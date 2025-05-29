"الإمارات لتموين الطائرات" تطلق برنامجاً شاملاً لتحديث أسطولها الأرضي

أعلنت ((الإمارات لتموين الطائرات))، إحدى أكبر شركات تموين الطائرات في العالم، عن توقيع اتفاقية مع شركات مالاغان والفطيم للآليات والماكينات (فامكو) وفولفو، لشراء 53 شاحنة تموين طائرات، وذلك في إطار برنامجها الشامل لتحديث أسطول مركباتها الأرضية، وباستثمار يبلغ 60 مليون درهم (ما يعادل 16 مليون دولار). ومن المقرر أن يتم إضافة ما مجموعه 92 شاحنة تموين طائرات إلى أسطول الشركة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، على أن يبدأ تشغيل أولى المركبات في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال السنوات الخمس المقبلة، تعتزم ((الإمارات لتموين الطائرات)) أن تستبدل بأسطولها الحالي تدريجياً 120 شاحنة تموين من الجيل الجديد. وستتميز شاحنات فولفو الجديدة لتموين الطائرات Euro 6 بمحركات ديزل متطورة وأحدث تقنيات الاستشعار وأنظمة المراقبة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة خلال عمليات التحميل والتنزيل، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس.

كما ستتعاون الإمارات لتموين الطائرات بشكل وثيق مع مالاغان، وفامكو وفولفو للشاحنات لتطوير نموذج أولي لشاحنة تموين طائرات كهربائية بالكامل، لتكون الأولى من نوعها ضمن أسطول الشركة، والأولى إقليمياً في مجال معدات التموين الجوي المستدامة. وستخصص هذه الشاحنات الكهربائية للعمليات الأرضية في مطار دبي الدولي، ما يضع الإمارات لتموين الطائرات في طليعة اختبار وتطوير أحدث التقنيات، ويمهّد الطريق نحو أسطول كهربائي بالكامل في المستقبل، يعمل من دون انبعاثات وبدرجة عالية من الأتمتة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول شاحنة كهربائية لتموين الطائرات في صيف عام 2026.

وقال شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: ((نحن سعداء بالبدء في عملية تحديث شاملة لأسطول شاحنات التموين في الشركة، ويعد هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الأوسع التي تهدف إلى تطبيق مبادرات رائدة على مستوى القطاع، ومواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز القيمة التي نقدمها للناقلات الجوية بصفتنا شريكاً متخصصاً في تقديم حلول طهي عالية الكفاءة ضمن مركز عملياتنا في دبي، كما يعكس هذا الاستثمار ثقتنا القوية بآفاق النمو طويلة المدى واستمرار ريادة قطاع الطيران في دبي)). وتشغّل ((الإمارات لتموين الطائرات)) حالياً أسطولاً يضم 300 شاحنة تموين طائرات، يعد من بين الأكبر على مستوى العالم، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة في التعامل مع الطائرات وتوفير تجربة طعام متميزة على متن الطائرة لأكثر من 100 ناقلة جوية تعمل عبر مطار دبي الدولي.

وتعد ((الإمارات لتموين الطائرات)) أكبر منشأة من نوعها على مستوى العالم، وتمتد على مساحة 160 ألف متر مربع، وتتمتع بقدرة إنتاجية تفوق 250 ألف وجبة يومياً، تقدمها لأكثر من 100 ناقلة جوية في دبي، بالإضافة إلى خدمات تموين الفعاليات، وإنتاج الأغذية، والضيافة في صالات المطارات.