تم اختيار Corpay كمزود رسمي للصرف الأجنبي لدوري Major League Soccer

تم اختيار Corpay كمزود رسمي للصرف الأجنبي لدوري Major League Soccer
من خلال هذا التعاون، سيتمكن MLS من الوصول إلى الحلول المبتكرة لشركة Corpay Cross Border للمساعدة في التخفيف من تعرض العملات الأجنبية لاحتياجات العمل اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح منصة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز للدوري إدارة المدفوعات العالمية من نقطة وصول واحدة.
قال Brad Loder، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Corpay Cross-Border Solutions: "يشرف فريق Corpay Cross-Border أن يتم اختياره كمزود رسمي للعملات الأجنبية لدوري MLS، وهو دوري كرة القدم الاحترافي من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة وكندا". "أنا واثق من أن الدوري الأمريكي لكرة القدم وشبكة شركاء الأعمال في الدوري سوف يستفيدون من الوصول إلى حلولنا الشاملة لإدارة المدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، إلى جانب الخبرة التي اكتسبناها في عالم الرياضة".
قال Greg Millard، نائب الرئيس الأول لتحالفات العلامات التجارية في MLS: "نحن سعداء بالترحيب بشركة Corpay كمزود رسمي للصرف الأجنبي لدوري MLS". "يعد MLS جزءًا من اللعبة العالمية، ونتطلع إلى العمل مع Corpay لجعل ممارسات الصرف الأجنبي لدينا أكثر كفاءة".
يأتي الإعلان بين MLS وCorpay خلال فترة من الزخم الكبير وراء رياضة كرة القدم في أمريكا الشمالية. وبينما ينطلق دوري MLS في موسمه الثلاثين، تستعد الولايات المتحدة أيضًا لاستضافة كأس الكونكاكاف الذهبية وكأس العالم للأندية FIFA المقرر إقامتهما في عام 2025، بالإضافة إلى كأس العالم FIFA في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في عام 2026.
حول Corpay
Corpay, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY) هي إحدى شركات مدفوعات الشركات العالمية المدرجة على مؤشر S&P500 والتي تساعد الشركات والمستهلكين على دفع النفقات بطريقة بسيطة وخاضعة للرقابة. تساعد مجموعة حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay عملائها على إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات بشكل أفضل (مثل التزود بالوقود ومواقف السيارات)، ونفقات السفر (مثل حجوزات الفنادق) والذمم الدائنة (مثل الدفع للبائعين). يؤدي هذا إلى توفير الوقت لعملائنا وتقليل الإنفاق في النهاية. يشير مصطلح Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تملكها وتشغلها شركة .Corpay, Inc
Corpay – المدفوعات أصبحت سهلة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
حول Major League Soccer
يقع مقر Major League Soccer في مدينة نيويورك، ويحتفل بموسمه الثلاثين في عام 2025 - ويضم 30 ناديًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. يمكن مشاهدة جميع مباريات MLS وكأس الدوريات ومباريات MLS NEXT PRO و MLS التالية من خلال MLS Season Pass، المتاح على تطبيق Apple TV على أجهزة Apple وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث وأجهزة فك التشفير وأجهزة الألعاب والويب على . يتميز MLS Season Pass بمجموعة البرامج الأكثر اتساعًا والتي يمكن الوصول إليها على الإطلاق لمحبي MLS. لمزيد من المعلومات حول MLS، قم بزيارة mlssoccer . لمزيد من المعلومات حول تطبيق Apple TV، تفضل بزيارة apple/apple-tv-app .
*تشير "Corpay" في هذه الوثيقة في المقام الأول إلى القسم عبر الحدود في .Corpay, Inc arial="" lang="AR-EG" style="font-family:"> وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تشكل جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: arial="" lang="AR-EG" style="font-family:">.
** يخضع ذلك لموافقة الائتمان والامتثال من شركة Corpay ذات الصلة.
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