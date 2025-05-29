هجوم كلب على طفلي زينة يفتح ملف الحيوانات الخطرة.. هذه العقوبات المنتظرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬29‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬حيازة‭ ‬الحيوانات‭ ‬الخطرة‭ ‬والكلاب،‭ ‬فان‭ ‬عقوبة‭ ‬تعدى‭ ‬حيوان‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬تصل‭ ‬للحبس‭ ‬والغرامة،‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬سبق‭ ‬أصرار‭ ‬وترصد‭ ‬تصل‭ ‬للسجن‭ ‬والغرامة‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬17،‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬حيازة‭ ‬الحيوانات‭ ‬الخطرة،‭ ‬على‭: ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تعدى‭ ‬على‭ ‬غيره‭ ‬باستخدام‭ ‬حيوان‭ ‬خطر‭ ‬أو‭ ‬كلب،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬التعدى‭ ‬صادرًا‭ ‬عن‭ ‬سبق‭ ‬إصرار‭ ‬أو‭ ‬ترصد‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة،‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين

ونصت‭ ‬فى‭ ‬فقرتها‭ ‬الثانية‭: ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر،‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬وسبعين‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬التعدى‭ ‬مرض‭ ‬أو‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬الأشغال‭ ‬الشخصية‭ ‬مدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬يومًا،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬التعدى‭ ‬صادرًا‭ ‬عن‭ ‬سبق‭ ‬إصرار‭ ‬أو‭ ‬ترصد‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة،‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مليونى‭ ‬جنيه‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭.‬

كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬فى‭ ‬فقرتها‭ ‬الثالثة‭: ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتى‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬التعدى‭ ‬أى‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬يستحيل‭ ‬برؤها،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬التعدى‭ ‬صادرًا‭ ‬عن‭ ‬سبق‭ ‬إصرار‭ ‬أو‭ ‬ترصد‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المشدد‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمائة‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭.‬

ويعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬المشدد‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تعدى‭ ‬على‭ ‬غيره‭ ‬باستخدام‭ ‬حيوان‭ ‬خطر‭ ‬أو‭ ‬كلب‭ ‬ولم‭ ‬يقصد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قتلًا‭ ‬ولكنه‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬الموت،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬التعدى‭ ‬صادرًا‭ ‬عن‭ ‬سبق‭ ‬إصرار‭ ‬أو‭ ‬ترصد‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬السجن‭ ‬المشدد‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭.‬