سينر يبلغ الدور الثالث
ويحمل سينر بطل الولايات المتحدة وأستراليا، سلسلة انتصارات متتالية من 16 مباراة في البطولات الكبرى، ويسعى ليصبح أول لاعب إيطالي يفوز ببطولة رولان غاروس منذ عام 1976. وسيلتقي سينر مع التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 34 عالميا، من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، بعدما أطاح الأخير بالإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (26) في مباراة من أربع مجموعات 6-3 و3-6 و6-1 و6-2.
وقال سينر للجمهور بعد المباراة «أنا سعيد جدا بالتأهل إلى الدور الثالث. شكرا لتعاملكم النزيه معي اليوم، أعلم أن هناك الكثير على المحك... هذه لحظتك (يا غاسكيه)، مبارك على مسيرة رائعة».
وودع الاسترالي أليكس دي مينور التاسع المنافسات من الدور الثاني بخسارته أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك في مباراة ماراثونية 2-6 و2-6 و6-4 و6-3 و6-2.
بدوره، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف الثالث إلى الدور الثالث بعدما قلب الطاولة على الهولندي يسبر دي يونغ (88) وفاز بأربع مجموعات 3-6 و6-1 و6-2 و6-3.
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