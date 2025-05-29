مذكرة تفاهم بين سلطة إقليم البترا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

مذكرة تفاهم بين سلطة إقليم البترا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
البترا 29 أيار (بترا)- وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية (IUCN)، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي وتبادل المعلومات والآراء، وتنسيق الجهود في تنفيذ الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة، وتطوير أدوات التخطيط البيئي، والتعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم البيئي، والتوعية المجتمعية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، المدير الإقليمي للاتحاد الدكتور هاني الشاعر، بحضور مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك بين السلطة والاتحاد، مؤكدين أهمية تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات المؤسسية في المجالات المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي إلى جانب دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا.
وأكد الدكتور البريزات أهمية توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن سلطة إقليم البترا تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطبيق نهج مستدام ومتكامل وأن هذه الشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ستسهم في بناء قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز فرص تبادل الخبرات الفنية والعلمية.
من جهته، عبّر الدكتور الشاعر عن تقديره لجهود سلطة إقليم البترا في الحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يرى في البترا نموذجًا متميزًا للتنمية المتوازنة التي تراعي البعد البيئي والثقافي في آن واحد.
وأضاف أن هذه المذكرة ستفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك والمساهمة في مبادرات نوعية تعود بالفائدة على المجتمع المحلي والبيئة على حد سواء.
بدورها، أكد الدكتورة الهلالات، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مشاريع ومبادرات بيئية مستدامة في الإقليم، وتعزز من قدرة السلطة على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة ومسؤولية.
--(بترا)
دط/رق
29/05/2025 16:10:50
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