كود 81 وبنك دبي التجاري يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتسريع التحوّل الرقمي عبر تحليلات البيانات المتقدمة

أعلنت "كود 81" CODE81، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الابتكار التكنولوجي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك دبي التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البنك في مجالي البيانات والتحليلات المتقدمة، وتمكينه من اتخاذ قرارات أذكى، وتسريع عملية التحول الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة في سياق التحديات الجوهرية التي تواجه المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها إدارة الكم الهائل والمعقّد من البيانات، وطرق استخدامها والاستفادة منها بفعالية. وستعمل "كود 81" بموجب مذكرة التفاهم على دعم بنك دبي التجاري في كسر الحواجز التنظيمية وتحقيق التكامل في بنية البيانات، وتحسين أطر حوكمة البيانات، وتطوير بنية تحتية قابلة للتوسع وقائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهداف البنك واستراتيجيته التشغيلية. وستُسهم هذه الجهود في تحقيق عمليات أكثر مرونة مُستندة إلى الرؤى والتحليلات التي تؤدي إلى نتائج أعمال ملموسة.

وفي تعليقه على هذه المذكرة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري : "نؤمن في بنك دبي التجاري بأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة العميل أولاً وأخيراً. وتُعد هذه الشراكة امتدادًا لالتزامنا المستمر بتقديم ابتكارات مصرفية تُحقق فوائد حقيقية ملموسة لعملائنا. وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، حرصنا على مواكبة مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نواصل اليوم الاستثمار في شراكات نوعية تمكّننا من قيادة التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد مستقبلي تنافسي على مستوى العالم".

من جانبه، قال نادر باسلر، المدير العام لشركة "كود 81" : "تُجسّد شراكتنا مع بنك دبي التجاري التزامنا بتمكين مؤسسات المستقبل من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة من خلال تحليلات بيانات متقدمة. ومن خلال الجمع بين خبراتنا التقنية العميقة ورؤية بنك دبي التجاري المستقبلية، يُمكننا الإسهام معاً في التأسيس لقطاع مصرفي مرن وقائم على البيانات، ويعود بالنفع الحقيقي على العملاء، ويدعم طموحات الإمارات نحو اقتصاد رقمي متطور".

وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية الطرفين في تسخير التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التنافسية والكفاءة في القطاع المالي. وفضلاً عن ذلك، فإنها تُمثّل خطوة مهمّة نحو ترسيخ مكانة بنك دبي التجاري كمؤسسة مصرفية مُبتكرة، ويضع العملاء في صميم عملياته، ويقود موجة التحول الرقمي في المنطقة.

نبذة عن "كود 81"

تأسست "كود 81" CODE81 في العام 2024 كإحدى الشركات التابعة لمجموعة غباش، متخصصة في تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، تطوير التطبيقات منخفضة البرمجة، الأتمتة، والخدمات السحابية، بهدف تمكين الأفراد والشركات من تحقيق النجاح المستدام.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة code81، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني .... ويمكن أيضاً متابعة الشركة عبر صفحتها على لينكدين.