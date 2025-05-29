الكرك : حوارية سياسية حول دور الهاشميين في احتواء الازمات

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

نظم مركز شباب مؤاب النموذجي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك اليوم، وضمن برنامج الحوارات السياسية الذي تنظمة وزارة الشباب بالتعاون مع المعهد السياسي لاعداد القيادات الشبابية، حوارية سياسية حول "دور الهاشميين في احتواء الازمات السياسية والمخاطر التي تمس امن الاردن".



وشارك في الحوارية كل من وزير الشباب المهندس يزن شديفات ووزير الداخلية الاسبق المهندس سمير الحباشنه واستاذ الادارة العامة في جامعة مؤتة الدكتور هشام المبيضين.



وتأتي الحوارية ضمن جهود وزارة الشباب في إطلاق برنامج "حوارات شبابية"، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع المعهد السياسي بهدف تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في القضايا ذات الأولوية الوطنية، حيث يسعى البرنامج لخلق مساحات حوارية سياسية مع الشباب، تناقش مفاهيم الأمن الوطني والقضايا السياسية والحياة الحزبية والقضايا الإقليمية.



ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تنفذ في كافة محافظات المملكة، يشارك فيها مجموعة من اعضاء المعهد السياسي وناشطين شباب ورواد المراكز الشبابية مع شخصيات وطنية وصنّاع قرار .



وتسعى الوزارة من خلال البرنامج لتوفير مساحة تفاعلية تمكن الشباب من طرح آرائهم ومقترحاتهم والتفاعل مع صنّاع السياسات العامة، وايصال صوت الشباب واحتياجاتهم.



واستعرض الوزير شديفات اهمية تفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات الداخلية، مشيرا الى ان الشباب هم العنصر الاهم في برنامج التحديث السياسي والاقتصادي الوطني الذي اطلقته الدولة الاردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان الوزارة تولي الشباب اهمية بالغة وتؤكد على دورهم الرئيسي في صناعة المستقبل.



وبين ان اطلاق الوزارة لبرنامج الحوارات السياسية يأتي ادراكا من الوزارة باهمية الشباب ودورهم الكبير في الحياة السياسية والعمل العام.



واشار المهندس الحباشنة الى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاردن ودور القيادة الهاشمية في احتواء تلك التحديات وتحويلها الى فرص وطنية للنمو والازدهار .



ولفت الى ان القيادة الهاشمية الحكيمة جنبت الاردن الذي يعيش وسط اقليم مضطرب ،خلال السنوات الطويلة الوقوع في الفوضى واصبح الاردن مثالا للاستقرار والامان.



واشار الدكتور المبيضين الى ان الاردن يشهد واستجابة لخطة التحديث الوطني العامة تحديثا اداريا واقتصاديا واسعا ، مشددا على ان التحديث الاداري الوطني شهد تلافي الازمات السياسية وذلك بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.



وشارك الحضور من الشباب في حوار مع المشاركين بالحوارية وطرح افكارهم المختلفة ورؤاهم وطموحاتهم حول مستقبل الاردن وبرامج التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي.