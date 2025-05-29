زمن الخوف من الأناناس في سوريا انتهى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأمام‭ ‬واجهة‭ ‬محله‭ ‬حيث‭ ‬يعرض‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضار،‭ ‬يقول‭ ‬مروان‭ ‬أبو‭ ‬هايلة‭ (‬46‭ ‬سنة‭): ‬‮«‬لم‭ ‬نعد‭ ‬نخبئ‭ ‬الأناناس،‭ ‬نضعه‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭.. ‬زمن‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الأناناس‭ ‬انتهى‮»‬‭.‬

ويوضح‭ ‬بينما‭ ‬زيّنت‭ ‬ابتسامة‭ ‬عريضة‭ ‬وجهه‭: ‬‮«‬الأناناس‭ ‬والكيوي‭ ‬والمانغا،‭ ‬كانت‭ ‬كلها‭ ‬فواكه‭ ‬مفقودة‭ ‬وسعرها‭ ‬مرتفع‭ ‬للغاية،‮»‬‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نحضرها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التهريب‮»‬‭.‬

وطوال‭ ‬عقود،‭ ‬اعتُبرت‭ ‬الفواكه‭ ‬الاستوائية‭ ‬رمزا‭ ‬للرفاهية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬صنفتها‭ ‬السلطات‭ ‬وفق‭ ‬تجار‭ ‬من‭ ‬الكماليات،‭ ‬وعرقلت‭ ‬استيرادها‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سياسة‭ ‬تخفيض‭ ‬فاتورة‭ ‬الاستيراد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة،‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭. ‬وعاقبت‭ ‬بالغرامة‭ ‬المالية‭ ‬وحتى‭ ‬السجن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعرضها‭ ‬للبيع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬وجودها‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬موائد‭ ‬الأغنياء‭.‬