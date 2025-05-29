سينر يبلغ الدور الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويحمل‭ ‬سينر‭ ‬بطل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا،‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬ويسعى‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬إيطالي‭ ‬يفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1976‭. ‬وسيلتقي‭ ‬سينر‭ ‬مع‭ ‬التشيكي‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ ‬المصنف‭ ‬34‭ ‬عالميا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حجز‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬بعدما‭ ‬أطاح‭ ‬الأخير‭ ‬بالإسباني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬دافيدوفيتش‭ ‬فوكينا‭ (‬26‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬للجمهور‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭. ‬شكرا‭ ‬لتعاملكم‭ ‬النزيه‭ ‬معي‭ ‬اليوم،‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المحك‭... ‬هذه‭ ‬لحظتك‭ (‬يا‭ ‬غاسكيه‭)‬،‭ ‬مبارك‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وودع‭ ‬الاسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬التاسع‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوبليك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬2‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

بدوره،‭ ‬تأهل‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بعدما‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬الهولندي‭ ‬يسبر‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ (‬88‭) ‬وفاز‭ ‬بأربع‭ ‬مجموعات‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3‭.‬