الصحة النيابية والغذاء والدواء تطلعان على منشآت بمدينة السلط الصناعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- اطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، وأعضاء لجنة الصحة والغذاء النيابية، خلال جولة ميدانية في مدينة السلط الصناعية، على عدد من المنشآت الغذائية والدوائية.

وقالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في بيان، اليوم الخميس، إن الوفد زار شركة الشجرة المباركة لصناعة المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، واطلع على خطط إطلاق المنتجات الجديدة، والطاقة الإنتاجية للشركة والأسواق الخارجية التي وصلت إليها صادراتها.

ودعا مهيدات، بحضور مدير عام الشركة الدكتور، فادي الدبور، إلى التوجه نحو إنتاج الأدوية البيولوجية لتحقيق الوفر في الفاتورة العلاجية، مؤكدا دعم الصناعة الوطنية باتجاه توطين صناعة الأدوية البيولوجية المشابهة.

وفي زيارة أخرى لمصنع بيت العسل اليمني، وبحضور مديره العام أحمد بني هاني، أكد مهيدات دعم المؤسسة لما فيه رفع مستوى تنافسية المنتج الغذائي الأردني، وتعزيز الصادرات الغذائية الوطنية، وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها، ما يسهم برفد عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية الاستفادة من مزايا برنامج التاجر الذهبي الذي تمنح المؤسسة من خلاله امتيازات تخدم المنشآت والمنتجات الغذائية الوطنية المتميزة وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

وشارك في الجولة أعضاء مجلس النواب، الدكتور حكم المعادات، والدكتور أحمد السراحنة، والدكتور سليمان الخرابشة.

--(بترا)

ع د/ع ع/رق

29/05/2025 16:31:40