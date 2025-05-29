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البيت الأبيض يبدأ الطعن على حكم إلغاء جمارك ترامب

البيت الأبيض يبدأ الطعن على حكم إلغاء جمارك ترامب

2025-05-29 11:19:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 5 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الإدارة الأمريكية تقدمت بطلب وقف طارئ للتنفيذ تمهيدا للاستئناف على الحكم القضائي الذي ألغى الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن قرار وقف رسوم ترامب الذي أصدرته أمس محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك "مثال آخر على تجاوز السلطة القضائية" لصلاحياتها.
وأضافت أن الإدارة بالفعل قدمت طلبا طارئا لوقف التنفيذ في انتظار الاستئناف ضد هذا القرار لأنه "لا ينبغي أن يكون للمحاكم أي دور في هذا الشأن" داعية "المحكمة العليا إلى وضع حد لهذا من أجل دستورنا وبلدنا".
وقالت إن هناك اتجاه مقلقا وخطيرا يتمثل في تدخل قضاة غير منتخبين في عملية صنع القرار الرئاسي واعتبرت أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تعمل إذا كان الرئيس ترامب أو أي رئيس آخر تتم عرقلة مفاوضاته الدبلوماسية أو التجارية الحساسة من قبل قضاة ناشطين.. يهددون بتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية" وفق تعبيره.
واتهمت ليفيت ثلاثة من قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإساءة استخدام السلطة وأنهم "لم يقروا بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصلاحيات جوهرية في الشؤون الخارجية وصلاحيات منحت له من الكونغرس لحماية اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي".
ورفعت 12 ولاية أمريكية أواخر أبريل الماضي دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على الأغلبية الساحقة من دول العالم معتبرة أن تلك الرسوم ستزيد التكاليف على المواطنين الأمريكيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية (نيويورك) ليتيتيا جيمس أنها رفعت إلى جانب حاكمة الولاية كاثي هوتشول وتحالف من 11 ولاية أخرى "دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لفرضها رسوما جمركية غير قانونية ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع التضخم ومخاطر الركود".
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة "أدت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والزراعة والطاقة ومواد البناء والعمالة".
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الأغلبية الساحقة دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف لكن في التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق تلك أغلب الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


MENAFN29052025000071011013ID1109614215

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