البيت الأبيض يبدأ الطعن على حكم إلغاء جمارك ترامب

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البيت الأبيض يبدأ الطعن على حكم إلغاء جمارك ترامب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 5 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الإدارة الأمريكية تقدمت بطلب وقف طارئ للتنفيذ تمهيدا للاستئناف على الحكم القضائي الذي ألغى الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن قرار وقف رسوم ترامب الذي أصدرته أمس محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك "مثال آخر على تجاوز السلطة القضائية" لصلاحياتها.
وأضافت أن الإدارة بالفعل قدمت طلبا طارئا لوقف التنفيذ في انتظار الاستئناف ضد هذا القرار لأنه "لا ينبغي أن يكون للمحاكم أي دور في هذا الشأن" داعية "المحكمة العليا إلى وضع حد لهذا من أجل دستورنا وبلدنا".
وقالت إن هناك اتجاه مقلقا وخطيرا يتمثل في تدخل قضاة غير منتخبين في عملية صنع القرار الرئاسي واعتبرت أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تعمل إذا كان الرئيس ترامب أو أي رئيس آخر تتم عرقلة مفاوضاته الدبلوماسية أو التجارية الحساسة من قبل قضاة ناشطين.. يهددون بتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية" وفق تعبيره.
واتهمت ليفيت ثلاثة من قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإساءة استخدام السلطة وأنهم "لم يقروا بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصلاحيات جوهرية في الشؤون الخارجية وصلاحيات منحت له من الكونغرس لحماية اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي".
ورفعت 12 ولاية أمريكية أواخر أبريل الماضي دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على الأغلبية الساحقة من دول العالم معتبرة أن تلك الرسوم ستزيد التكاليف على المواطنين الأمريكيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية (نيويورك) ليتيتيا جيمس أنها رفعت إلى جانب حاكمة الولاية كاثي هوتشول وتحالف من 11 ولاية أخرى "دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لفرضها رسوما جمركية غير قانونية ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع التضخم ومخاطر الركود".
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة "أدت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والزراعة والطاقة ومواد البناء والعمالة".
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الأغلبية الساحقة دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف لكن في التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق تلك أغلب الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن قرار وقف رسوم ترامب الذي أصدرته أمس محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك "مثال آخر على تجاوز السلطة القضائية" لصلاحياتها.
وأضافت أن الإدارة بالفعل قدمت طلبا طارئا لوقف التنفيذ في انتظار الاستئناف ضد هذا القرار لأنه "لا ينبغي أن يكون للمحاكم أي دور في هذا الشأن" داعية "المحكمة العليا إلى وضع حد لهذا من أجل دستورنا وبلدنا".
وقالت إن هناك اتجاه مقلقا وخطيرا يتمثل في تدخل قضاة غير منتخبين في عملية صنع القرار الرئاسي واعتبرت أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تعمل إذا كان الرئيس ترامب أو أي رئيس آخر تتم عرقلة مفاوضاته الدبلوماسية أو التجارية الحساسة من قبل قضاة ناشطين.. يهددون بتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية" وفق تعبيره.
واتهمت ليفيت ثلاثة من قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإساءة استخدام السلطة وأنهم "لم يقروا بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصلاحيات جوهرية في الشؤون الخارجية وصلاحيات منحت له من الكونغرس لحماية اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي".
ورفعت 12 ولاية أمريكية أواخر أبريل الماضي دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على الأغلبية الساحقة من دول العالم معتبرة أن تلك الرسوم ستزيد التكاليف على المواطنين الأمريكيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية (نيويورك) ليتيتيا جيمس أنها رفعت إلى جانب حاكمة الولاية كاثي هوتشول وتحالف من 11 ولاية أخرى "دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لفرضها رسوما جمركية غير قانونية ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع التضخم ومخاطر الركود".
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة "أدت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والزراعة والطاقة ومواد البناء والعمالة".
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الأغلبية الساحقة دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف لكن في التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق تلك أغلب الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
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