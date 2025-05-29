تم اختيار Corpay كمزود رسمي للصرف الأجنبي لدوري Major League Soccer

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة *.Corpay, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY) وهي شركة عالمية رائدة في مجال مدفوعات الشركات، أن تعلن أن أعمال Corpay عبر الحدود قد دخلت في اتفاقية متعددة السنوات مع Major League Soccer ‏(MLS) لتصبح المزود الرسمي للعملات الأجنبية (FX) في الدوري.

من خلال هذا التعاون، سيتمكن MLS من الوصول إلى الحلول المبتكرة لشركة Corpay Cross Border للمساعدة في التخفيف من تعرض العملات الأجنبية لاحتياجات العمل اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح منصة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز للدوري إدارة المدفوعات العالمية من نقطة وصول واحدة.

قال Brad Loder، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Corpay Cross-Border Solutions: "يشرف فريق Corpay Cross-Border أن يتم اختياره كمزود رسمي للعملات الأجنبية لدوري MLS، وهو دوري كرة القدم الاحترافي من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة وكندا". "أنا واثق من أن الدوري الأمريكي لكرة القدم وشبكة شركاء الأعمال في الدوري سوف يستفيدون من الوصول إلى حلولنا الشاملة لإدارة المدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، إلى جانب الخبرة التي اكتسبناها في عالم الرياضة".

قال Greg Millard، نائب الرئيس الأول لتحالفات العلامات التجارية في MLS: "نحن سعداء بالترحيب بشركة Corpay كمزود رسمي للصرف الأجنبي لدوري MLS". "يعد MLS جزءًا من اللعبة العالمية، ونتطلع إلى العمل مع Corpay لجعل ممارسات الصرف الأجنبي لدينا أكثر كفاءة".

يأتي الإعلان بين MLS وCorpay خلال فترة من الزخم الكبير وراء رياضة كرة القدم في أمريكا الشمالية. وبينما ينطلق دوري MLS في موسمه الثلاثين، تستعد الولايات المتحدة أيضًا لاستضافة كأس الكونكاكاف الذهبية وكأس العالم للأندية FIFA المقرر إقامتهما في عام 2025، بالإضافة إلى كأس العالم FIFA في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في عام 2026.

حول Corpay

Corpay, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY) هي إحدى شركات مدفوعات الشركات العالمية المدرجة على مؤشر S&P500 والتي تساعد الشركات والمستهلكين على دفع النفقات بطريقة بسيطة وخاضعة للرقابة. تساعد مجموعة حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay عملائها على إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات بشكل أفضل (مثل التزود بالوقود ومواقف السيارات)، ونفقات السفر (مثل حجوزات الفنادق) والذمم الدائنة (مثل الدفع للبائعين). يؤدي هذا إلى توفير الوقت لعملائنا وتقليل الإنفاق في النهاية. يشير مصطلح Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تملكها وتشغلها شركة .Corpay, Inc

Corpay – المدفوعات أصبحت سهلة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

حول Major League Soccer

يقع مقر Major League Soccer في مدينة نيويورك، ويحتفل بموسمه الثلاثين في عام 2025 - ويضم 30 ناديًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. يمكن مشاهدة جميع مباريات MLS وكأس الدوريات ومباريات MLS NEXT PRO و MLS التالية من خلال MLS Season Pass، المتاح على تطبيق Apple TV على أجهزة Apple وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث وأجهزة فك التشفير وأجهزة الألعاب والويب على . يتميز MLS Season Pass بمجموعة البرامج الأكثر اتساعًا والتي يمكن الوصول إليها على الإطلاق لمحبي MLS. لمزيد من المعلومات حول MLS، قم بزيارة mlssoccer . لمزيد من المعلومات حول تطبيق Apple TV، تفضل بزيارة apple/apple-tv-app .

*تشير "Corpay" في هذه الوثيقة في المقام الأول إلى القسم عبر الحدود في .Corpay, Inc ‏ arial="" lang="AR-EG" style="font-family:"> وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تشكل جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: arial="" lang="AR-EG" style="font-family:">.

** يخضع ذلك لموافقة الائتمان والامتثال من شركة Corpay ذات الصلة.

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