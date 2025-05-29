هواجس حرب عالمية ثالثة تسيطر على الأوروبيين وسط هشاشة قارتهم

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هواجس حرب عالمية ثالثة تسيطر على الأوروبيين وسط هشاشة قارتهم
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
عواصم- أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف البريطانية، المتخصصة في الاستطلاعات وجمع البيانات، أن أغلبية الأوروبيين تعتقد أن الحرب العالمية الثالثة باتت وشيكة، وأن أوروبا ستكون ضمن مسارح الحرب المتوقعة.
ويظهر الاستطلاع، الذي شمل الولايات المتحدة أيضا، أن الأميركيين يشاطرون الأوروبيين ترجيحهم لقيام حرب عالمية جديدة، وإن اختلفت تقديراتهم قليلا لأسباب ذلك.
وفي السياق ذاته، أعلنت 8 دول أوروبية تشكيل تحالف للتأهب للأزمات وسعيها لتوسيعه ليشمل دولا أوروبية أخرى، فما الذي يقلق الأوربيين؟ وما مصدر التهديدات التي يعتقد أن أوروبا تواجهها؟ وما الأسباب المحتمل أن تؤدي إلى اندلاع شرارة الحرب المتوقعة؟
تزامنا مع الذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا الذي يُمثل نهاية الحرب العالمية الثانية، أجرت مؤسسة يوغوف البريطانية استطلاع رأي شمل مواطني دول أوروبا الغربية الرئيسية وتناول توقعاتهم بخصوص إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.
واعتبر غالبية المستطلعة آراؤهم -وهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا- أن الحرب العالمية الثالثة صارت قاب قوسين، وأن الأوروبيين غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم بفعالية ضد أي هجوم.
ورأى ما بين 41 % و55 % من الأوروبيين المشاركين في الاستطلاع أن حربا عالمية من المرجح أن تحدث خلال 5 إلى 10 سنوات قادمة، وهو رأي تتبناه نسبة 45 % من سكان الولايات المتحدة التي شملها الاستطلاع أيضا.
ورجح (68-76 %) من المشاركين أنه إذا اندلعت حرب عالمية جديدة، فسيكون هناك استخدام للأسلحة النووية، وستُسفر الحرب عن خسائر بشرية أكبر من الحروب السابقة، بل إن نسبة تصل إلى 44 % تعتقد أن نشوب صراع عالمي جديد سيؤدي إلى إفناء معظم سكان العالم.
وتتوقع الغالبية العظمى من المستطلعين في كل دولة من الدول الأوروبية أن دولهم ستشارك في الحرب العالمية القادمة، وتتراوح هذه النسبة بين 66 % في إيطاليا و89 % في بريطانيا. ويغلب على المشاركين شعور عام بأن الجيوش الأوروبية غير مستعدة لصراع عالمي، إذ تعتقد أقلية فقط من الأوروبيين أن جيوشهم الوطنية قادرة على الدفاع عن بلادهم بفعالية إن نشبت هذه الحرب، وتتراوح هذه النسبة بين 16 % في إيطاليا
و44 % في فرنسا.
في المقابل، يثق 71 % من الأميركيين، الذين شملهم الاستطلاع، بقدرة قواتهم المسلحة على الدفاع عن بلادهم.
وتتصدر روسيا قائمة التهديدات المتوقعة، إذ يعتقد ما بين 72 و82 % من الأوروبيين أن روسيا تُشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا لأوروبا، وهو ما يشاطرهم فيه غالبية الأميركيين، لكن بنسبة أقل بلغت 69 %.
ويتفق غالبية الأوروبيين المستطلعة آراؤهم أن الخطر الثاني على أوروبا هو من حليفها المفترض الولايات المتحدة، وذلك بسبب تهديدات رئيسها دونالد ترامب المتكررة ضد غرينلاند وكندا وبنما، بالإضافة إلى موقفه من أوكرانيا.
ويرى نحو (58 %) في إسبانيا و(55 %) في ألمانيا و(54 %) في فرنسا أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تُشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا للسلام في أوروبا، وتتفق أقلية من الأميركيين (34 %) مع نظرائهم الأوروبيين في هذا الرأي.
تحذير روسي
وكانت روسيا قد حذرت الغرب من أنه بدعمه لأوكرانيا وإرسال القوات والمعدات العسكرية إليها هو من يتسبب في إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.
هل الحرب على الأبواب؟
وفي مقال بعنوان "هل نتجه نحو حرب عالمية أخرى أم أنها بدأت بالفعل؟"، يرى محرر الشؤون الدبلوماسية بصحيفة الغارديان، باتريك وينتور، أن النظام العالمي القائم على القواعد يتراجع، وفي المقابل يتصاعد العنف وتتفاقم الانقسامات الحادة.
وينقل وينتور عن محللة السياسات ومستشارة الحكومة البريطانية فيونا هيل مجادلتها بأن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وتمثل أوكرانيا تجسيدا حيا لذلك.
ويعتبر باحثون أن مصدر الخطر ليس روسيا وحدها، بل إن الحرب التجارية المتمثلة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تهدد العالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
حرب شاملة في أوروبا
وكان تقرير لصحيفة بوليتيكو الأميركية قد أورد في شباط (فبراير) الماضي، نقلا عن تقارير استخباراتية، أن روسيا قد تشن حربا واسعة النطاق على أوروبا خلال 5 سنوات إذا اعتبرت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضعيف.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية أنه من المرجح قبل ذلك أن تكون روسيا أكثر استعدادا لاستخدام القوة العسكرية في حرب إقليمية ضد دولة أوروبية واحدة على الأقل، خصوصا إذا كانت روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم، أو لن تدعم، دول الحلف الأوروبية في حرب مع روسيا.
ويقدم التقرير الاستخباراتي 3 سيناريوهات محتملة إن توقف الصراع في أوكرانيا أو تجمد، انطلاقا من افتراض أن روسيا لا تملك القدرة على شن حرب مع دول متعددة في الوقت نفسه.
وخلاصة هذه السيناريوهات:
أنه في غضون 6 أشهر قد تتمكن روسيا من شن حرب محلية ضد دولة مجاورة، وقد تشن في غضون عامين حربا إقليمية في منطقة بحر البلطيق، وخلال 5 سنوات قد تبدأ هجوما واسع النطاق على أوروبا، شريطة عدم تدخل الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أكد مرارا أنه يجب على أعضاء حلف الناتو الأوروبيين زيادة إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مهددا بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو إذا لم تتم الاستجابة لذلك الطلب.
هل سيناريو الحرب العالمية حتمي؟
يعتبر الباحثون أن هناك الكثير من الصراعات التي تتورط فيها العديد من القوى يخشى أن تنفجر في أي وقت، ويعتقد الباحث سترويه أن هناك تخندقا واصطفافا يتمثل بالنسبة لأوكرانيا في طرفين رئيسيين: حيث يدعمها حلف الناتو وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بينما تقف إيران وكوريا الشمالية والصين إلى جانب روسيا.
ويقول ستوريه "قد يُذكرنا هذا الاصطفاف بالحرب العالمية الأولى، التي اندلعت نتيجة لقيام التحالفات، وإذا وصل هذا إلى مستوى أعلى فستكون الكارثة"، مضيفا "أنا متشائم جدا.. فالبشر لا يتخذون قرارات بناء على أساس عقلي، بل انطلاقا من اتباع عواطف أو أيديولوجية معينة".-(وكالات)
جريدة الغد
عواصم- أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف البريطانية، المتخصصة في الاستطلاعات وجمع البيانات، أن أغلبية الأوروبيين تعتقد أن الحرب العالمية الثالثة باتت وشيكة، وأن أوروبا ستكون ضمن مسارح الحرب المتوقعة.
ويظهر الاستطلاع، الذي شمل الولايات المتحدة أيضا، أن الأميركيين يشاطرون الأوروبيين ترجيحهم لقيام حرب عالمية جديدة، وإن اختلفت تقديراتهم قليلا لأسباب ذلك.
وفي السياق ذاته، أعلنت 8 دول أوروبية تشكيل تحالف للتأهب للأزمات وسعيها لتوسيعه ليشمل دولا أوروبية أخرى، فما الذي يقلق الأوربيين؟ وما مصدر التهديدات التي يعتقد أن أوروبا تواجهها؟ وما الأسباب المحتمل أن تؤدي إلى اندلاع شرارة الحرب المتوقعة؟
تزامنا مع الذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا الذي يُمثل نهاية الحرب العالمية الثانية، أجرت مؤسسة يوغوف البريطانية استطلاع رأي شمل مواطني دول أوروبا الغربية الرئيسية وتناول توقعاتهم بخصوص إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.
واعتبر غالبية المستطلعة آراؤهم -وهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا- أن الحرب العالمية الثالثة صارت قاب قوسين، وأن الأوروبيين غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم بفعالية ضد أي هجوم.
ورأى ما بين 41 % و55 % من الأوروبيين المشاركين في الاستطلاع أن حربا عالمية من المرجح أن تحدث خلال 5 إلى 10 سنوات قادمة، وهو رأي تتبناه نسبة 45 % من سكان الولايات المتحدة التي شملها الاستطلاع أيضا.
ورجح (68-76 %) من المشاركين أنه إذا اندلعت حرب عالمية جديدة، فسيكون هناك استخدام للأسلحة النووية، وستُسفر الحرب عن خسائر بشرية أكبر من الحروب السابقة، بل إن نسبة تصل إلى 44 % تعتقد أن نشوب صراع عالمي جديد سيؤدي إلى إفناء معظم سكان العالم.
وتتوقع الغالبية العظمى من المستطلعين في كل دولة من الدول الأوروبية أن دولهم ستشارك في الحرب العالمية القادمة، وتتراوح هذه النسبة بين 66 % في إيطاليا و89 % في بريطانيا. ويغلب على المشاركين شعور عام بأن الجيوش الأوروبية غير مستعدة لصراع عالمي، إذ تعتقد أقلية فقط من الأوروبيين أن جيوشهم الوطنية قادرة على الدفاع عن بلادهم بفعالية إن نشبت هذه الحرب، وتتراوح هذه النسبة بين 16 % في إيطاليا
و44 % في فرنسا.
في المقابل، يثق 71 % من الأميركيين، الذين شملهم الاستطلاع، بقدرة قواتهم المسلحة على الدفاع عن بلادهم.
وتتصدر روسيا قائمة التهديدات المتوقعة، إذ يعتقد ما بين 72 و82 % من الأوروبيين أن روسيا تُشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا لأوروبا، وهو ما يشاطرهم فيه غالبية الأميركيين، لكن بنسبة أقل بلغت 69 %.
ويتفق غالبية الأوروبيين المستطلعة آراؤهم أن الخطر الثاني على أوروبا هو من حليفها المفترض الولايات المتحدة، وذلك بسبب تهديدات رئيسها دونالد ترامب المتكررة ضد غرينلاند وكندا وبنما، بالإضافة إلى موقفه من أوكرانيا.
ويرى نحو (58 %) في إسبانيا و(55 %) في ألمانيا و(54 %) في فرنسا أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تُشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا للسلام في أوروبا، وتتفق أقلية من الأميركيين (34 %) مع نظرائهم الأوروبيين في هذا الرأي.
تحذير روسي
وكانت روسيا قد حذرت الغرب من أنه بدعمه لأوكرانيا وإرسال القوات والمعدات العسكرية إليها هو من يتسبب في إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.
هل الحرب على الأبواب؟
وفي مقال بعنوان "هل نتجه نحو حرب عالمية أخرى أم أنها بدأت بالفعل؟"، يرى محرر الشؤون الدبلوماسية بصحيفة الغارديان، باتريك وينتور، أن النظام العالمي القائم على القواعد يتراجع، وفي المقابل يتصاعد العنف وتتفاقم الانقسامات الحادة.
وينقل وينتور عن محللة السياسات ومستشارة الحكومة البريطانية فيونا هيل مجادلتها بأن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وتمثل أوكرانيا تجسيدا حيا لذلك.
ويعتبر باحثون أن مصدر الخطر ليس روسيا وحدها، بل إن الحرب التجارية المتمثلة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تهدد العالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
حرب شاملة في أوروبا
وكان تقرير لصحيفة بوليتيكو الأميركية قد أورد في شباط (فبراير) الماضي، نقلا عن تقارير استخباراتية، أن روسيا قد تشن حربا واسعة النطاق على أوروبا خلال 5 سنوات إذا اعتبرت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضعيف.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية أنه من المرجح قبل ذلك أن تكون روسيا أكثر استعدادا لاستخدام القوة العسكرية في حرب إقليمية ضد دولة أوروبية واحدة على الأقل، خصوصا إذا كانت روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم، أو لن تدعم، دول الحلف الأوروبية في حرب مع روسيا.
ويقدم التقرير الاستخباراتي 3 سيناريوهات محتملة إن توقف الصراع في أوكرانيا أو تجمد، انطلاقا من افتراض أن روسيا لا تملك القدرة على شن حرب مع دول متعددة في الوقت نفسه.
وخلاصة هذه السيناريوهات:
أنه في غضون 6 أشهر قد تتمكن روسيا من شن حرب محلية ضد دولة مجاورة، وقد تشن في غضون عامين حربا إقليمية في منطقة بحر البلطيق، وخلال 5 سنوات قد تبدأ هجوما واسع النطاق على أوروبا، شريطة عدم تدخل الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أكد مرارا أنه يجب على أعضاء حلف الناتو الأوروبيين زيادة إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مهددا بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو إذا لم تتم الاستجابة لذلك الطلب.
هل سيناريو الحرب العالمية حتمي؟
يعتبر الباحثون أن هناك الكثير من الصراعات التي تتورط فيها العديد من القوى يخشى أن تنفجر في أي وقت، ويعتقد الباحث سترويه أن هناك تخندقا واصطفافا يتمثل بالنسبة لأوكرانيا في طرفين رئيسيين: حيث يدعمها حلف الناتو وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بينما تقف إيران وكوريا الشمالية والصين إلى جانب روسيا.
ويقول ستوريه "قد يُذكرنا هذا الاصطفاف بالحرب العالمية الأولى، التي اندلعت نتيجة لقيام التحالفات، وإذا وصل هذا إلى مستوى أعلى فستكون الكارثة"، مضيفا "أنا متشائم جدا.. فالبشر لا يتخذون قرارات بناء على أساس عقلي، بل انطلاقا من اتباع عواطف أو أيديولوجية معينة".-(وكالات)
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