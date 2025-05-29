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بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى

بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى

2025-05-29 02:22:36
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


أعلنت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الخميس، عن خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصة في ما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي.

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح إن البلدية أعدت خطتها لتنظيم آليات عمل المسالخ والأسواق، وتوزيع الأدوار بشكل شمولي.

وأكد الرواجيح أن كوادر البلدية المعنية على أهبة الاستعداد لضمان ديمومة تقديم الخدمات أثناء عطلة العيد، خاصة من تقتضي أعمالهم ذلك، لا سيما مراقبي الصحة والأسواق.

وقال الرواجيح، إن البلدية بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة ، حددت 10 حظائر لبيع وذبح الأضاحي داخل المحافظة مشيرا إلى أن الهدف من تحديد مواقع بيع وذبح الأضاحي هو عدم البيع والذبح العشوائي داخل المحافظة والسيطرة البيئية والصحية على أماكن الذبح والبيع، بالإضافة لسرعة التعقيم والرش.

وبين الرواجيح أن هناك جولات صباحية ومسائية على مدار الساعة لمواقع بيع وذبح الأضاحي للتأكد من سلامة الأضحية صحيا، بالإضافة إلى عملية رش وتعقيم يومي بهدف اتباع شروط السلامة العامة للمواطنين.

وقال الرواجيح، إن كوادر البلدية ستبقى عاملة طوال أيام العيد على مدار الساعة للحد من انتشار الروائح جراء مخلفات الأضاحي، مشيرا إلى تعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي.

ونوهت بلدية مادبا الكبرى إلى ضرورة المحافظة على نظافة المناطق العامة والأثرية، داعية إلى عدم ترك بقايا الطعام ومواد التغليف وأعقاب السجائر في أماكن التنزه أو تعمد التخريب فيها ما يعد استهتارا بالمسؤولية المجتمعية والإساءة للأماكن العامة.

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