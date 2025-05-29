الطيبون صامتون إزاء ما يحصل في غزة

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الطيبون صامتون إزاء ما يحصل في غزة
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
هآرتس
عيدو افراتي
29/5/2025
الأجواء السائدة في النخبة الطبية في إسرائيل حول ما يحدث في قطاع غزة الآن، يمكن وضعها على محور اللامبالاة وعدم الرضا. منذ سنة ونصف من الحرب، إذا كان هناك أي توقعات في أن تسمع هذه النخبة صوتها وأن تشكل ضميرا أخلاقيا أمام الطوائف الأخرى بشأن الوضع الإنساني القاسي في قطاع غزة، والمس الكبير بالأطفال، والشهادات عن الجوع، فإن هذه التوقعات لم تتحقق. إن الانتقاد العلني هو من نصيب مجموعات صغيرة جدا، الأغلبية الساحقة تفضل عدم التعبير عن رأيها، بالأساس بسبب تعقد الوضع والطريقة التي تطورت فيها الأمور منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). أيضا بسبب الخوف من الانتقاد. في كل الحالات، موقف هذه الطائفة بالإجمال بعيد عن أن يكون حازما.
الأطباء النشطاء في مجموعات الاحتجاج يقولون إنه في الفترة الأخيرة حدث شرخ في سور الصمت هذا، ضمن أمور أخرى، بفضل المظاهرات الهادئة في الجامعات وأمام مواقع الجيش الإسرائيلي. مثال آخر هو الرسالة التي أرسلت في الأسبوع الماضي الى إدارة الهستدروت الطبية، التي تطالب بعقد لقاء طارئ يهدف الى "توضيح موقف مكتب الأخلاق المهنية في النقابة بخصوص سياسة الحكومة والخطوات التي تدفع بها قدما كجزء من الحرب في غزة".
حسب الرسالة التي وقع عليها 180 طبيبا، فإنه منذ استئناف القتال في 18 آذار (مارس) الماضي، تم وقف إدخال المعدات والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الى القطاع، وهجمات الجيش على المدنيين في مناطق تجمع النازحين، المستشفيات والمدارس، تم استئنافها بقوة. "كأطباء أعضاء في هذه المنظمة، فإننا نطالب بإجراء نقاش مستعجل وإصدار رأي وورقة موقف واضحة بخصوص أخلاقية المهنة، ومستوى تناسب خطوات الحكومة مع الأخلاق والقانون الدولي"، كتب في الرسالة.
من ناحية إدارة الهستدروت الطبية، فإن الحديث يدور عن حبة بطاطا ساخنة. مصادر قالت لـ"هآرتس" إنهم في الهستدروت الطبية ينوون إجراء لقاء في هذا الشأن، لكنهم يتخبطون في كيفية صياغة أقوال أخلاقية من دون تفسيرها كاتخاذ موقف سياسي يورطهم في مهاجمة الجميع لهم. في بداية الأسبوع الماضي، نشرت الهستدروت الطبية ورقة موقف قصيرة، باللغتين العبرية والإنجليزية، ترتكز الى وثيقة مشابهة من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بناء على طلب طبيب له علاقة مع منظمات أطباء ومنظمات صحة دولية. وقد كتب فيها بأن "الهستدروت الطبية تشير الى الظروف القاسية في قطاع غزة وتكرر الدعوة الى السماح بالنقل الآمن للمساعدات الإنسانية الى السكان الأبرياء، مع الوعد بأن هذه المساعدات لن يساء استخدامها وتسرق ممن هم بحاجة اليها. أيضا نحن نؤكد الحاجة الى احترام القانون الإنساني الدولي، في عدم استخدام المنشآت الصحية كمنشآت عسكرية أو إرهابية، وعدم المس بالطواقم الطبية والمنشآت الصحية أو سيارات الإسعاف، إلا في حالة استخدامها كأساس لنشاطات إرهابية".
ورقة الموقف أثارت ردودا مؤيدة وانتقادية على حد سواء. "هذا بالضبط ليس من صلاحية الهستدروت الطبية. أنا لا أتذكر بأن الهستدروت دعت العدو الى تحرير الأسرى والمخطوفين"، كتب شخص رد في موقع "فقط أطباء". "ما الصلة بين الهستدروت الطبية وبين سكان غزة؟ اسألوا من حارب هناك. لا يوجد أبرياء"، كتب شخص آخر. "لن يخرج أي شيء جيد من موقف الهستدروت الطبية، ربما عليهم التركيز على الأطباء في البلاد والموارد وعدم الإجراءات والتسهيلات لطلاب الطب والمتدربين الذين يوجدون في خدمة الاحتياط".
دليل آخر على التوتر والفروقات العميقة في المواقف يمكن إيجاده في المنشور الذي نشره في الأسبوع الماضي الدكتور عاموس سابو في شبكة "اكس". سابو هو طبيب جراح متقاعد قال إنه تطوع للاحتياط، وكتب: "أنا أتأثر من الدخول اليوم الى غزة، واصلي من أجل تصفية حماس. أول من أمس، أصدقائي في الكتيبة قاموا بتصفية عشرات (المقاومين). أنا أردت المشاركة في عمليات التصفية، كطبيب في إطار الطب الوقائي. ممرض صححني وقال إن هذا في إطار صحة الجمهور. بإعادة التفكير في الأمر".
هذا المنشور الذي حذف من الشبكة بعد بضع ساعات استدعى رسالة إدانة من كبار قادة اتحاد الجراحين. "نحن شعرنا بعدم الراحة من هذه الأقوال. شعور بالمرارة سيطر علينا. نحن نعتقد أنه يجب إدانة أقوال الدكتور سابو، وعدم المرور مر الكرام عليها بعد نشرها. الأقوال التي كتبها سيكون لها صدى بعد انتهاء الحرب بين جدران المحاكم الدولية، وسمعتنا كأطباء إسرائيليين سيتم تلويثها الى الأبد من أقواله هذه، التي تذكر بفترة الأنظمة الظلامية في التاريخ، التي جنودها وأطباؤها ارتدوا زيا عسكريا باللون الأسود".
إضافة الى ذلك، نشرت في "أطباء فقط" ردود أخرى. "أنا أفترض أن الدكتور سابو قال رأيه، ويجب ألا نكون ساذجين، عدد غير قليل منا يفكرون بهذه الصورة"، كتب. "إذا كان هناك للدكتور سابو آراء لا تحصل على الشعبية فليكن، يجب عليكم مواجهتها. هذا هو ثمن الديمقراطية".
في مكتب أخلاق المهنة للهستدروت الطبية، تم تسلم شكاوى حول أقوال الدكتور سابو. في أعقاب ذلك، أعلنت إدارة الهستدروت بأنها تدين بشدة دعوة الأطباء الى القتل باسم الطب، وترى حاجة الى التأكيد أن دور الطبيب في جميع الأطر التي يعمل فيها هو إنقاذ الحياة وعلاج المرضى. وتم التأكيد أيضا أنه في الهستدروت الطبية "بيان جنيف للهستدروت الطبية العالمية"، جاء: "كعضو في مهنة الطب، أنا ألتزم بشرف بتكريس حياتي لخدمة الإنسانية، وسأحافظ على كل احترام للحياة البشرية".
جريدة الغد
هآرتس
عيدو افراتي
29/5/2025
الأجواء السائدة في النخبة الطبية في إسرائيل حول ما يحدث في قطاع غزة الآن، يمكن وضعها على محور اللامبالاة وعدم الرضا. منذ سنة ونصف من الحرب، إذا كان هناك أي توقعات في أن تسمع هذه النخبة صوتها وأن تشكل ضميرا أخلاقيا أمام الطوائف الأخرى بشأن الوضع الإنساني القاسي في قطاع غزة، والمس الكبير بالأطفال، والشهادات عن الجوع، فإن هذه التوقعات لم تتحقق. إن الانتقاد العلني هو من نصيب مجموعات صغيرة جدا، الأغلبية الساحقة تفضل عدم التعبير عن رأيها، بالأساس بسبب تعقد الوضع والطريقة التي تطورت فيها الأمور منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). أيضا بسبب الخوف من الانتقاد. في كل الحالات، موقف هذه الطائفة بالإجمال بعيد عن أن يكون حازما.
الأطباء النشطاء في مجموعات الاحتجاج يقولون إنه في الفترة الأخيرة حدث شرخ في سور الصمت هذا، ضمن أمور أخرى، بفضل المظاهرات الهادئة في الجامعات وأمام مواقع الجيش الإسرائيلي. مثال آخر هو الرسالة التي أرسلت في الأسبوع الماضي الى إدارة الهستدروت الطبية، التي تطالب بعقد لقاء طارئ يهدف الى "توضيح موقف مكتب الأخلاق المهنية في النقابة بخصوص سياسة الحكومة والخطوات التي تدفع بها قدما كجزء من الحرب في غزة".
حسب الرسالة التي وقع عليها 180 طبيبا، فإنه منذ استئناف القتال في 18 آذار (مارس) الماضي، تم وقف إدخال المعدات والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الى القطاع، وهجمات الجيش على المدنيين في مناطق تجمع النازحين، المستشفيات والمدارس، تم استئنافها بقوة. "كأطباء أعضاء في هذه المنظمة، فإننا نطالب بإجراء نقاش مستعجل وإصدار رأي وورقة موقف واضحة بخصوص أخلاقية المهنة، ومستوى تناسب خطوات الحكومة مع الأخلاق والقانون الدولي"، كتب في الرسالة.
من ناحية إدارة الهستدروت الطبية، فإن الحديث يدور عن حبة بطاطا ساخنة. مصادر قالت لـ"هآرتس" إنهم في الهستدروت الطبية ينوون إجراء لقاء في هذا الشأن، لكنهم يتخبطون في كيفية صياغة أقوال أخلاقية من دون تفسيرها كاتخاذ موقف سياسي يورطهم في مهاجمة الجميع لهم. في بداية الأسبوع الماضي، نشرت الهستدروت الطبية ورقة موقف قصيرة، باللغتين العبرية والإنجليزية، ترتكز الى وثيقة مشابهة من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بناء على طلب طبيب له علاقة مع منظمات أطباء ومنظمات صحة دولية. وقد كتب فيها بأن "الهستدروت الطبية تشير الى الظروف القاسية في قطاع غزة وتكرر الدعوة الى السماح بالنقل الآمن للمساعدات الإنسانية الى السكان الأبرياء، مع الوعد بأن هذه المساعدات لن يساء استخدامها وتسرق ممن هم بحاجة اليها. أيضا نحن نؤكد الحاجة الى احترام القانون الإنساني الدولي، في عدم استخدام المنشآت الصحية كمنشآت عسكرية أو إرهابية، وعدم المس بالطواقم الطبية والمنشآت الصحية أو سيارات الإسعاف، إلا في حالة استخدامها كأساس لنشاطات إرهابية".
ورقة الموقف أثارت ردودا مؤيدة وانتقادية على حد سواء. "هذا بالضبط ليس من صلاحية الهستدروت الطبية. أنا لا أتذكر بأن الهستدروت دعت العدو الى تحرير الأسرى والمخطوفين"، كتب شخص رد في موقع "فقط أطباء". "ما الصلة بين الهستدروت الطبية وبين سكان غزة؟ اسألوا من حارب هناك. لا يوجد أبرياء"، كتب شخص آخر. "لن يخرج أي شيء جيد من موقف الهستدروت الطبية، ربما عليهم التركيز على الأطباء في البلاد والموارد وعدم الإجراءات والتسهيلات لطلاب الطب والمتدربين الذين يوجدون في خدمة الاحتياط".
دليل آخر على التوتر والفروقات العميقة في المواقف يمكن إيجاده في المنشور الذي نشره في الأسبوع الماضي الدكتور عاموس سابو في شبكة "اكس". سابو هو طبيب جراح متقاعد قال إنه تطوع للاحتياط، وكتب: "أنا أتأثر من الدخول اليوم الى غزة، واصلي من أجل تصفية حماس. أول من أمس، أصدقائي في الكتيبة قاموا بتصفية عشرات (المقاومين). أنا أردت المشاركة في عمليات التصفية، كطبيب في إطار الطب الوقائي. ممرض صححني وقال إن هذا في إطار صحة الجمهور. بإعادة التفكير في الأمر".
هذا المنشور الذي حذف من الشبكة بعد بضع ساعات استدعى رسالة إدانة من كبار قادة اتحاد الجراحين. "نحن شعرنا بعدم الراحة من هذه الأقوال. شعور بالمرارة سيطر علينا. نحن نعتقد أنه يجب إدانة أقوال الدكتور سابو، وعدم المرور مر الكرام عليها بعد نشرها. الأقوال التي كتبها سيكون لها صدى بعد انتهاء الحرب بين جدران المحاكم الدولية، وسمعتنا كأطباء إسرائيليين سيتم تلويثها الى الأبد من أقواله هذه، التي تذكر بفترة الأنظمة الظلامية في التاريخ، التي جنودها وأطباؤها ارتدوا زيا عسكريا باللون الأسود".
إضافة الى ذلك، نشرت في "أطباء فقط" ردود أخرى. "أنا أفترض أن الدكتور سابو قال رأيه، ويجب ألا نكون ساذجين، عدد غير قليل منا يفكرون بهذه الصورة"، كتب. "إذا كان هناك للدكتور سابو آراء لا تحصل على الشعبية فليكن، يجب عليكم مواجهتها. هذا هو ثمن الديمقراطية".
في مكتب أخلاق المهنة للهستدروت الطبية، تم تسلم شكاوى حول أقوال الدكتور سابو. في أعقاب ذلك، أعلنت إدارة الهستدروت بأنها تدين بشدة دعوة الأطباء الى القتل باسم الطب، وترى حاجة الى التأكيد أن دور الطبيب في جميع الأطر التي يعمل فيها هو إنقاذ الحياة وعلاج المرضى. وتم التأكيد أيضا أنه في الهستدروت الطبية "بيان جنيف للهستدروت الطبية العالمية"، جاء: "كعضو في مهنة الطب، أنا ألتزم بشرف بتكريس حياتي لخدمة الإنسانية، وسأحافظ على كل احترام للحياة البشرية".
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