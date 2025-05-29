الشباب البحريني في مجلس الأمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬كثيرة‭.. ‬دبلوماسية‭ ‬وسياسية‭ ‬وإنسانية‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬هدفا‭ ‬محددا،‭ ‬واضحا‭ ‬ومتميزا،‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الأهداف،‭ ‬ولربما‭ ‬لم‭ ‬نشهده‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬خلال‭ ‬ترشحها‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬والذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدبلوماسيين‭ ‬الشباب‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

قد‭ ‬يتساءل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬ترشح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬المقعد؟‭ ‬وماذا‭ ‬ستكسب‭ ‬منه؟‭ ‬وماذا‭ ‬ستحقق‭ ‬من‭ ‬خلاله؟‭ ‬أسئلة‭ ‬طبيعية‭ ‬ومشروعة،‭ ‬ولعل‭ ‬إجابتها‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتقدم‭ ‬للترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ ‬2026 – 2027،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بالسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬تجربة‭ ‬سابقة‭ ‬تعتبر‭ ‬بناء‭ ‬صلبًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حيث‭ ‬شغلت‭ ‬عضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1998 – 1999،‭ ‬وأسهمت‭ ‬بفعالية‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فسوف‭ ‬ترتكز‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‮»‬،‭ ‬والإيمان‭ ‬بترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬التقليدية‭ ‬والناشئة،‭ ‬وضمان‭ ‬الشمولية‭ ‬والمشاركة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعددية‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العضوية،‭ ‬وتتضمن‭: ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والعمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف،‭ ‬ودعم‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬والبحرية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬وتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬بجانب‭ ‬الهدف‭ ‬المتميز‭ ‬وهو‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والمرأة‭.‬

لذلك‭.. ‬فمع‭ ‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬والثوابت‭.. ‬ثمة‭ ‬أمر‭ ‬جديد‭ ‬سيكون‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية،‭ ‬وقد‭ ‬نفذت‭ ‬المملكة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا،‭ ‬مثل‭: ‬مشروع‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب،‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬مساري‮»‬‭ ‬لتدريب‭ ‬الشباب،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬الشباب‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

كما‭ ‬تؤمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬الشباب‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬بناء‭ ‬السلام،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬وصناعة‭ ‬القرار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.. ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬بوعي‭ ‬ومسؤولية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخارجي‭ ‬وتوفير‭ ‬إمكانات‭ ‬تدريبية‭ ‬متميزة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭.. ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي‭.. ‬وهي‭ ‬مساهمة‭ ‬ذات‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬تفيد‭ ‬العالم‭ ‬والبشرية‭.. ‬وتؤكد‭ ‬الرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ونهجها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحقيقي‭ ‬الفاعل‭.‬