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بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
أعلنت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الخميس، عن خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصة في ما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي.
وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح إن البلدية أعدت خطتها لتنظيم آليات عمل المسالخ والأسواق، وتوزيع الأدوار بشكل شمولي.
وأكد الرواجيح أن كوادر البلدية المعنية على أهبة الاستعداد لضمان ديمومة تقديم الخدمات أثناء عطلة العيد، خاصة من تقتضي أعمالهم ذلك، لا سيما مراقبي الصحة والأسواق.
وقال الرواجيح، إن البلدية بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة ، حددت 10 حظائر لبيع وذبح الأضاحي داخل المحافظة مشيرا إلى أن الهدف من تحديد مواقع بيع وذبح الأضاحي هو عدم البيع والذبح العشوائي داخل المحافظة والسيطرة البيئية والصحية على أماكن الذبح والبيع، بالإضافة لسرعة التعقيم والرش.
وبين الرواجيح أن هناك جولات صباحية ومسائية على مدار الساعة لمواقع بيع وذبح الأضاحي للتأكد من سلامة الأضحية صحيا، بالإضافة إلى عملية رش وتعقيم يومي بهدف اتباع شروط السلامة العامة للمواطنين.
وقال الرواجيح، إن كوادر البلدية ستبقى عاملة طوال أيام العيد على مدار الساعة للحد من انتشار الروائح جراء مخلفات الأضاحي، مشيرا إلى تعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي.
ونوهت بلدية مادبا الكبرى إلى ضرورة المحافظة على نظافة المناطق العامة والأثرية، داعية إلى عدم ترك بقايا الطعام ومواد التغليف وأعقاب السجائر في أماكن التنزه أو تعمد التخريب فيها ما يعد استهتارا بالمسؤولية المجتمعية والإساءة للأماكن العامة.
جريدة الغد
أعلنت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الخميس، عن خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصة في ما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي.
وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح إن البلدية أعدت خطتها لتنظيم آليات عمل المسالخ والأسواق، وتوزيع الأدوار بشكل شمولي.
وأكد الرواجيح أن كوادر البلدية المعنية على أهبة الاستعداد لضمان ديمومة تقديم الخدمات أثناء عطلة العيد، خاصة من تقتضي أعمالهم ذلك، لا سيما مراقبي الصحة والأسواق.
وقال الرواجيح، إن البلدية بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة ، حددت 10 حظائر لبيع وذبح الأضاحي داخل المحافظة مشيرا إلى أن الهدف من تحديد مواقع بيع وذبح الأضاحي هو عدم البيع والذبح العشوائي داخل المحافظة والسيطرة البيئية والصحية على أماكن الذبح والبيع، بالإضافة لسرعة التعقيم والرش.
وبين الرواجيح أن هناك جولات صباحية ومسائية على مدار الساعة لمواقع بيع وذبح الأضاحي للتأكد من سلامة الأضحية صحيا، بالإضافة إلى عملية رش وتعقيم يومي بهدف اتباع شروط السلامة العامة للمواطنين.
وقال الرواجيح، إن كوادر البلدية ستبقى عاملة طوال أيام العيد على مدار الساعة للحد من انتشار الروائح جراء مخلفات الأضاحي، مشيرا إلى تعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي.
ونوهت بلدية مادبا الكبرى إلى ضرورة المحافظة على نظافة المناطق العامة والأثرية، داعية إلى عدم ترك بقايا الطعام ومواد التغليف وأعقاب السجائر في أماكن التنزه أو تعمد التخريب فيها ما يعد استهتارا بالمسؤولية المجتمعية والإساءة للأماكن العامة.
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