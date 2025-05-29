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إشعال النيران في مزرعة بمنزل الأميرة ديانا.. حادث غامض يثير التساؤلات

إشعال النيران في مزرعة بمنزل الأميرة ديانا.. حادث غامض يثير التساؤلات

2025-05-29 07:04:05
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ذكريات‭ ‬طفولة‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬ومراهقتها‭ ‬وشبابها‭ ‬تعرض‭ ‬للدمار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬التهمت‭ ‬الحرائق‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬ألثورب‭ ‬هاوس‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬نورثهامبتونشاير،‭ ‬حيث‭ ‬أشعل‭ ‬مُشعلو‭ ‬الحرائق‭ ‬حريقًا‭ ‬مُتعمّدًا‭ ‬في‭ ‬مزرعةٍ‭ ‬تابعةٍ‭ ‬لمنزلها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬دمارٍ‭ ‬واسعٍ‭ ‬لعائلتها‭. ‬وقد‭ ‬عاشت‭ ‬ديانا‭ ‬في‭ ‬ألثورب‭ ‬منذ‭ ‬طلاق‭ ‬والديها‭ ‬وحتى‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬ودُفنت‭ ‬بداخله‭ ‬أيضاً‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭ ‬عام‭ ‬1997‭.‬

شقيق‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬يكشف‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل

من‭ ‬خلال‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ ‬ X ‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬كشف‭ ‬تشارلز‭ ‬سبنسر،‭ ‬شقيق‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬عن‭ ‬نبأ‭ ‬الحريق،‭ ‬وشارك‭ ‬صورًا‭ ‬لأضرار‭ ‬الحريق،‭ ‬معلقًا‭: "‬صُدمتُ‭ ‬عندما‭ ‬علمتُ‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬مزارع‭ ‬ألثورب‭ ‬هاوس‭- ‬الذي‭ ‬كان،‭ ‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬كان‭ ‬فارغاً‭ ‬آنذاك‭ - ‬قد‭ ‬أُحرق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مخربين‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭". ‬وشكر‭ ‬فرقة‭ ‬إطفاء‭ ‬نورثهامبتونشاير‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬في‭ ‬إحتواء‭ ‬الموقف،‭ ‬مضيفًا‭: "‬من‭ ‬المحزن‭ ‬جدًا‭ ‬أن‭ ‬يعتقد‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬ممتع‭".‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قدّم‭ ‬آدي‭ ‬غرينو،‭ ‬كبير‭ ‬حراس‭ ‬الطرائد‭ ‬في‭ ‬العقار‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬تدمير‭ ‬العقار،‭ ‬ونشر‭ ‬على‭ ‬ X ‭: "‬لقد‭ ‬دُمّرت‭ ‬المزرعة‭ ‬التي‭ ‬فقدناها‭ ‬بسبب‭ ‬عمل‭ ‬تخريبي‭ ‬متعمد‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭".‬

منزل‭ ‬ألثورب‭.. ‬حياة‭ ‬وقبر

يُعد‭ ‬منزل‭ ‬ألثورب‭ ‬هاوس‭ ‬مقرًا‭ ‬لعائلة‭ ‬سبنسر‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭. ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬13 , 000‭ ‬فدان،‭ ‬وهو‭ ‬منزل‭ ‬طفولة‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬وشقيقها‭ ‬تشارلز‭- ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منزله‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭- ‬وشقيقتيهما‭ ‬ليدي‭ ‬جين‭ ‬فيلوز،‭ ‬وليدي‭ ‬سارة‭ ‬مكوركوديل‭.‬

دُفنت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬خاصة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬بحيرة‭ ‬أوفال‭ ‬في‭ ‬ألثورب‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭ ‬عن‭ ‬عمرٍ‭ ‬يناهز‭ ‬36‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة‭ ‬بباريس‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬1997‭. ‬وعن‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬تحديداً‭ ‬لدفن‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا،‭ ‬قال‭ ‬شقيقها‭ ‬تشارلز‭: "‬اتفقنا‭ ‬جميعًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المكان،‭ ‬بجماله‭ ‬وهدوئه،‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬الأنسب‭ ‬لديانا‭". ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬الوصول‭ ‬لقبر‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يوجد‭ ‬به‭ ‬نصبًا‭ ‬تذكاريًا‭ ‬يُعرف‭ ‬باسم‭ "‬المعبد‭" ‬يمكن‭ ‬زيارته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬غير‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬وقد‭ ‬افتُتح‭ ‬هذا‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬ويزوره‭ ‬حوالي‭ ‬150 , 000‭ ‬شخص‭ ‬سنويًا‭.‬



في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬أفيد‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬غرس‭ ‬36‭ ‬شجرة‭ ‬بلوط‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬البحيرة‭- ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬يُقال‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬عمر‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬حين‭ ‬وفاتها‭- ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬زنابق‭ ‬الماء‭ ‬البيضاء‭ ‬والورود‭.‬

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