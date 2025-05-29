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الطيبون صامتون إزاء ما يحصل في غزة

الطيبون صامتون إزاء ما يحصل في غزة

2025-05-29 02:23:13
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


هآرتس
عيدو افراتي
29/5/2025

الأجواء السائدة في النخبة الطبية في إسرائيل حول ما يحدث في قطاع غزة الآن، يمكن وضعها على محور اللامبالاة وعدم الرضا. منذ سنة ونصف من الحرب، إذا كان هناك أي توقعات في أن تسمع هذه النخبة صوتها وأن تشكل ضميرا أخلاقيا أمام الطوائف الأخرى بشأن الوضع الإنساني القاسي في قطاع غزة، والمس الكبير بالأطفال، والشهادات عن الجوع، فإن هذه التوقعات لم تتحقق. إن الانتقاد العلني هو من نصيب مجموعات صغيرة جدا، الأغلبية الساحقة تفضل عدم التعبير عن رأيها، بالأساس بسبب تعقد الوضع والطريقة التي تطورت فيها الأمور منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). أيضا بسبب الخوف من الانتقاد. في كل الحالات، موقف هذه الطائفة بالإجمال بعيد عن أن يكون حازما.
الأطباء النشطاء في مجموعات الاحتجاج يقولون إنه في الفترة الأخيرة حدث شرخ في سور الصمت هذا، ضمن أمور أخرى، بفضل المظاهرات الهادئة في الجامعات وأمام مواقع الجيش الإسرائيلي. مثال آخر هو الرسالة التي أرسلت في الأسبوع الماضي الى إدارة الهستدروت الطبية، التي تطالب بعقد لقاء طارئ يهدف الى "توضيح موقف مكتب الأخلاق المهنية في النقابة بخصوص سياسة الحكومة والخطوات التي تدفع بها قدما كجزء من الحرب في غزة".
حسب الرسالة التي وقع عليها 180 طبيبا، فإنه منذ استئناف القتال في 18 آذار (مارس) الماضي، تم وقف إدخال المعدات والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الى القطاع، وهجمات الجيش على المدنيين في مناطق تجمع النازحين، المستشفيات والمدارس، تم استئنافها بقوة. "كأطباء أعضاء في هذه المنظمة، فإننا نطالب بإجراء نقاش مستعجل وإصدار رأي وورقة موقف واضحة بخصوص أخلاقية المهنة، ومستوى تناسب خطوات الحكومة مع الأخلاق والقانون الدولي"، كتب في الرسالة.
من ناحية إدارة الهستدروت الطبية، فإن الحديث يدور عن حبة بطاطا ساخنة. مصادر قالت لـ"هآرتس" إنهم في الهستدروت الطبية ينوون إجراء لقاء في هذا الشأن، لكنهم يتخبطون في كيفية صياغة أقوال أخلاقية من دون تفسيرها كاتخاذ موقف سياسي يورطهم في مهاجمة الجميع لهم. في بداية الأسبوع الماضي، نشرت الهستدروت الطبية ورقة موقف قصيرة، باللغتين العبرية والإنجليزية، ترتكز الى وثيقة مشابهة من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بناء على طلب طبيب له علاقة مع منظمات أطباء ومنظمات صحة دولية. وقد كتب فيها بأن "الهستدروت الطبية تشير الى الظروف القاسية في قطاع غزة وتكرر الدعوة الى السماح بالنقل الآمن للمساعدات الإنسانية الى السكان الأبرياء، مع الوعد بأن هذه المساعدات لن يساء استخدامها وتسرق ممن هم بحاجة اليها. أيضا نحن نؤكد الحاجة الى احترام القانون الإنساني الدولي، في عدم استخدام المنشآت الصحية كمنشآت عسكرية أو إرهابية، وعدم المس بالطواقم الطبية والمنشآت الصحية أو سيارات الإسعاف، إلا في حالة استخدامها كأساس لنشاطات إرهابية".
ورقة الموقف أثارت ردودا مؤيدة وانتقادية على حد سواء. "هذا بالضبط ليس من صلاحية الهستدروت الطبية. أنا لا أتذكر بأن الهستدروت دعت العدو الى تحرير الأسرى والمخطوفين"، كتب شخص رد في موقع "فقط أطباء". "ما الصلة بين الهستدروت الطبية وبين سكان غزة؟ اسألوا من حارب هناك. لا يوجد أبرياء"، كتب شخص آخر. "لن يخرج أي شيء جيد من موقف الهستدروت الطبية، ربما عليهم التركيز على الأطباء في البلاد والموارد وعدم الإجراءات والتسهيلات لطلاب الطب والمتدربين الذين يوجدون في خدمة الاحتياط".
دليل آخر على التوتر والفروقات العميقة في المواقف يمكن إيجاده في المنشور الذي نشره في الأسبوع الماضي الدكتور عاموس سابو في شبكة "اكس". سابو هو طبيب جراح متقاعد قال إنه تطوع للاحتياط، وكتب: "أنا أتأثر من الدخول اليوم الى غزة، واصلي من أجل تصفية حماس. أول من أمس، أصدقائي في الكتيبة قاموا بتصفية عشرات (المقاومين). أنا أردت المشاركة في عمليات التصفية، كطبيب في إطار الطب الوقائي. ممرض صححني وقال إن هذا في إطار صحة الجمهور. بإعادة التفكير في الأمر".
هذا المنشور الذي حذف من الشبكة بعد بضع ساعات استدعى رسالة إدانة من كبار قادة اتحاد الجراحين. "نحن شعرنا بعدم الراحة من هذه الأقوال. شعور بالمرارة سيطر علينا. نحن نعتقد أنه يجب إدانة أقوال الدكتور سابو، وعدم المرور مر الكرام عليها بعد نشرها. الأقوال التي كتبها سيكون لها صدى بعد انتهاء الحرب بين جدران المحاكم الدولية، وسمعتنا كأطباء إسرائيليين سيتم تلويثها الى الأبد من أقواله هذه، التي تذكر بفترة الأنظمة الظلامية في التاريخ، التي جنودها وأطباؤها ارتدوا زيا عسكريا باللون الأسود".
إضافة الى ذلك، نشرت في "أطباء فقط" ردود أخرى. "أنا أفترض أن الدكتور سابو قال رأيه، ويجب ألا نكون ساذجين، عدد غير قليل منا يفكرون بهذه الصورة"، كتب. "إذا كان هناك للدكتور سابو آراء لا تحصل على الشعبية فليكن، يجب عليكم مواجهتها. هذا هو ثمن الديمقراطية".
في مكتب أخلاق المهنة للهستدروت الطبية، تم تسلم شكاوى حول أقوال الدكتور سابو. في أعقاب ذلك، أعلنت إدارة الهستدروت بأنها تدين بشدة دعوة الأطباء الى القتل باسم الطب، وترى حاجة الى التأكيد أن دور الطبيب في جميع الأطر التي يعمل فيها هو إنقاذ الحياة وعلاج المرضى. وتم التأكيد أيضا أنه في الهستدروت الطبية "بيان جنيف للهستدروت الطبية العالمية"، جاء: "كعضو في مهنة الطب، أنا ألتزم بشرف بتكريس حياتي لخدمة الإنسانية، وسأحافظ على كل احترام للحياة البشرية".

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