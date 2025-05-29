طقس الإمارات غداً.. صحو رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها،جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها، 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:49، والمد الثاني عند الساعة 01:32، والجزر الأول عند الساعة 08:07، والجزر الثاني عند الساعة 19:08.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06، والمد الثاني عند الساعة 21:56، والجزر الأول عند الساعة 16:45، والجزر الثاني عند الساعة 04:50.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 32 90 25

دبي 39 31 85 25

الشارقة 39 29 85 20

عجمان 40 29 85 20

أم القيوين 41 28 85 20

رأس الخيمة 42 28 80 20

الفجيرة 43 35 75 30

العـين 42 29 85 20

ليوا 47 27 80 20

الرويس 42 26 75 20

السلع 43 29 70 15

دلـمـا 40 30 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 40 30 85 35

أبو موسى 40 30 85 35