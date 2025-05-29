وزير الزراعة يبحث ومسؤولا دوليا الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث ومسؤولا دوليا الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي
عمان 29 أيار (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، التزام الأردن بدعم التحول نحو إنتاج أسمدة مستدامة وصديقة للبيئة، وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار، بما يتماشى مع أهداف الأردن الوطنية وسياساته الطموحة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأشار الحنيفات خلال استقباله، اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي للأسمدة ألزبيتا كلاين التي تزور المملكة، إلى دور شركة البوتاس العربية الرائد في صناعة الأسمدة الأردنية وجهودها في دعم المجتمعات المحلية، والمشاريع الوطنية ودعمها لمشروع الشرنقة (الحافظة المائية البيئية)، والذي نفذته الجمعية الملكية العلمية لحماية الطبيعية بإشراف من وزارة الزراعة وشركة البوتاس العربية.
ولفت الحنيفات خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الدولي للأسمدة كصوت عالمي لصناعة الأسمدة، من خلال جهوده في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستخدام الفعّال للأسمدة، والابتكار في إدارة المغذيات، وتوفير معلومات سوقية تعزز من كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الأردن يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي العالمي بفضل موارده الطبيعية، من خلال إنتاجه لمادتي البوتاس والفوسفات، اللذين يعتبران عنصرين أساسيين لنمو المحاصيل وضمان الأمن الغذائي.
وبين أن الأردن يسهم من خلال شركاته الوطنية الرائدة، وعلى رأسها شركة البوتاس العربية، في دعم احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية من الأسمدة، ويعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة لتعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وجدد الحنيفات التأكيد على التزام الأردن بتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة والشركاء الدوليين لدعم التحول نحو ممارسات زراعية مستدامة وضمان أمن غذائي عالمي أكثر مرونة، داعيا الى توسيع التعاون والشراكة، بما يخدم المزارعين والمجتمعات الزراعية حول العالم.
من جانبها أعربت كلاين عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم صناعة الأسمدة العالمية، من خلال إنتاج الفوسفات والبوتاس، مشيدة بشركة البوتاس العربية كنموذج للنجاح الوطني ومساهم رئيس في قطاع الأسمدة العالمي.
وأكدت أهمية مشاركة الشركة الفاعلة في لجان الاتحاد وبرامجه المتخصصة، خاصة تلك المتعلقة بالاستدامة والابتكار ومبادرات دعم الشركات الناشئة، مشيرة الى التزام الاتحاد الدولي للأسمدة بتعزيز التعاون مع الأردن وشركاته الرائدة مثل شركة البوتاس العربية وشركة الفوسفات الأردنية، لدعم الابتكار في إدارة المغذيات، وتسريع جهود إزالة الكربون من الصناعة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التحديات المتزايدة.
وقالت، إن الأردن ليس لاعبًا إقليميًا مهماً فقط بل أيضا شريكًا استراتيجيًا للاتحاد في تحقيق الأهداف العالمية نحو زراعة أكثر استدامة وكفاءة.
--(بترا)
رح/ع ع/اح
29/05/2025 16:30:21
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