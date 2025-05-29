وزير الزراعة يبحث ومسؤولا دوليا الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 29 أيار (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، التزام الأردن بدعم التحول نحو إنتاج أسمدة مستدامة وصديقة للبيئة، وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار، بما يتماشى مع أهداف الأردن الوطنية وسياساته الطموحة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشار الحنيفات خلال استقباله، اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي للأسمدة ألزبيتا كلاين التي تزور المملكة، إلى دور شركة البوتاس العربية الرائد في صناعة الأسمدة الأردنية وجهودها في دعم المجتمعات المحلية، والمشاريع الوطنية ودعمها لمشروع الشرنقة (الحافظة المائية البيئية)، والذي نفذته الجمعية الملكية العلمية لحماية الطبيعية بإشراف من وزارة الزراعة وشركة البوتاس العربية.

ولفت الحنيفات خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الدولي للأسمدة كصوت عالمي لصناعة الأسمدة، من خلال جهوده في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستخدام الفعّال للأسمدة، والابتكار في إدارة المغذيات، وتوفير معلومات سوقية تعزز من كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن الأردن يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي العالمي بفضل موارده الطبيعية، من خلال إنتاجه لمادتي البوتاس والفوسفات، اللذين يعتبران عنصرين أساسيين لنمو المحاصيل وضمان الأمن الغذائي.

وبين أن الأردن يسهم من خلال شركاته الوطنية الرائدة، وعلى رأسها شركة البوتاس العربية، في دعم احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية من الأسمدة، ويعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة لتعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وجدد الحنيفات التأكيد على التزام الأردن بتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة والشركاء الدوليين لدعم التحول نحو ممارسات زراعية مستدامة وضمان أمن غذائي عالمي أكثر مرونة، داعيا الى توسيع التعاون والشراكة، بما يخدم المزارعين والمجتمعات الزراعية حول العالم.

من جانبها أعربت كلاين عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم صناعة الأسمدة العالمية، من خلال إنتاج الفوسفات والبوتاس، مشيدة بشركة البوتاس العربية كنموذج للنجاح الوطني ومساهم رئيس في قطاع الأسمدة العالمي.

وأكدت أهمية مشاركة الشركة الفاعلة في لجان الاتحاد وبرامجه المتخصصة، خاصة تلك المتعلقة بالاستدامة والابتكار ومبادرات دعم الشركات الناشئة، مشيرة الى التزام الاتحاد الدولي للأسمدة بتعزيز التعاون مع الأردن وشركاته الرائدة مثل شركة البوتاس العربية وشركة الفوسفات الأردنية، لدعم الابتكار في إدارة المغذيات، وتسريع جهود إزالة الكربون من الصناعة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التحديات المتزايدة.

وقالت، إن الأردن ليس لاعبًا إقليميًا مهماً فقط بل أيضا شريكًا استراتيجيًا للاتحاد في تحقيق الأهداف العالمية نحو زراعة أكثر استدامة وكفاءة.

--(بترا)

رح/ع ع/اح

29/05/2025 16:30:21