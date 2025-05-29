بسكين وعصا ... اعتداء على رئيس بلدية إربد خلال عمله الرسمي

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أشارت بلدية إربد الكبرى إلى أن رئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، يرافقه عدد من المدراء والمهندسين العاملين في البلدية، تعرضوا خلال قيامهم بواجبهم الرسمي صباح اليوم الخميس لاعتداء من قبل بعض الخارجين عن القانون، بهدف تعطيل العمل وإنجاز بعض المشاريع التي تقوم البلدية بإنشائها.



وفي تفاصيل البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبلدية إربد، جاء في البيان " كان الكوفحي يتفقد أعمال إعادة إنشاء وتجميل ميدان منطقة البارحة، وتفاجأ بقدوم أحد الأشخاص حاملاً سكيناً وعصا، وبدون أي سابق إنذار أو سبب وجيه، حاول الاعتداء على الرئيس، وحال دون ذلك تدخل عدد من الموجودين".



وأكدت البلدية، أنها أبلغت الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية، وتم تسجيل شكوى رسمية بالحادثة، كما قامت بإبلاغ معالي الوزير بتفاصيل الحادثة.



ونوهت البلدية، إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى من نفس الأشخاص الذين سبق أن تسببوا في إعاقة أعمال البلدية أكثر من مرة، في محاولات يائسة منهم لمنع أي تطور أو تقدم في المدينة، وفي منطقة البارحة على وجه الخصوص.



وتؤكد البلدية أن رئيسها يمارس عمله في مكتبه بشكل اعتيادي، وأن صحته العامة جيدة.





