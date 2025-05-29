رئـيـس مـطـــار هـيــثــرو يـنـام أثـنـاء أزمـــة انقطاع الكهرباء وهاتـفـه عـلـى الوضع الصامت

رئـيـس مـطـــار هـيــثــرو يـنـام أثـنـاء أزمـــة انقطاع الكهرباء وهاتـفـه عـلـى الوضع الصامت
ووقع الحادث نتيجة حريق في محطة فرعية للكهرباء في منطقة هايز بغرب لندن، ما أدى إلى فقدان أحد الخطوط الكهربائية الثلاثة الرئيسية التي تغذي المطار وتعطيل عمليات الملاحة الجوية بشكل كامل. وتسبب الانقطاع في شلل المطار وترك حوالي 200 ألف مسافر عالقين حول العالم بعد إلغاء آلاف الرحلات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة التليغراف « Telegraph » وضع وولدباي هاتفه بجانب السرير قبل النوم، لكن الجهاز انتقل إلى الوضع الصامت تلقائيا، ما جعله غير متاح للاتصال أثناء تفجر الأزمة. ووفقًا لتقرير وزيرة النقل السابقة روث كيلي لم يتم إبلاغه بالانقطاع إلا في نحو الساعة 6:45 صباحًا، رغم حدوثه حوالي منتصف الليل.
وفي غيابه، تولى مدير العمليات خافيير إتشافي قيادة الاجتماعات الطارئة وأصدر قرار إغلاق المطار بالكامل بقية اليوم، بعد محاولات فاشلة للاتصال بوولدباي.
ونفت المراجعة تقارير سابقة زعمت أن وولدباي قرر النوم بعد معرفته بالحادث، مشيرة إلى أنه لم يكن على علم به أساسًا. وأعرب وولدباي عن أسفه الشديد لعدم تمكنه من التواصل خلال تلك الليلة، فيما أوصت اللجنة بمراجعة نظام التنبيه الطارئ، وإيجاد وسائل اتصال بديلة لضمان وصول الإشعارات إلى المسؤولين الرئيسيين في حالات الطوارئ.
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