عواء الذئب تكتيك القسام لتنفيذ ثاني عمليات حجارة داود

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، ثاني عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها ضد قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.



وتضمنت المشاهد استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة مدرسة "الأقصى" ببلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



وقالت القسام -في بداية الفيديو- إن مقاتليها خدعوا جيش الاحتلال باستخدام تكتيك "عواء الذئب"، واستدرجوا جنوده إلى عين نفق مفخخة.

وأوضحت أن المقاتلين فجّروا عين النفق بجنود الاحتلال وأطبقوا عليهم من المسافة صفر، ثم استدرجوا قوات الإنقاذ وفجروا عبوتين مضادتين للأفراد بها.



وعقب ذلك، فجّر مقاتلو القسام 3 مبانٍ تحصّنت بها قوات الاحتلال، وذلك بعد عملية رصد دقيقة لتقدم الآليات الإسرائيلية نحو منطقة الكمين.