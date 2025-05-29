الصحة النيابية والغذاء والدواء تطلعان على منشآت بمدينة السلط الصناعية

الصحة النيابية والغذاء والدواء تطلعان على منشآت بمدينة السلط الصناعية
عمان 29 أيار (بترا)- اطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، وأعضاء لجنة الصحة والغذاء النيابية، خلال جولة ميدانية في مدينة السلط الصناعية، على عدد من المنشآت الغذائية والدوائية.
وقالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في بيان، اليوم الخميس، إن الوفد زار شركة الشجرة المباركة لصناعة المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، واطلع على خطط إطلاق المنتجات الجديدة، والطاقة الإنتاجية للشركة والأسواق الخارجية التي وصلت إليها صادراتها.
ودعا مهيدات، بحضور مدير عام الشركة الدكتور، فادي الدبور، إلى التوجه نحو إنتاج الأدوية البيولوجية لتحقيق الوفر في الفاتورة العلاجية، مؤكدا دعم الصناعة الوطنية باتجاه توطين صناعة الأدوية البيولوجية المشابهة.
وفي زيارة أخرى لمصنع بيت العسل اليمني، وبحضور مديره العام أحمد بني هاني، أكد مهيدات دعم المؤسسة لما فيه رفع مستوى تنافسية المنتج الغذائي الأردني، وتعزيز الصادرات الغذائية الوطنية، وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها، ما يسهم برفد عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية الاستفادة من مزايا برنامج التاجر الذهبي الذي تمنح المؤسسة من خلاله امتيازات تخدم المنشآت والمنتجات الغذائية الوطنية المتميزة وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية.
وشارك في الجولة أعضاء مجلس النواب، الدكتور حكم المعادات، والدكتور أحمد السراحنة، والدكتور سليمان الخرابشة.
--(بترا)
ع د/ع ع/رق
29/05/2025 16:31:40
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