بسكين وعصا ... اعتداء على رئيس بلدية إربد خلال عمله الرسمي

بسكين وعصا ... اعتداء على رئيس بلدية إربد خلال عمله الرسمي
أشارت بلدية إربد الكبرى إلى أن رئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، يرافقه عدد من المدراء والمهندسين العاملين في البلدية، تعرضوا خلال قيامهم بواجبهم الرسمي صباح اليوم الخميس لاعتداء من قبل بعض الخارجين عن القانون، بهدف تعطيل العمل وإنجاز بعض المشاريع التي تقوم البلدية بإنشائها.
وفي تفاصيل البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبلدية إربد، جاء في البيان " كان الكوفحي يتفقد أعمال إعادة إنشاء وتجميل ميدان منطقة البارحة، وتفاجأ بقدوم أحد الأشخاص حاملاً سكيناً وعصا، وبدون أي سابق إنذار أو سبب وجيه، حاول الاعتداء على الرئيس، وحال دون ذلك تدخل عدد من الموجودين".
وأكدت البلدية، أنها أبلغت الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية، وتم تسجيل شكوى رسمية بالحادثة، كما قامت بإبلاغ معالي الوزير بتفاصيل الحادثة.
ونوهت البلدية، إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى من نفس الأشخاص الذين سبق أن تسببوا في إعاقة أعمال البلدية أكثر من مرة، في محاولات يائسة منهم لمنع أي تطور أو تقدم في المدينة، وفي منطقة البارحة على وجه الخصوص.
وتؤكد البلدية أن رئيسها يمارس عمله في مكتبه بشكل اعتيادي، وأن صحته العامة جيدة.
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