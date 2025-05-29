عواء الذئب تكتيك القسام لتنفيذ ثاني عمليات حجارة داود

عواء الذئب تكتيك القسام لتنفيذ ثاني عمليات حجارة داود
بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، ثاني عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها ضد قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.
وتضمنت المشاهد استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة مدرسة "الأقصى" ببلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وقالت القسام -في بداية الفيديو- إن مقاتليها خدعوا جيش الاحتلال باستخدام تكتيك "عواء الذئب"، واستدرجوا جنوده إلى عين نفق مفخخة.
وأوضحت أن المقاتلين فجّروا عين النفق بجنود الاحتلال وأطبقوا عليهم من المسافة صفر، ثم استدرجوا قوات الإنقاذ وفجروا عبوتين مضادتين للأفراد بها.
وعقب ذلك، فجّر مقاتلو القسام 3 مبانٍ تحصّنت بها قوات الاحتلال، وذلك بعد عملية رصد دقيقة لتقدم الآليات الإسرائيلية نحو منطقة الكمين.
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