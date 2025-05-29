سورية توقع اتفاقا مع شركات دولية بـ 7 مليارات دولار لتوليد الكهرباء

وقعت الحكومة السورية أمس اتفاقات ومذكرات تفاهم مليارية في مجال الطاقة مع ائتلاف من شركات قطرية - أميركية - تركية عالمية، وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سورية توماس باراك.

ووقعت وزارة الطاقة مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية القابضة وشركتها التابعة أورباكون، القطرية، وشركة باور الدولية الأميركية وشركتي جنكيز للطاقة، وكاليون للطاقة التركيتين.

وفي حفل التوقيع، قال وزير الطاقة السوري م.محمد البشير «نوقع اتفاقا تاريخيا ومذكرة تفاهم تعد الأولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سورية، حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة».

وسيسمح هذا الاتفاق وفق البشير بـ«الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط».

ويشمل الاتفاق، وفقا للبشير، «تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة» في ريف حماة، وفي ريف حمص «بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية».

ويتضمن المشروع كذلك تطوير «محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط» في جنوب سورية. وتوقعت «رويترز» أن توفر مشاريع تطوير الكهرباء الجديدة 50% من احتياجات سورية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب مراسم التوقيع، قال الوزير ان «المدة المتوقعة لتنفيذ مشروع الطاقة نحو سنة و8 أشهر». وأعلن أنه خلال أسابيع قليلة «سيصل عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 10 ساعات يوميا»، علما ان ساعات الوصل حاليا لا تتجاوز ساعة او ساعتين في بعض المناطق. وكشف عن ان «المرحلة القادمة ستشمل وصول إمدادات جديدة من الغاز من الأردن وتركيا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون رامز الخياط إن «هذا المشروع سيؤمن الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية»، وان الاتفاقيات التي تم توقيعها ستحول سورية من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.

وتوجه بالشكر الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الشرع، لتوفير الظروف الملائمة لتوقيع المذكرة.

وأضاف: سنستخدم أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وسيتم استخدام تكنولوجيا أميركية وأوروبية في المشاريع الغازية والطاقة الشمسية. بدوره، وصف المبعوث الأميركي، الذي يزور دمشق لأول مرة بعيد تعيينه، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سورية بأنه «قرار جريء برفع العقوبات عن سورية ام الحضارات... بلا شروط ولا متطلبات».

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» انه جرى خلال الحفل: توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة UCC العالمية لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وشركة أورباكون لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وشركة باور الدولية لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وشركة جنكيز للطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وشركة كاليون للطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.

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