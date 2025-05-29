مذكرة تفاهم بين سلطة إقليم البترا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 29 أيار (بترا)- وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية (IUCN)، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي وتبادل المعلومات والآراء، وتنسيق الجهود في تنفيذ الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة، وتطوير أدوات التخطيط البيئي، والتعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم البيئي، والتوعية المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، المدير الإقليمي للاتحاد الدكتور هاني الشاعر، بحضور مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات.

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك بين السلطة والاتحاد، مؤكدين أهمية تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات المؤسسية في المجالات المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي إلى جانب دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا.

وأكد الدكتور البريزات أهمية توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن سلطة إقليم البترا تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطبيق نهج مستدام ومتكامل وأن هذه الشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ستسهم في بناء قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز فرص تبادل الخبرات الفنية والعلمية.

من جهته، عبّر الدكتور الشاعر عن تقديره لجهود سلطة إقليم البترا في الحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يرى في البترا نموذجًا متميزًا للتنمية المتوازنة التي تراعي البعد البيئي والثقافي في آن واحد.

وأضاف أن هذه المذكرة ستفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك والمساهمة في مبادرات نوعية تعود بالفائدة على المجتمع المحلي والبيئة على حد سواء.

بدورها، أكد الدكتورة الهلالات، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مشاريع ومبادرات بيئية مستدامة في الإقليم، وتعزز من قدرة السلطة على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة ومسؤولية.

--(بترا)

دط/رق

29/05/2025 16:10:50