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سرايا القدس تعلن عن تفجير منزل بجنود الاحتلال في غزة
(MENAFN- Alghad Newspaper) جريد
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسجيلا مصورا لتفجير منزل مفخخ مسبقا في قوات للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأظهر التسجيل عملية تفخيخ المنزل ووصول جنود الاحتلال إليه قبل تفجيره عن بعد من قبل مقاتلي السرايا.
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