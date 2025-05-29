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طـــفـولة بلا أب وزواج مـــبـكر.. هــبة نور تستعيد "أصعب الذكريات"

طـــفـولة بلا أب وزواج مـــبـكر.. هــبة نور تستعيد "أصعب الذكريات"

2025-05-29 07:04:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصدرت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬هبة‭ ‬نور‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية،‭ ‬بعد‭ ‬تصريحاتها‭ ‬الجريئة‭ ‬حول‭ ‬زواجها‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ16،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يستمر‭ ‬سوى‭ ‬4‭ ‬سنوات‭. ‬ووصفت‭ ‬هبة‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬بأنها‭ ‬تركت‭ ‬تأثيرًا‭ ‬عميقًا‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬حياتها‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهنية‭.‬

كما‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬علاقتها‭ ‬المعقدة‭ ‬بوالدها‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة،‭ ‬قائلة‭: "‬كبرت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أب،‭ ‬وهذا‭ ‬خلاني‭ ‬أعتمد‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬بسرعة‭ ‬وأتعلم‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬بابها‭ ‬الصعب‭".‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬بداياتها‭ ‬الفنية،‭ ‬بدأت‭ ‬هبة‭ ‬نور‭ ‬كعارضة‭ ‬في‭ ‬الإعلانات‭ ‬والفيديو‭ ‬كليبات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منحها‭ ‬المخرج‭ ‬نجدت‭ ‬إسماعيل‭ ‬أنزور‭ ‬فرصة‭ ‬انطلاقتها‭ ‬الحقيقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسلسلي‭ "‬المحروس‭" ‬و‭"‬سقف‭ ‬العالم‭"‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬السهرة‭ ‬التلفزيونية‭ "‬دموع‭ ‬مرام‭" ‬عام‭ ‬2006‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬خاضت‭ ‬أولى‭ ‬تجاربها‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلم‭ "‬عندليب‭ ‬الدقي‭" ‬أمام‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي،‭ ‬ثم‭ ‬واصلت‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني‭ ‬بأدوار‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬الدراما‭ ‬والسينما،‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬وخارجها‭.‬

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬ضمن‭ ‬شريط‭ ‬الذكريات‭ ‬الذي‭ ‬استعادته‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مفعم‭ ‬بالشجن‭ ‬والانفعال‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ "‬عندي‭ ‬سؤال‭" ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬محمد‭ ‬قيس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ "‬المشهد‭".‬

وكشفت‭ ‬نور‭ ‬عن‭ ‬زواجها‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬صغيرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬استمر‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬فقط،‭ ‬وترك‭ ‬أثراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬حياتها‭.‬

ولم‭ ‬تُخفِ‭ ‬هبة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬كامرأة‭ ‬جميلة‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬محافظة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬جمالها‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ "‬سبباً‭ ‬للمشكلات‭ ‬وليس‭ ‬ميزة‭"‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطلّب‭ ‬منها‭ ‬جهداً‭ ‬مضاعفاً‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسها‭ "‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الصور‭ ‬النمطية‭".‬

ورغم‭ ‬التجربة‭ ‬القاسية،‭ ‬أكدت‭ ‬هبة‭ ‬نور‭ ‬أنها‭ ‬عادت‭ ‬اليوم‭ ‬أقوى‭ ‬وأكثر‭ ‬نضجاً،‭ ‬وتستعد‭ ‬لاستئناف‭ ‬نشاطها‭ ‬الفني‭ ‬بروح‭ ‬جديدة،‭ ‬قائلة‭: "‬أنا‭ ‬لست‭ ‬نفس‭ ‬البنت‭ ‬التي‭ ‬كنتها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬أنا‭ ‬اليوم‭ ‬نسخة‭ ‬أصلب‭ ‬وأكثر‭ ‬وعيا‭".‬

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