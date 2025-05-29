  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الشباب البحريني في مجلس الأمن

الشباب البحريني في مجلس الأمن

2025-05-29 07:04:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تترشح‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.. ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نجد‭ ‬فيها‭ ‬الحضور‭ ‬الفاعل‭ ‬والتحركات‭ ‬المدروسة،‭ ‬محليا‭ ‬وعربيا،‭ ‬وإقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬للدبلوماسيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بالمقعد‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭.‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬كثيرة‭.. ‬دبلوماسية‭ ‬وسياسية‭ ‬وإنسانية‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬هدفا‭ ‬محددا،‭ ‬واضحا‭ ‬ومتميزا،‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الأهداف،‭ ‬ولربما‭ ‬لم‭ ‬نشهده‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬خلال‭ ‬ترشحها‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬والذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدبلوماسيين‭ ‬الشباب‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

قد‭ ‬يتساءل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬ترشح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬المقعد؟‭ ‬وماذا‭ ‬ستكسب‭ ‬منه؟‭ ‬وماذا‭ ‬ستحقق‭ ‬من‭ ‬خلاله؟‭ ‬أسئلة‭ ‬طبيعية‭ ‬ومشروعة،‭ ‬ولعل‭ ‬إجابتها‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتقدم‭ ‬للترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ ‬2026 2027،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بالسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬تجربة‭ ‬سابقة‭ ‬تعتبر‭ ‬بناء‭ ‬صلبًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حيث‭ ‬شغلت‭ ‬عضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1998 1999،‭ ‬وأسهمت‭ ‬بفعالية‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فسوف‭ ‬ترتكز‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‮»‬،‭ ‬والإيمان‭ ‬بترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬التقليدية‭ ‬والناشئة،‭ ‬وضمان‭ ‬الشمولية‭ ‬والمشاركة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعددية‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العضوية،‭ ‬وتتضمن‭: ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والعمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف،‭ ‬ودعم‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬والبحرية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬وتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬بجانب‭ ‬الهدف‭ ‬المتميز‭ ‬وهو‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والمرأة‭.‬

لذلك‭.. ‬فمع‭ ‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬والثوابت‭.. ‬ثمة‭ ‬أمر‭ ‬جديد‭ ‬سيكون‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية،‭ ‬وقد‭ ‬نفذت‭ ‬المملكة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا،‭ ‬مثل‭: ‬مشروع‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب،‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬مساري‮»‬‭ ‬لتدريب‭ ‬الشباب،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬الشباب‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

كما‭ ‬تؤمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬الشباب‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬بناء‭ ‬السلام،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬وصناعة‭ ‬القرار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.. ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬بوعي‭ ‬ومسؤولية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخارجي‭ ‬وتوفير‭ ‬إمكانات‭ ‬تدريبية‭ ‬متميزة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭.. ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي‭.. ‬وهي‭ ‬مساهمة‭ ‬ذات‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬تفيد‭ ‬العالم‭ ‬والبشرية‭.. ‬وتؤكد‭ ‬الرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ونهجها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحقيقي‭ ‬الفاعل‭.‬

MENAFN29052025000055011008ID1109613690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث