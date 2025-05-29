فيلم رعب في السينما يتحول إلى واقع

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فيلم رعب في السينما يتحول إلى واقع
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انهار سقف قاعة عرض في سينما بالأرجنتين خلال عرض أحدث أجزاء سلسلة «Final Destination» ، ما تسبب في إصابة عدد من المشاهدين، في حادثة غريبة بدت وكأنها مشهد من الفيلم نفسه . ووقع الحادث في « سينما أوتشو » بمدينة لا بلاتا في مقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، أثناء عرض فيلم «Final Destination: Bloodlines» ، سادس أجزاء السلسلة الشهيرة، التي تدور حول أشخاص ينجون من كارثة ليلاحقهم الموت بطرق مفاجئة ومرعبة . وأظهرت صور ومقاطع منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الضرر، مع تعليقات ساخرة من رواد الإنترنت بشأن تحول الفيلم إلى حقيقة، فيما أرجع عدد من الشهود الحادث إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا . وفي تصريحات إعلامية قالت إحدى الحاضرات إنها لم تكن تخطط لحضور الفيلم، لكنها قررت الدخول مع ابنتها وصديقتها بشكل عفوي بمناسبة عيد ميلادها، مضيفة : « في نهاية العرض تقريبا سمعنا صوتا قويا وظننا أنه جزء من مشاهد الأكشن في الفيلم، لكن فجأة سقط جزء من السقف فوقنا ». وأصيبت السيدة في كتفها وظهرها وركبتها وكاحلها، لكنها نجت من إصابة خطيرة بعدما حال وضع جلوسها دون أن يصيبها الحطام في الرأس، ووصفت تصرف إدارة السينما بأنه « غير مسؤول » ، مشيرة إلى أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضدهم . ويعود فيلم الرعب الشهير Final Destination بجزئه السادس تحت عنوان «Final Destination: Bloodlines» ، بعد 14 عاما من طرح الجزء الخامس «Final Destination 5» في عام 2011.
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