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فيلم رعب في السينما يتحول إلى واقع

فيلم رعب في السينما يتحول إلى واقع

2025-05-29 07:04:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انهار سقف قاعة عرض في سينما بالأرجنتين خلال عرض أحدث أجزاء سلسلة «Final Destination» ، ما تسبب في إصابة عدد من المشاهدين، في حادثة غريبة بدت وكأنها مشهد من الفيلم نفسه . ووقع الحادث في « سينما أوتشو » بمدينة لا بلاتا في مقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، أثناء عرض فيلم «Final Destination: Bloodlines» ، سادس أجزاء السلسلة الشهيرة، التي تدور حول أشخاص ينجون من كارثة ليلاحقهم الموت بطرق مفاجئة ومرعبة . وأظهرت صور ومقاطع منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الضرر، مع تعليقات ساخرة من رواد الإنترنت بشأن تحول الفيلم إلى حقيقة، فيما أرجع عدد من الشهود الحادث إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا . وفي تصريحات إعلامية قالت إحدى الحاضرات إنها لم تكن تخطط لحضور الفيلم، لكنها قررت الدخول مع ابنتها وصديقتها بشكل عفوي بمناسبة عيد ميلادها، مضيفة : « في نهاية العرض تقريبا سمعنا صوتا قويا وظننا أنه جزء من مشاهد الأكشن في الفيلم، لكن فجأة سقط جزء من السقف فوقنا ». وأصيبت السيدة في كتفها وظهرها وركبتها وكاحلها، لكنها نجت من إصابة خطيرة بعدما حال وضع جلوسها دون أن يصيبها الحطام في الرأس، ووصفت تصرف إدارة السينما بأنه « غير مسؤول » ، مشيرة إلى أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضدهم . ويعود فيلم الرعب الشهير Final Destination بجزئه السادس تحت عنوان «Final Destination: Bloodlines» ، بعد 14 عاما من طرح الجزء الخامس «Final Destination 5» في عام 2011.

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