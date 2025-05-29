نافذة فنية
متى ينام هذا المذيع؟!: في قناة العربية مذيع من أصل جزائري اسمه صهيب شراير، وهو مقدم اخبار تستطيع مشاهدته على الشاشة طوال النهار والليل بنفس النشاط والحيوية. والسؤال الذي يطرح نفسه: اليس لدى هذا المذيع حياة خاصه؟! والمعروف أنه متزوج من اعلامية كذلك اسمها خديجه الرحالي ولديهما ابن وابنة... لدى المذيع صهيب شراير حضور جيد وطلة مريحة وهو مذيع متمكن اتمنى ألا تحرقونه بكثرة الظهور.
اتهام فنانة بالشروع في القتل: بسبب إصابة ابنها في هجوم كلب وهو يلعب كرة القدم في أحد ملاعب كرة القدم في منطقة الشيخ زايد رفعت الفنانة زينه قضية في النيابة العامة لحفظ حق ابنها وحقها رافضة الصلح... وعند إصرار الفنانة على الرفض، وخصوصا ان الكلب غير مرخص، اتهم أصحاب الكلب الفنانة بالشروع في القتل. وقد حاولت الفنانة زينة لفت انتباه ام صاحب الكلب لخطورته وإمكانية تعرض أطفال آخرين لهجوم منه، غير أن هذا الكلام لم يعجب ام الولد وبدأت تشتم الفنانة، ومن جانبه رفع أب الولد دعوى ضد الفنانة زينة متهما إياها بمحاولة دهس ابنه بالسيارة، ونفت الفنانة هذا الاتهام. ومازالت القضية لدى النيابة وسوف ترفع الى القضاء للحكم فيها.
ألبوم جديد آخر لمحمد عبده: طرح محمد عبده البوما جديدا بعنوان «الوفاء للبدر» في إشارة إلى الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن الذي تعاون معه محمد عبده على مدى عقود من مسيرته الفنية. والالبوم من ألحان الموسيقار طلال، وهو الالبوم الثاني خلال فترة وجيزة... يأتي ذلك في إطار بدء محمد عبده، الذي يعتبر ايقونة الغناء السعودي والخليجي، استعادة نشاطه الفني. وفي الإطار ذاته سوف يلتقي الفنان محمد عبده بجمهوره في العديد من الحفلات بدول مجلس التعاون الخليجي.
قضية ضد المنتجة ليلى الشبح: في قاعة العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين واثناء تقديم الفنانة هند عاكف واجب العزاء في وفاة الموسيقار حلمي بكر فوجئت بالمنتجة ليلى الشبح وعلى مرأى ومسمع من الحضور تتهمها بسرقة مليوني جنيه من اموال الراحل حلمي بكر بالتواطؤ مع زوجته ومدير اعماله. ولم تكتف ليلى الشبح بالاتهام الاول بل اضافت كلمات جارحة حين قالت لها «انتي لستي ممثلة بل كومبارس». واعتبرت هند عاكف ذلك تهجما على مكانتها الفنية... محكمة القاهرة الاقتصادية تنظر في طلب هند عاكف تعويضا قدره 500 ألف جنيه من المنتجة ليلى الشبح بسبب السب والقذف، مع رفض الفنانة التصالح مع الشبح.
مطلقتي سيدة فاضلة وما زلنا أصدقاء: بهذه العبارة الراقية التي اعلنها الفنان احمد السقا عن طليقته الإعلامية مها الصغير يكون قد قفل الباب على كل الذين دسوا انفوهم في مشكلة اسرية خاصة. وقال في تصريح عقلاني: «هي أم اولادي وعشرة عمر، ربت اولادي أحسن تربية، لكن قدر الله وما شاء فعل وما زلنا أصدقاء»... موقف الفنان أحمد السقا هو قمة النضج ويصب – من دون شك- في مصلحة أبناء الطرفين.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية «عزيز وغالي» تأليف خليفة العبدالله الخليفة، الحان عبدالرحمن البعيجان، غناء عبدالكريم عبدالقادر.
ياليت لي جناحين واسري بليله
واروح حق نور العين وارجع بليله
ما شوف للقمره ضوى الا ضياه
ما حس بنسمة هوى الا معه
ياليت لي جناحين
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