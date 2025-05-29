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بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف تحتفل بعيد الاستقلال

بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف تحتفل بعيد الاستقلال

2025-05-29 11:31:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- أقامت البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حفلا رسميا بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة.

وألقى المندوب الدائم، السفير أكرم سعود الحراحشة، كلمة هنأ خلالها أبناء الوطن بعيد الاستقلال، مُستذكِرًا المسيرة الوطنية التي بدأت مع الأجداد، وبُنِيَت على إرث الثورة العربية الكبرى، وقيمها في نصرة الملهوف، والوقوف إلى جانب الحق، وصون الكرامة الإنسانية.



وأكّد، أن الاستقلال يمثّل محطةً مضيئة في تاريخ الأردن، وفرصةً لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، مُشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات.



وتخلّل الحفل فقرات فنية وأغاني وأهازيج وطنية وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والانتماء الوطني، وسط تأكيد الحضور على تمسّكهم بقيم الوطن، وحرصهم على تمثيله بأفضل صورة في المحافل الدولية.

--(بترا)

ص خ/ع ع/اح

29/05/2025 16:38:21

MENAFN29052025000117011021ID1109614289

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