هيا إلى لندن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬توجهت‭ ‬شيرلي‭ ‬الى‭ ‬البقالة‭ ‬لشراء‭ ‬لوازم‭ ‬بيتها،‭ ‬وكان‭ ‬البلاط‭ ‬في‭ ‬المتجر‭ ‬مبتلا‭ ‬فانزلقت‭ ‬رجلها‭ ‬وسقطت‭ ‬واصطدم‭ ‬رأسها‭ ‬بالبلاط،‭ ‬ولكنها‭ ‬هبت‭ ‬واقفة‭ ‬وحملت‭ ‬مشترياتها‭ ‬وانصرفت،‭ ‬ثم‭ ‬أخبرت‭ ‬زوجها‭ ‬بما‭ ‬حدث،‭ ‬فقرر‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الاطمئنان‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬يصطحبها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬وبينما‭ ‬هو‭ ‬يجلس‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الطبيب‭ ‬انفجرت‭ ‬صائحة‭ ‬مذعورة‭: ‬من‭ ‬انت‭ ‬والى‭ ‬اين‭ ‬تذهب‭ ‬بي؟‭ ‬يا‭ ‬قليل‭ ‬الحياء‭.. ‬أنا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬محافظة‭. ‬وفي‭ ‬عيادة‭ ‬طبية،‭ ‬فلماذا‭ ‬تجلس‭ ‬جواري‭ ‬يا‭ ‬صعلوك‭ ‬يا‭ ‬صائع‭ ‬يا‭ ‬ضائع‭!! ‬ولما‭ ‬أخبرتها‭ ‬الممرضة‭ ‬بأنه‭ ‬زوجها،‭ ‬احتجت‭ ‬بقولها‭: ‬عمري‭ ‬16‭ ‬سنة،‭ ‬فكيف‭ ‬أكون‭ ‬متزوجة‭ ‬وأنا‭ ‬لم‭ ‬أكمل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية؟‭ ‬باختصار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬شيرلي‭ ‬فقدت‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬ذاكرتها،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتطام‭ ‬رأسها‭ ‬ببلاط‭ ‬المتجر،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬تذكر‭ ‬إلا‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬شابة‭ ‬بنت‭ ‬16‭ ‬سنة،‭ ‬وما‭ ‬قبلها،‭ ‬واهدي‭ ‬هذه‭ ‬الحكاية‭ ‬للمتصابين‭ ‬والمتصابيات،‭ ‬وانا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتزويدهم‭ ‬باسم‭ ‬البقالة‭ ‬السحرية‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ (‬نظير‭ ‬عمولة‭ ‬رمزية‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬تزويدي‭ ‬بتذكرة‭ ‬طائرة‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬لأدلهم‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البقالة‭ ‬بنفسي‭) ‬ليتوجهوا‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬ويضربوا‭ ‬رؤوسهم‭ ‬على‭ ‬بلاطها،‭ ‬ليفقدوا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬أعمارهم،‭ ‬ليكفوا‭ ‬عن‭ ‬شد‭ ‬الجلد‭ ‬واستخدام‭ ‬الدهانات‭ ‬والبوتوكس‭ ‬والورنيش‭ ‬لاسترداد‭ ‬الشباب‭. ‬قبل‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬ليس‭ ‬بالبعيد‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬ولفت‭ ‬نظري‭ ‬صديق‭ ‬لي‭ ‬مسافرة‭ ‬ذات‭ ‬وجه‭ ‬غير‭ ‬متناسق‭. ‬كانت‭ ‬بها‭ ‬مسحة‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬غابر،‭ ‬ولكن‭ ‬أحد‭ ‬خديها‭ ‬كان‭ ‬لامعا‭ ‬ومتماسكا‭ ‬بينما‭ ‬الخد‭ ‬الآخر‭ ‬مجعدا‭ ‬وفيه‭ ‬زقزاق‭ ‬يعني‭ ‬عالي‭ ‬ – ‭ ‬واطي‭. ‬وكان‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬تقاطيع‭ ‬وجهها‭ ‬أنها‭ ‬استخدمت‭ ‬البوتوكس‭ ‬لشد‭ ‬الوجه‭ ‬فصار‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬مشدودا‭ ‬والجزء‭ ‬الآخر‭ ‬مجرورا‭ ‬بالكسر‭ ‬والتجاعيد‭ (‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬بنتي‭ ‬مروة‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬جلست‭ ‬تطن‭ ‬وتزن‭ ‬في‭ ‬أذني‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬بينما‭ ‬كنت‭ ‬منهمكا‭ ‬في‭ ‬القراءة‭: ‬حلي‭ ‬عني‭ ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الناس‭! ‬ولكنها‭ ‬طالبت‭ ‬بأن‭ ‬ألعب‭ ‬معها‭ ‬‮«‬الثعابين‭ ‬والسلالم‮»‬‭ ‬عيب‭ ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬فهذه‭ ‬لعبة‭ ‬إرهابية‭!! ‬طيب‭ ‬نلعب‭ ‬مونوبولي‭. ‬وهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استخدام‭ ‬عملات‭ ‬ورقية‭ ‬لشراء‭ ‬عقارات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يمر‭ ‬بعقار‭ ‬تملكه‭ ‬يدفع‭ ‬لك‭ ‬أجرا‭ ‬معلوما،‭ ‬وتنهي‭ ‬اللعبة‭ ‬بأن‭ ‬يكوش‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬السيولة‭ ‬المتوافرة،‭ ‬وكلما‭ ‬مارست‭ ‬المونوبولي‭ ‬يستولي‭ ‬أحدهم‭ ‬على‭ ‬نقودي‭ ‬المزيفة‭ ‬فأُصاب‭ ‬بتقلص‭ ‬في‭ ‬الامعاء،‭ ‬يعني‭ ‬حتى‭ ‬فلوس‭ ‬اللعب‭ ‬تفر‭ ‬مني،‭ ‬فقاطعت‭ ‬اللعبة‭ ‬ورفضت‭ ‬بالتالي‭ ‬طلب‭ ‬مروة‭. ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬انتزعت‭ ‬الكتاب‭ ‬من‭ ‬يدي‭ ‬وفرت‭ ‬هاربة‭ ‬فطاردتها‭ ‬فصارت‭ ‬تقفز‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬وخلال‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬كان‭ ‬جهازي‭ ‬التنفسي‭ ‬قد‭ ‬أوشك‭ ‬على‭ ‬الانفجار،‭ ‬فجلست‭ ‬منشدا‭ (‬ألا‭ ‬ليت‭ ‬الشباب‭ ‬يعود‭ ‬يوما‭/ ‬لأخبره‭ ‬بما‭ ‬فعلت‭ ‬مريوة‭).‬

خلونا‭ ‬في‭ ‬المهم‭ ‬ولنعد‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬وإلى‭ ‬البقالة‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬الشباب‭ ‬كي‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬فوائد‭ ‬أخرى‭ ‬للسقوط‭ ‬على‭ ‬بلاطها،‭ ‬فعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬فإنني‭ ‬عازف‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬فليس‭ ‬لي‭ ‬فيه‭ ‬ذكريات‭ ‬تستأهل،‭ ‬وأود‭ ‬ان‭ ‬أذهب‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬المتجر‭ ‬لأسقط‭ ‬على‭ ‬رأسي‭ ‬مرة‭ ‬وعلى‭ ‬جبهتي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬كي‭ ‬ترتد‭ ‬بي‭ ‬الذاكرة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬لأعيش‭ ‬في‭ ‬وهم‭ ‬اننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬ولو‭ ‬تمردت‭ ‬ذاكرتي‭ ‬كليا‭ ‬وانمحت‭ ‬كل‭ ‬المعلومات‭ ‬المخزونة‭ ‬في‭ ‬الهارد‭ ‬ديسك‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬رأسي‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬أبرك‮»‬،‭ ‬كي‭ ‬تنمحي‭ ‬معها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬بأنني‭ ‬أنتمي‭ ‬إلى‭:‬

‭ ‬قوم‭ ‬إذا‭ ‬ضُرب‭ ‬الحذاء‭ ‬برأسهم ‭ ‬صاح‭ ‬الحذاء‭ ‬بأي‭ ‬ذنب‭ ‬أُضربُ