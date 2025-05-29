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هواجس حرب عالمية ثالثة تسيطر على الأوروبيين وسط هشاشة قارتهم

هواجس حرب عالمية ثالثة تسيطر على الأوروبيين وسط هشاشة قارتهم

2025-05-29 02:23:12
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


عواصم- أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف البريطانية، المتخصصة في الاستطلاعات وجمع البيانات، أن أغلبية الأوروبيين تعتقد أن الحرب العالمية الثالثة باتت وشيكة، وأن أوروبا ستكون ضمن مسارح الحرب المتوقعة.
ويظهر الاستطلاع، الذي شمل الولايات المتحدة أيضا، أن الأميركيين يشاطرون الأوروبيين ترجيحهم لقيام حرب عالمية جديدة، وإن اختلفت تقديراتهم قليلا لأسباب ذلك.
وفي السياق ذاته، أعلنت 8 دول أوروبية تشكيل تحالف للتأهب للأزمات وسعيها لتوسيعه ليشمل دولا أوروبية أخرى، فما الذي يقلق الأوربيين؟ وما مصدر التهديدات التي يعتقد أن أوروبا تواجهها؟ وما الأسباب المحتمل أن تؤدي إلى اندلاع شرارة الحرب المتوقعة؟
تزامنا مع الذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا الذي يُمثل نهاية الحرب العالمية الثانية، أجرت مؤسسة يوغوف البريطانية استطلاع رأي شمل مواطني دول أوروبا الغربية الرئيسية وتناول توقعاتهم بخصوص إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.
واعتبر غالبية المستطلعة آراؤهم -وهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا- أن الحرب العالمية الثالثة صارت قاب قوسين، وأن الأوروبيين غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم بفعالية ضد أي هجوم.
ورأى ما بين 41 % و55 % من الأوروبيين المشاركين في الاستطلاع أن حربا عالمية من المرجح أن تحدث خلال 5 إلى 10 سنوات قادمة، وهو رأي تتبناه نسبة 45 % من سكان الولايات المتحدة التي شملها الاستطلاع أيضا.
ورجح (68-76 %) من المشاركين أنه إذا اندلعت حرب عالمية جديدة، فسيكون هناك استخدام للأسلحة النووية، وستُسفر الحرب عن خسائر بشرية أكبر من الحروب السابقة، بل إن نسبة تصل إلى 44 % تعتقد أن نشوب صراع عالمي جديد سيؤدي إلى إفناء معظم سكان العالم.
وتتوقع الغالبية العظمى من المستطلعين في كل دولة من الدول الأوروبية أن دولهم ستشارك في الحرب العالمية القادمة، وتتراوح هذه النسبة بين 66 % في إيطاليا و89 % في بريطانيا. ويغلب على المشاركين شعور عام بأن الجيوش الأوروبية غير مستعدة لصراع عالمي، إذ تعتقد أقلية فقط من الأوروبيين أن جيوشهم الوطنية قادرة على الدفاع عن بلادهم بفعالية إن نشبت هذه الحرب، وتتراوح هذه النسبة بين 16 % في إيطاليا
و44 % في فرنسا.
في المقابل، يثق 71 % من الأميركيين، الذين شملهم الاستطلاع، بقدرة قواتهم المسلحة على الدفاع عن بلادهم.
وتتصدر روسيا قائمة التهديدات المتوقعة، إذ يعتقد ما بين 72 و82 % من الأوروبيين أن روسيا تُشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا لأوروبا، وهو ما يشاطرهم فيه غالبية الأميركيين، لكن بنسبة أقل بلغت 69 %.
ويتفق غالبية الأوروبيين المستطلعة آراؤهم أن الخطر الثاني على أوروبا هو من حليفها المفترض الولايات المتحدة، وذلك بسبب تهديدات رئيسها دونالد ترامب المتكررة ضد غرينلاند وكندا وبنما، بالإضافة إلى موقفه من أوكرانيا.
ويرى نحو (58 %) في إسبانيا و(55 %) في ألمانيا و(54 %) في فرنسا أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تُشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا للسلام في أوروبا، وتتفق أقلية من الأميركيين (34 %) مع نظرائهم الأوروبيين في هذا الرأي.
تحذير روسي
وكانت روسيا قد حذرت الغرب من أنه بدعمه لأوكرانيا وإرسال القوات والمعدات العسكرية إليها هو من يتسبب في إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.
هل الحرب على الأبواب؟
وفي مقال بعنوان "هل نتجه نحو حرب عالمية أخرى أم أنها بدأت بالفعل؟"، يرى محرر الشؤون الدبلوماسية بصحيفة الغارديان، باتريك وينتور، أن النظام العالمي القائم على القواعد يتراجع، وفي المقابل يتصاعد العنف وتتفاقم الانقسامات الحادة.
وينقل وينتور عن محللة السياسات ومستشارة الحكومة البريطانية فيونا هيل مجادلتها بأن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وتمثل أوكرانيا تجسيدا حيا لذلك.
ويعتبر باحثون أن مصدر الخطر ليس روسيا وحدها، بل إن الحرب التجارية المتمثلة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تهدد العالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
حرب شاملة في أوروبا
وكان تقرير لصحيفة بوليتيكو الأميركية قد أورد في شباط (فبراير) الماضي، نقلا عن تقارير استخباراتية، أن روسيا قد تشن حربا واسعة النطاق على أوروبا خلال 5 سنوات إذا اعتبرت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضعيف.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية أنه من المرجح قبل ذلك أن تكون روسيا أكثر استعدادا لاستخدام القوة العسكرية في حرب إقليمية ضد دولة أوروبية واحدة على الأقل، خصوصا إذا كانت روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم، أو لن تدعم، دول الحلف الأوروبية في حرب مع روسيا.
ويقدم التقرير الاستخباراتي 3 سيناريوهات محتملة إن توقف الصراع في أوكرانيا أو تجمد، انطلاقا من افتراض أن روسيا لا تملك القدرة على شن حرب مع دول متعددة في الوقت نفسه.
وخلاصة هذه السيناريوهات:
أنه في غضون 6 أشهر قد تتمكن روسيا من شن حرب محلية ضد دولة مجاورة، وقد تشن في غضون عامين حربا إقليمية في منطقة بحر البلطيق، وخلال 5 سنوات قد تبدأ هجوما واسع النطاق على أوروبا، شريطة عدم تدخل الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أكد مرارا أنه يجب على أعضاء حلف الناتو الأوروبيين زيادة إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مهددا بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو إذا لم تتم الاستجابة لذلك الطلب.
هل سيناريو الحرب العالمية حتمي؟
يعتبر الباحثون أن هناك الكثير من الصراعات التي تتورط فيها العديد من القوى يخشى أن تنفجر في أي وقت، ويعتقد الباحث سترويه أن هناك تخندقا واصطفافا يتمثل بالنسبة لأوكرانيا في طرفين رئيسيين: حيث يدعمها حلف الناتو وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بينما تقف إيران وكوريا الشمالية والصين إلى جانب روسيا.
ويقول ستوريه "قد يُذكرنا هذا الاصطفاف بالحرب العالمية الأولى، التي اندلعت نتيجة لقيام التحالفات، وإذا وصل هذا إلى مستوى أعلى فستكون الكارثة"، مضيفا "أنا متشائم جدا.. فالبشر لا يتخذون قرارات بناء على أساس عقلي، بل انطلاقا من اتباع عواطف أو أيديولوجية معينة".-(وكالات)

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