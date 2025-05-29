  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سرايا القدس تعلن عن تفجير منزل بجنود الاحتلال في غزة

سرايا القدس تعلن عن تفجير منزل بجنود الاحتلال في غزة

2025-05-29 02:23:13
(MENAFN- Alghad Newspaper) جريد


نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسجيلا مصورا لتفجير منزل مفخخ مسبقا في قوات للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.


وأظهر التسجيل عملية تفخيخ المنزل ووصول جنود الاحتلال إليه قبل تفجيره عن بعد من قبل مقاتلي السرايا.

MENAFN29052025000072011014ID1109612716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث