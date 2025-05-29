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نافذة فنية

نافذة فنية

2025-05-29 07:04:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أسرة‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬الرفاعي‭ ‬مثلٌ‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭: ‬قررت‭ ‬اسرة‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬الكبير‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬الرفاعي‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬مقتنياته‭ ‬الفنية‭ ‬والشخصية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الثقافة‮»‬‭ ‬لتضمها‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬مقتنيات‭ ‬فنانينا‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬التابع‭ ‬للهيئة‭. ‬وتدل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬متقدم،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬باقي‭ ‬أسر‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الراحلين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مقتنياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬للمتحف‭ ‬الوطني‭ ‬لحفظها‭ ‬من‭ ‬الضياع‭... ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬لأسرة‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬الكبير‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬الرفاعي‭ ‬ممثلة‭ ‬بابنه‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الذي‭ ‬أمدني‭ ‬بكافة‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬والده،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الحلقتين‭ ‬اللتين‭ ‬اعددتهما‭ ‬وقدمتهما‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬رحلة‭ ‬الغناء‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬انجح‭ ‬الحلقات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬البرنامج،‭ ‬وحظيتا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الاستحسان‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭.‬

متى‭ ‬ينام‭ ‬هذا‭ ‬المذيع؟‭!: ‬في‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬مذيع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬جزائري‭ ‬اسمه‭ ‬صهيب‭ ‬شراير،‭ ‬وهو‭ ‬مقدم‭ ‬اخبار‭ ‬تستطيع‭ ‬مشاهدته‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬طوال‭ ‬النهار‭ ‬والليل‭ ‬بنفس‭ ‬النشاط‭ ‬والحيوية‭. ‬والسؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬نفسه‭: ‬اليس‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬المذيع‭ ‬حياة‭ ‬خاصه؟‭! ‬والمعروف‭ ‬أنه‭ ‬متزوج‭ ‬من‭ ‬اعلامية‭ ‬كذلك‭ ‬اسمها‭ ‬خديجه‭ ‬الرحالي‭ ‬ولديهما‭ ‬ابن‭ ‬وابنة‭... ‬لدى‭ ‬المذيع‭ ‬صهيب‭ ‬شراير‭ ‬حضور‭ ‬جيد‭ ‬وطلة‭ ‬مريحة‭ ‬وهو‭ ‬مذيع‭ ‬متمكن‭ ‬اتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تحرقونه‭ ‬بكثرة‭ ‬الظهور‭.‬

اتهام‭ ‬فنانة‭ ‬بالشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‭: ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬ابنها‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬كلب‭ ‬وهو‭ ‬يلعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬رفعت‭ ‬الفنانة‭ ‬زينه‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لحفظ‭ ‬حق‭ ‬ابنها‭ ‬وحقها‭ ‬رافضة‭ ‬الصلح‭... ‬وعند‭ ‬إصرار‭ ‬الفنانة‭ ‬على‭ ‬الرفض،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ان‭ ‬الكلب‭ ‬غير‭ ‬مرخص،‭ ‬اتهم‭ ‬أصحاب‭ ‬الكلب‭ ‬الفنانة‭ ‬بالشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‭. ‬وقد‭ ‬حاولت‭ ‬الفنانة‭ ‬زينة‭ ‬لفت‭ ‬انتباه‭ ‬ام‭ ‬صاحب‭ ‬الكلب‭ ‬لخطورته‭ ‬وإمكانية‭ ‬تعرض‭ ‬أطفال‭ ‬آخرين‭ ‬لهجوم‭ ‬منه،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬لم‭ ‬يعجب‭ ‬ام‭ ‬الولد‭ ‬وبدأت‭ ‬تشتم‭ ‬الفنانة،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬رفع‭ ‬أب‭ ‬الولد‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬الفنانة‭ ‬زينة‭ ‬متهما‭ ‬إياها‭ ‬بمحاولة‭ ‬دهس‭ ‬ابنه‭ ‬بالسيارة،‭ ‬ونفت‭ ‬الفنانة‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭. ‬ومازالت‭ ‬القضية‭ ‬لدى‭ ‬النيابة‭ ‬وسوف‭ ‬ترفع‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬للحكم‭ ‬فيها‭.‬

ألبوم‭ ‬جديد‭ ‬آخر‭ ‬لمحمد‭ ‬عبده‭: ‬طرح‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬البوما‭ ‬جديدا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الوفاء‭ ‬للبدر‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬الذي‭ ‬تعاون‭ ‬معه‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭. ‬والالبوم‭ ‬من‭ ‬ألحان‭ ‬الموسيقار‭ ‬طلال،‭ ‬وهو‭ ‬الالبوم‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭... ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬بدء‭ ‬محمد‭ ‬عبده،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬ايقونة‭ ‬الغناء‭ ‬السعودي‭ ‬والخليجي،‭ ‬استعادة‭ ‬نشاطه‭ ‬الفني‭. ‬وفي‭ ‬الإطار‭ ‬ذاته‭ ‬سوف‭ ‬يلتقي‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬بجمهوره‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

قضية‭ ‬ضد‭ ‬المنتجة‭ ‬ليلى‭ ‬الشبح‭: ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬الحامدية‭ ‬الشاذلية‭ ‬بالمهندسين‭ ‬واثناء‭ ‬تقديم‭ ‬الفنانة‭ ‬هند‭ ‬عاكف‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الموسيقار‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭ ‬فوجئت‭ ‬بالمنتجة‭ ‬ليلى‭ ‬الشبح‭ ‬وعلى‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬تتهمها‭ ‬بسرقة‭ ‬مليوني‭ ‬جنيه‭ ‬من‭ ‬اموال‭ ‬الراحل‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬ومدير‭ ‬اعماله‭. ‬ولم‭ ‬تكتف‭ ‬ليلى‭ ‬الشبح‭ ‬بالاتهام‭ ‬الاول‭ ‬بل‭ ‬اضافت‭ ‬كلمات‭ ‬جارحة‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬لها‭ ‬‮«‬انتي‭ ‬لستي‭ ‬ممثلة‭ ‬بل‭ ‬كومبارس‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬هند‭ ‬عاكف‭ ‬ذلك‭ ‬تهجما‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬الفنية‭... ‬محكمة‭ ‬القاهرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬هند‭ ‬عاكف‭ ‬تعويضا‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬من‭ ‬المنتجة‭ ‬ليلى‭ ‬الشبح‭ ‬بسبب‭ ‬السب‭ ‬والقذف،‭ ‬مع‭ ‬رفض‭ ‬الفنانة‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬الشبح‭. ‬

مطلقتي‭ ‬سيدة‭ ‬فاضلة‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬أصدقاء‭: ‬بهذه‭ ‬العبارة‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬الفنان‭ ‬احمد‭ ‬السقا‭ ‬عن‭ ‬طليقته‭ ‬الإعلامية‭ ‬مها‭ ‬الصغير‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬قفل‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الذين‭ ‬دسوا‭ ‬انفوهم‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬اسرية‭ ‬خاصة‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬عقلاني‭: ‬‮«‬هي‭ ‬أم‭ ‬اولادي‭ ‬وعشرة‭ ‬عمر،‭ ‬ربت‭ ‬اولادي‭ ‬أحسن‭ ‬تربية،‭ ‬لكن‭ ‬قدر‭ ‬الله‭ ‬وما‭ ‬شاء‭ ‬فعل‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬أصدقاء‮»‬‭... ‬موقف‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬السقا‭ ‬هو‭ ‬قمة‭ ‬النضج‭ ‬ويصب‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭- ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أبناء‭ ‬الطرفين‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ ‬‮«‬عزيز‭ ‬وغالي‮»‬‭ ‬تأليف‭ ‬خليفة‭ ‬العبدالله‭ ‬الخليفة،‭ ‬الحان‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬البعيجان،‭ ‬غناء‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عبدالقادر‭.‬

‭ ‬ياليت‭ ‬لي‭ ‬جناحين‭ ‬واسري‭ ‬بليله

واروح‭ ‬حق‭ ‬نور‭ ‬العين‭ ‬وارجع‭ ‬بليله

ما‭ ‬شوف‭ ‬للقمره‭ ‬ضوى‭ ‬الا‭ ‬ضياه

ما‭ ‬حس‭ ‬بنسمة‭ ‬هوى‭ ‬الا‭ ‬معه

ياليت‭ ‬لي‭ ‬جناحين

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