صفقة أميركية جديدة على الطاولة الاحتلال يوافق عليها وحماس تدرسها

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
صفقة أميركية جديدة على الطاولة الاحتلال يوافق عليها وحماس تدرسها
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- تم طرح "صفقة" أميركية جديدة على طاولة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تعنت الاحتلال تجاه أي مقترح لوقف حرب الإبادة والتهدئة، بينما يُسارع بإقرار المزيد من الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة.
وتتضمن الخطة الجديدة التي وضعها المبعوث الأميركي "ستيف ويتكوف"، إطلاق سراح 10 أسرى للاحتلال، أحياء وجثثا، بينما ستطلق حكومة "بنيامين نتنياهو" سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني بما في ذلك أولئك الذين تم تعريفهم من جانبها بأنهم "أيديهم ملطخة بالدماء".
وبحسب الخطة، إذا وافقت حكومة "نتنياهو" على الاقتراح، فإنها ستفرج عن 125 أسيراً من ذوي الأحكام العالية ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كما سيتم الإفراج عن 1111 أسيراً من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وبالإضافة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم أحياء، ستفرج سلطات الاحتلال أيضاً عن 180 جثة لأسرى فلسطينيين.
وقدم مبعوث الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" إلى الأطراف خطة جديدة لصفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى، حيث سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة شهرين، في إطار المخطط، كما أن المساعدات إلى قطاع غزة سوف تتم عبر الأمم المتحدة، خلافاً لما هي عليه الآن.
وبحسب المخطط، سيتم تنفيذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع، كما سيتم أيضًا تطبيق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، فيما سينسحب جيش الاحتلال من القطاع.
وخلال أيام وقف إطلاق النار، سيتم إجراء مفاوضات لإنهاء حرب الإبادة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول مبادئ إنهاء الحرب، فسيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين، الأحياء والأموات، وفق صحيفة "معاريف" الصادرة بالكيان المحتّل.
وإذا لم يحدث الاتفاق، فإن حكومة الاحتلال قد تعاود الحرب، أو أن يتم تمديد المفاوضات لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى.
وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة الاحتلال العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين.
ووفقا لوثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.
وقد كشفت 3 مصادر أميركية لـ"أكسيوس" Axios أن البيت الأبيض متفائلٌ بأن الاقتراح الجديد الذي قدمه المبعوثُ الأميركي إلى الشرق الأوسط بشأن غزة يمكن أن يساعد في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس.
وقال مصدرٌ أميركي إنه في حال بادر كل طرف بتقديم تنازلات فربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وأعلن البيت الأبيض عن تفاؤله بأنه أصبح على مسافةٍ قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا في البداية.
من جهتها أعلنت حماس موافقتها، في وقتٍ سابق، على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاقٍ يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 5 محتجزين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير.
وتعليقا على المقترح الجديد للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أكدت حركة حماس وجود ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار.
وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.
وقالت الحركة إن إدخال المساعدات خلال وقف النار سيتم بآليات متعددة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة الاحتلال على تنفيذ خطة استيطانية جديدة، تشمل إقامة 13 مدينة استيطانية وبناء 180 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2050، إلى جانب إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
وتتضمن الخطة المصادقة على تحويل تسعة مواقع استيطانية قائمة، إلى مستوطنات معترف بها رسمياً، إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبر معزولة في عمق الضفة الغربية.
ومن بين المواقع المستهدفة جبل عيبال في نابلس، بالإضافة إلى مناطق في شمالي الضفة الغربية، منها موقع مستوطنة "سانور"، كما تشمل الخطة "تسوية" الوضع القانوني لبؤرة "حوميش" الاستيطانية، المقامة على أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن مصادقة الاحتلال على خطة استيطانية واسعة في الضفة الغربية، تمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل جرائمه، بالتزامن مع استمرار المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، "إن الخطة تشمل إنشاء 13 مدينة استيطانية وبناء 180 ألف وحدة سكنية حتى عام 2050، إلى جانب إعلان وزيري حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش" ويسرائيل كاتس، عن إقامة 22 مستوطنة جديدة، بعضها قرب الحدود مع الأردن، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض".
وأضافت أن هذه السياسات الاستيطانية تأتي ضمن مشروع استعماري يستهدف ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، وتحقيق أوهام تلمودية، وتكريس نظام فصل عنصري وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت "الجهاد الإسلامي"، أن هذه الإجراءات تمثل صفعة لكل من يراهن على التسوية أو الضغوط الدولية، التي عجزت عن وقف المجازر الصهيونية في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت "إن المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، هي الخيار الوحيد لمواجهة هذه المخططات، باعتبارها حقًا مشروعًا للدفاع عن الأرض والحقوق والمقدسات".
نادية سعد الدين
عمان- تم طرح "صفقة" أميركية جديدة على طاولة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تعنت الاحتلال تجاه أي مقترح لوقف حرب الإبادة والتهدئة، بينما يُسارع بإقرار المزيد من الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة.
وتتضمن الخطة الجديدة التي وضعها المبعوث الأميركي "ستيف ويتكوف"، إطلاق سراح 10 أسرى للاحتلال، أحياء وجثثا، بينما ستطلق حكومة "بنيامين نتنياهو" سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني بما في ذلك أولئك الذين تم تعريفهم من جانبها بأنهم "أيديهم ملطخة بالدماء".
وبحسب الخطة، إذا وافقت حكومة "نتنياهو" على الاقتراح، فإنها ستفرج عن 125 أسيراً من ذوي الأحكام العالية ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كما سيتم الإفراج عن 1111 أسيراً من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وبالإضافة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم أحياء، ستفرج سلطات الاحتلال أيضاً عن 180 جثة لأسرى فلسطينيين.
وقدم مبعوث الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" إلى الأطراف خطة جديدة لصفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى، حيث سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة شهرين، في إطار المخطط، كما أن المساعدات إلى قطاع غزة سوف تتم عبر الأمم المتحدة، خلافاً لما هي عليه الآن.
وبحسب المخطط، سيتم تنفيذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع، كما سيتم أيضًا تطبيق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، فيما سينسحب جيش الاحتلال من القطاع.
وخلال أيام وقف إطلاق النار، سيتم إجراء مفاوضات لإنهاء حرب الإبادة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول مبادئ إنهاء الحرب، فسيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين، الأحياء والأموات، وفق صحيفة "معاريف" الصادرة بالكيان المحتّل.
وإذا لم يحدث الاتفاق، فإن حكومة الاحتلال قد تعاود الحرب، أو أن يتم تمديد المفاوضات لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى.
وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة الاحتلال العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين.
ووفقا لوثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.
وقد كشفت 3 مصادر أميركية لـ"أكسيوس" Axios أن البيت الأبيض متفائلٌ بأن الاقتراح الجديد الذي قدمه المبعوثُ الأميركي إلى الشرق الأوسط بشأن غزة يمكن أن يساعد في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس.
وقال مصدرٌ أميركي إنه في حال بادر كل طرف بتقديم تنازلات فربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وأعلن البيت الأبيض عن تفاؤله بأنه أصبح على مسافةٍ قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا في البداية.
من جهتها أعلنت حماس موافقتها، في وقتٍ سابق، على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاقٍ يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 5 محتجزين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير.
وتعليقا على المقترح الجديد للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أكدت حركة حماس وجود ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار.
وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.
وقالت الحركة إن إدخال المساعدات خلال وقف النار سيتم بآليات متعددة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة الاحتلال على تنفيذ خطة استيطانية جديدة، تشمل إقامة 13 مدينة استيطانية وبناء 180 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2050، إلى جانب إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
وتتضمن الخطة المصادقة على تحويل تسعة مواقع استيطانية قائمة، إلى مستوطنات معترف بها رسمياً، إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبر معزولة في عمق الضفة الغربية.
ومن بين المواقع المستهدفة جبل عيبال في نابلس، بالإضافة إلى مناطق في شمالي الضفة الغربية، منها موقع مستوطنة "سانور"، كما تشمل الخطة "تسوية" الوضع القانوني لبؤرة "حوميش" الاستيطانية، المقامة على أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن مصادقة الاحتلال على خطة استيطانية واسعة في الضفة الغربية، تمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل جرائمه، بالتزامن مع استمرار المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، "إن الخطة تشمل إنشاء 13 مدينة استيطانية وبناء 180 ألف وحدة سكنية حتى عام 2050، إلى جانب إعلان وزيري حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش" ويسرائيل كاتس، عن إقامة 22 مستوطنة جديدة، بعضها قرب الحدود مع الأردن، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض".
وأضافت أن هذه السياسات الاستيطانية تأتي ضمن مشروع استعماري يستهدف ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، وتحقيق أوهام تلمودية، وتكريس نظام فصل عنصري وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت "الجهاد الإسلامي"، أن هذه الإجراءات تمثل صفعة لكل من يراهن على التسوية أو الضغوط الدولية، التي عجزت عن وقف المجازر الصهيونية في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت "إن المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، هي الخيار الوحيد لمواجهة هذه المخططات، باعتبارها حقًا مشروعًا للدفاع عن الأرض والحقوق والمقدسات".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين