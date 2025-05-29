ولي العهد .. حديث رياضي يطرب القلوب ورسائل مهمة تحظى بتفاعل شعبي واسع

ولي العهد .. حديث رياضي يطرب القلوب ورسائل مهمة تحظى بتفاعل شعبي واسع
عمان 29 أيار (بترا)- لم يسبق للشارع المحلي في الأردن عامة والشارع الرياضي خاصة، أن يتفاعل بهذا الشكل غير المسبوق، مع كلمات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال البرنامج الوثائقي "نشمي"، الذي تضمن كلمات لامست قلوب الأردنيين، وتفاعل معها الشارع المحلي بشغف وفخر بأمير محبوب يتحدث بلسانهم ويعيش همومهم وينتصر لقضاياهم.
وبث التلفزيون الأردني وجميع المحطات المحلية، أمس الأربعاء، البرنامج الوثائقي "نشمي" الذي تحدث فيه سمو ولي العهد عن شغفه بالرياضة، ومتابعته وتشجيعه الكبير لجميع الرياضيين وخاصة كرة القدم.
كما كشف سموه عن جوانب من حياته الخاصة المتعلقة بممارسته للرياضة بجميع أشكالها، في كلمات خرجت من القلب إلى القلب، وهو ما كشفته ردة فعل الشارع المحلي الذي تابع بلهفة وشغف كلام سموه في فيلم "نشمي" قبل أن يتم تداول حديث سموه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط كلمات من الإعجاب والثناء والعشق لأمير هاشمي محبوب، يتوق بكل جوارحه لرصد إنجاز رياضي أردني في مختلف الألعاب وخاصة كرة القدم.
وساد التفاؤل الوسط الرياضي المحلي، بعد كلمات ولي العهد التي كشفت عن اطلاعه الكبير على مختلف القضايا الرياضية، وحديثه بأدق التفاصيل عن أمور تتعلق بالأندية ومشاكلها، وتفاصيل تتعلق بالمنتخبات في مختلف الألعاب، ما يبشر بمستقبل أفضل للرياضة المحلية، بعد أن حملت كلمات سموه رسائل كثيرة للقائمين على الاتحادات الرياضية بضرورة تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات لما فيه مصلحة الرياضة الأردنية.
وفور انتهاء مقابلة سمو ولي العهد، راح الجمهور يتداول بفرح بالغ كلمات سموه وأثرها الإيجابي الكبير، خاصة فيما يتعلق بضرورة مواصلة دعم المنتخبات الوطنية والاستمرارية في ذلك، فكلمات سموه التي تحدث فيها عن ممارسته الدائمة للرياضة، جعلت الكثير من الشباب يعقدون العزم على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة، مقتدين بالأمير المحبوب الذي يحرص على الانتظام في ممارسة الرياضة، رغم حجم الضغط والعمل الذي يقوم به في مختلف المجالات.
ويشهد الشارع الرياضي المحلي تفاعلا كبيرا مع كلمات سمو ولي العهد من أبرزها: "أمامنا مباريات مهمة والنشامى قدها".. و"اقتربنا سابقا من المشاركة بكأس العالم واليوم فرصتنا أكبر".. و"القطاع الرياضي له أثر اقتصادي وسياحي ومعنوي كبير".. و"الرياضة وسيلة لتوحيد الشعوب وتقدمها وإيصال صوتها".. و"على كل ناد تطوير استثماراته وعدم الاعتماد على التبرعات".. و"النشامى لهم عندي مكانة خاصة وأشعر بالسعادة معهم".
واعتبر متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وثائقي "نشمي" كشف الكثير من الأمور التي فرح بها الأردنيون، أبرزها أن ولي العهد الأمير الشاب، يعيش همومهم الرياضية المحلية ويطلع على أدق التفاصيل، وهذا كفيل بأن يكون كلام سموه رسالة واضحة للقائمين على الشأن الرياضي بضرورة الجد والاجتهاد بشكل أكبر، لتحقيق تطلعات الأردنيين الذين يتوقون لإنجازات رياضية على المستويين المحلي والخارجي.
ويقول عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا وعضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح، إن كلمات سموه في الوثائقي تتضمن رسائل كثيرة لا بد من التقاطها، إذا ما أردنا مواكبة طموحات ولي العهد الذي يحمل على عاتقه تطوير القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي الذي يعنى بشريحة واسعه من المجتمع الأردني.
وأضاف "أبهرنا سموه بعفويته في الحديث الذي يلامس القلب، والذي أثبت أن سموه ورغم انشغالاته حريص على متابعة أدق التفاصيل التي تعنى بالرياضة والشباب، وهذا يجعلنا أكثر فخرا بأمير شاب محبوب أخذ على عاتقه قيادة نهضة رياضية شاملة".
رئيس نادي السلط خالد عربيات، اعتبر أن كلمات سمو ولي العهد في وثائقي"نشمي" لامست قلوب الأردنيين، خاصة الرياضيين منهم الذين استمعوا بشغف كبير لهذه الكلمات التي شخصت الواقع في الأندية، كما حملت رسائل كثيرة مفادها أهمية مواصلة دعم المنتخبات حتى تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال عربيات: "نحن محظوظون بولي عهد شاب يولي الرياضة أهمية كبيرة رغم كثرة مشاغله، كما أن شبابنا محظوظين بأمير يمارس الرياضة بانتظام، ما دفع الكثيرين للاقتداء بهذا النهج الأميري والتخطيط لممارسة الرياضة بحثا عن أسلوب حياة صحي".
أما نجم كرة القدم الأردنية المعتزل بدران الشقران، فقد كشف عن ترقبه بشغف حديث سموه بعد الإعلان عن الإعداد لهذا البرنامج الذي جاء في توقيت مهم يعيش فيه الأردنيون لهفة ترقب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المونديال.
وأشار الشقران إلى أن ما يميز حديث سموه أنه خرج من القلب إلى القلب، حيث الحديث البسيط غير المتكلف الذي يلامس الواقع، لافتا إلى أن سموه كان صريحا جدا خاصة عندما تحدث عن الأندية وواقعها، في رسائل مهمة لإدارات الأندية من أجل التقاطها والعمل على تصويب بعض الأمور.
وكان نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، تابعوا أيضا بشغف حديث سمو ولي العهد، وسط حالة من الاعتزاز والفخر بوقوف الأمير إلى جانبهم ومساندته لهم بكل ما أوتي من قوة، من أجل تحقيق حلم الأردنيين بالتأهل إلى المونديال في انجاز غير مسبوق.
يشار إلى أن برنامج "وثائقي نشمي" من إعداد وإنتاج القناة الرياضية في التلفزيون الأردني، وتقديم وحوار مدير القناة الرياضية الدكتور ليث مبيضين.
--(بترا)
خ خ/رق
29/05/2025 16:21:12
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