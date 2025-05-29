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صفقة أميركية جديدة على الطاولة الاحتلال يوافق عليها وحماس تدرسها

صفقة أميركية جديدة على الطاولة الاحتلال يوافق عليها وحماس تدرسها

2025-05-29 02:23:10
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين


عمان- تم طرح "صفقة" أميركية جديدة على طاولة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تعنت الاحتلال تجاه أي مقترح لوقف حرب الإبادة والتهدئة، بينما يُسارع بإقرار المزيد من الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة.
وتتضمن الخطة الجديدة التي وضعها المبعوث الأميركي "ستيف ويتكوف"، إطلاق سراح 10 أسرى للاحتلال، أحياء وجثثا، بينما ستطلق حكومة "بنيامين نتنياهو" سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني بما في ذلك أولئك الذين تم تعريفهم من جانبها بأنهم "أيديهم ملطخة بالدماء".
وبحسب الخطة، إذا وافقت حكومة "نتنياهو" على الاقتراح، فإنها ستفرج عن 125 أسيراً من ذوي الأحكام العالية ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كما سيتم الإفراج عن 1111 أسيراً من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وبالإضافة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم أحياء، ستفرج سلطات الاحتلال أيضاً عن 180 جثة لأسرى فلسطينيين.
وقدم مبعوث الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" إلى الأطراف خطة جديدة لصفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى، حيث سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة شهرين، في إطار المخطط، كما أن المساعدات إلى قطاع غزة سوف تتم عبر الأمم المتحدة، خلافاً لما هي عليه الآن.
وبحسب المخطط، سيتم تنفيذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع، كما سيتم أيضًا تطبيق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، فيما سينسحب جيش الاحتلال من القطاع.
وخلال أيام وقف إطلاق النار، سيتم إجراء مفاوضات لإنهاء حرب الإبادة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول مبادئ إنهاء الحرب، فسيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين، الأحياء والأموات، وفق صحيفة "معاريف" الصادرة بالكيان المحتّل.
وإذا لم يحدث الاتفاق، فإن حكومة الاحتلال قد تعاود الحرب، أو أن يتم تمديد المفاوضات لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى.
وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة الاحتلال العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين.
ووفقا لوثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.
وقد كشفت 3 مصادر أميركية لـ"أكسيوس" Axios أن البيت الأبيض متفائلٌ بأن الاقتراح الجديد الذي قدمه المبعوثُ الأميركي إلى الشرق الأوسط بشأن غزة يمكن أن يساعد في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس.
وقال مصدرٌ أميركي إنه في حال بادر كل طرف بتقديم تنازلات فربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وأعلن البيت الأبيض عن تفاؤله بأنه أصبح على مسافةٍ قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا في البداية.
من جهتها أعلنت حماس موافقتها، في وقتٍ سابق، على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاقٍ يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 5 محتجزين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير.
وتعليقا على المقترح الجديد للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أكدت حركة حماس وجود ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار.
وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.
وقالت الحركة إن إدخال المساعدات خلال وقف النار سيتم بآليات متعددة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة الاحتلال على تنفيذ خطة استيطانية جديدة، تشمل إقامة 13 مدينة استيطانية وبناء 180 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2050، إلى جانب إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
وتتضمن الخطة المصادقة على تحويل تسعة مواقع استيطانية قائمة، إلى مستوطنات معترف بها رسمياً، إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبر معزولة في عمق الضفة الغربية.
ومن بين المواقع المستهدفة جبل عيبال في نابلس، بالإضافة إلى مناطق في شمالي الضفة الغربية، منها موقع مستوطنة "سانور"، كما تشمل الخطة "تسوية" الوضع القانوني لبؤرة "حوميش" الاستيطانية، المقامة على أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن مصادقة الاحتلال على خطة استيطانية واسعة في الضفة الغربية، تمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل جرائمه، بالتزامن مع استمرار المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، "إن الخطة تشمل إنشاء 13 مدينة استيطانية وبناء 180 ألف وحدة سكنية حتى عام 2050، إلى جانب إعلان وزيري حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش" ويسرائيل كاتس، عن إقامة 22 مستوطنة جديدة، بعضها قرب الحدود مع الأردن، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض".
وأضافت أن هذه السياسات الاستيطانية تأتي ضمن مشروع استعماري يستهدف ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، وتحقيق أوهام تلمودية، وتكريس نظام فصل عنصري وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت "الجهاد الإسلامي"، أن هذه الإجراءات تمثل صفعة لكل من يراهن على التسوية أو الضغوط الدولية، التي عجزت عن وقف المجازر الصهيونية في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت "إن المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، هي الخيار الوحيد لمواجهة هذه المخططات، باعتبارها حقًا مشروعًا للدفاع عن الأرض والحقوق والمقدسات".

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