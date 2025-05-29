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رئـيـس مـطـــار هـيــثــرو يـنـام أثـنـاء أزمـــة انقطاع الكهرباء وهاتـفـه عـلـى الوضع الصامت

رئـيـس مـطـــار هـيــثــرو يـنـام أثـنـاء أزمـــة انقطاع الكهرباء وهاتـفـه عـلـى الوضع الصامت

2025-05-29 07:04:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬مراجعة‭ ‬داخلية‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمطار‭ ‬هيثرو‭ ‬توماس‭ ‬وولدباي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بانقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬مدة‭ ‬سبع‭ ‬ساعات،‭ ‬بسبب‭ ‬وضع‭ ‬هاتفه‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الصامت،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬ذلك‭.‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬نتيجة‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬فرعية‭ ‬للكهرباء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬هايز‭ ‬بغرب‭ ‬لندن،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬أحد‭ ‬الخطوط‭ ‬الكهربائية‭ ‬الثلاثة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬المطار‭ ‬وتعطيل‭ ‬عمليات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وتسبب‭ ‬الانقطاع‭ ‬في‭ ‬شلل‭ ‬المطار‭ ‬وترك‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬مسافر‭ ‬عالقين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬آلاف‭ ‬الرحلات‭.‬

ووفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف‭ ‬‮«‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬وضع‭ ‬وولدباي‭ ‬هاتفه‭ ‬بجانب‭ ‬السرير‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬لكن‭ ‬الجهاز‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الصامت‭ ‬تلقائيا،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬غير‭ ‬متاح‭ ‬للاتصال‭ ‬أثناء‭ ‬تفجر‭ ‬الأزمة‭. ‬ووفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬وزيرة‭ ‬النقل‭ ‬السابقة‭ ‬روث‭ ‬كيلي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إبلاغه‭ ‬بالانقطاع‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭ ‬صباحًا،‭ ‬رغم‭ ‬حدوثه‭ ‬حوالي‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭.‬

وفي‭ ‬غيابه،‭ ‬تولى‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬خافيير‭ ‬إتشافي‭ ‬قيادة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الطارئة‭ ‬وأصدر‭ ‬قرار‭ ‬إغلاق‭ ‬المطار‭ ‬بالكامل‭ ‬بقية‭ ‬اليوم،‭ ‬بعد‭ ‬محاولات‭ ‬فاشلة‭ ‬للاتصال‭ ‬بوولدباي‭.‬

ونفت‭ ‬المراجعة‭ ‬تقارير‭ ‬سابقة‭ ‬زعمت‭ ‬أن‭ ‬وولدباي‭ ‬قرر‭ ‬النوم‭ ‬بعد‭ ‬معرفته‭ ‬بالحادث،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬به‭ ‬أساسًا‭. ‬وأعرب‭ ‬وولدباي‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬الشديد‭ ‬لعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الليلة،‭ ‬فيما‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بمراجعة‭ ‬نظام‭ ‬التنبيه‭ ‬الطارئ،‭ ‬وإيجاد‭ ‬وسائل‭ ‬اتصال‭ ‬بديلة‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬الإشعارات‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭.‬

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