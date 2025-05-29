ولي العهد .. حديث رياضي يطرب القلوب ورسائل مهمة تحظى بتفاعل شعبي واسع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- لم يسبق للشارع المحلي في الأردن عامة والشارع الرياضي خاصة، أن يتفاعل بهذا الشكل غير المسبوق، مع كلمات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال البرنامج الوثائقي "نشمي"، الذي تضمن كلمات لامست قلوب الأردنيين، وتفاعل معها الشارع المحلي بشغف وفخر بأمير محبوب يتحدث بلسانهم ويعيش همومهم وينتصر لقضاياهم.

وبث التلفزيون الأردني وجميع المحطات المحلية، أمس الأربعاء، البرنامج الوثائقي "نشمي" الذي تحدث فيه سمو ولي العهد عن شغفه بالرياضة، ومتابعته وتشجيعه الكبير لجميع الرياضيين وخاصة كرة القدم.







كما كشف سموه عن جوانب من حياته الخاصة المتعلقة بممارسته للرياضة بجميع أشكالها، في كلمات خرجت من القلب إلى القلب، وهو ما كشفته ردة فعل الشارع المحلي الذي تابع بلهفة وشغف كلام سموه في فيلم "نشمي" قبل أن يتم تداول حديث سموه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط كلمات من الإعجاب والثناء والعشق لأمير هاشمي محبوب، يتوق بكل جوارحه لرصد إنجاز رياضي أردني في مختلف الألعاب وخاصة كرة القدم.

وساد التفاؤل الوسط الرياضي المحلي، بعد كلمات ولي العهد التي كشفت عن اطلاعه الكبير على مختلف القضايا الرياضية، وحديثه بأدق التفاصيل عن أمور تتعلق بالأندية ومشاكلها، وتفاصيل تتعلق بالمنتخبات في مختلف الألعاب، ما يبشر بمستقبل أفضل للرياضة المحلية، بعد أن حملت كلمات سموه رسائل كثيرة للقائمين على الاتحادات الرياضية بضرورة تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات لما فيه مصلحة الرياضة الأردنية.







وفور انتهاء مقابلة سمو ولي العهد، راح الجمهور يتداول بفرح بالغ كلمات سموه وأثرها الإيجابي الكبير، خاصة فيما يتعلق بضرورة مواصلة دعم المنتخبات الوطنية والاستمرارية في ذلك، فكلمات سموه التي تحدث فيها عن ممارسته الدائمة للرياضة، جعلت الكثير من الشباب يعقدون العزم على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة، مقتدين بالأمير المحبوب الذي يحرص على الانتظام في ممارسة الرياضة، رغم حجم الضغط والعمل الذي يقوم به في مختلف المجالات.

ويشهد الشارع الرياضي المحلي تفاعلا كبيرا مع كلمات سمو ولي العهد من أبرزها: "أمامنا مباريات مهمة والنشامى قدها".. و"اقتربنا سابقا من المشاركة بكأس العالم واليوم فرصتنا أكبر".. و"القطاع الرياضي له أثر اقتصادي وسياحي ومعنوي كبير".. و"الرياضة وسيلة لتوحيد الشعوب وتقدمها وإيصال صوتها".. و"على كل ناد تطوير استثماراته وعدم الاعتماد على التبرعات".. و"النشامى لهم عندي مكانة خاصة وأشعر بالسعادة معهم".







واعتبر متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وثائقي "نشمي" كشف الكثير من الأمور التي فرح بها الأردنيون، أبرزها أن ولي العهد الأمير الشاب، يعيش همومهم الرياضية المحلية ويطلع على أدق التفاصيل، وهذا كفيل بأن يكون كلام سموه رسالة واضحة للقائمين على الشأن الرياضي بضرورة الجد والاجتهاد بشكل أكبر، لتحقيق تطلعات الأردنيين الذين يتوقون لإنجازات رياضية على المستويين المحلي والخارجي.

ويقول عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا وعضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح، إن كلمات سموه في الوثائقي تتضمن رسائل كثيرة لا بد من التقاطها، إذا ما أردنا مواكبة طموحات ولي العهد الذي يحمل على عاتقه تطوير القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي الذي يعنى بشريحة واسعه من المجتمع الأردني.

وأضاف "أبهرنا سموه بعفويته في الحديث الذي يلامس القلب، والذي أثبت أن سموه ورغم انشغالاته حريص على متابعة أدق التفاصيل التي تعنى بالرياضة والشباب، وهذا يجعلنا أكثر فخرا بأمير شاب محبوب أخذ على عاتقه قيادة نهضة رياضية شاملة".

رئيس نادي السلط خالد عربيات، اعتبر أن كلمات سمو ولي العهد في وثائقي"نشمي" لامست قلوب الأردنيين، خاصة الرياضيين منهم الذين استمعوا بشغف كبير لهذه الكلمات التي شخصت الواقع في الأندية، كما حملت رسائل كثيرة مفادها أهمية مواصلة دعم المنتخبات حتى تحقيق الأهداف المنشودة.







وقال عربيات: "نحن محظوظون بولي عهد شاب يولي الرياضة أهمية كبيرة رغم كثرة مشاغله، كما أن شبابنا محظوظين بأمير يمارس الرياضة بانتظام، ما دفع الكثيرين للاقتداء بهذا النهج الأميري والتخطيط لممارسة الرياضة بحثا عن أسلوب حياة صحي".

أما نجم كرة القدم الأردنية المعتزل بدران الشقران، فقد كشف عن ترقبه بشغف حديث سموه بعد الإعلان عن الإعداد لهذا البرنامج الذي جاء في توقيت مهم يعيش فيه الأردنيون لهفة ترقب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المونديال.

وأشار الشقران إلى أن ما يميز حديث سموه أنه خرج من القلب إلى القلب، حيث الحديث البسيط غير المتكلف الذي يلامس الواقع، لافتا إلى أن سموه كان صريحا جدا خاصة عندما تحدث عن الأندية وواقعها، في رسائل مهمة لإدارات الأندية من أجل التقاطها والعمل على تصويب بعض الأمور.

وكان نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، تابعوا أيضا بشغف حديث سمو ولي العهد، وسط حالة من الاعتزاز والفخر بوقوف الأمير إلى جانبهم ومساندته لهم بكل ما أوتي من قوة، من أجل تحقيق حلم الأردنيين بالتأهل إلى المونديال في انجاز غير مسبوق.

يشار إلى أن برنامج "وثائقي نشمي" من إعداد وإنتاج القناة الرياضية في التلفزيون الأردني، وتقديم وحوار مدير القناة الرياضية الدكتور ليث مبيضين.

--(بترا)

خ خ/رق

29/05/2025 16:21:12