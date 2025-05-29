بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف تحتفل بعيد الاستقلال

بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف تحتفل بعيد الاستقلال
عمان 29 أيار (بترا)- أقامت البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حفلا رسميا بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة.
وألقى المندوب الدائم، السفير أكرم سعود الحراحشة، كلمة هنأ خلالها أبناء الوطن بعيد الاستقلال، مُستذكِرًا المسيرة الوطنية التي بدأت مع الأجداد، وبُنِيَت على إرث الثورة العربية الكبرى، وقيمها في نصرة الملهوف، والوقوف إلى جانب الحق، وصون الكرامة الإنسانية.
وأكّد، أن الاستقلال يمثّل محطةً مضيئة في تاريخ الأردن، وفرصةً لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، مُشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات.
وتخلّل الحفل فقرات فنية وأغاني وأهازيج وطنية وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والانتماء الوطني، وسط تأكيد الحضور على تمسّكهم بقيم الوطن، وحرصهم على تمثيله بأفضل صورة في المحافل الدولية.
--(بترا)
ص خ/ع ع/اح
29/05/2025 16:38:21
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين