اختتام التمرين العسكري المشترك أسود الحرس الملكي الخاص 3

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- اختتم في مدرسة الحرس الملكي الخاص، اليوم الخميس، تمرين أسود الحرس الملكي الخاص 3، بمشاركة قيادة الحرس الملكي في مملكة البحرين الشقيقة، وبحضور مدير التدريب العسكري، ونائب قائد الحرس الملكي البحريني، وقائد الحرس الملكي الخاص.

واشتمل التمرين على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية رشاش الجاو والرماية من خلال السيارات والدراجات والقناصين وكيفية استخدام الطائرات المسيرة والتعامل معها في جميع المجالات.

ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات في مجالات الأمن والحماية القريبة، وتدريب فرق القناصين، وفرق التدخل السريع على الرمايات المختلفة.

يشار إلى أن فعاليات تمرين أسود الحرس الملكي انطلقت منذ نحو 3 أعوام، ويعكس استمرار تنفيذ التمرين بشكل سنوي عمق العلاقات بين الجيشين الشقيقين.

--(بترا)

ن ن/رق

29/05/2025 16:36:59