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منصة إحسان تستقبل طلبات الأضاحي لموسم حج 1446هـ

منصة إحسان تستقبل طلبات الأضاحي لموسم حج 1446هـ

2025-05-29 02:16:16
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) عن استقبال طلبات الأضاحي لموسم حج 1446هـ، عبر خدماتها الرقمية المخصصة لأداء النسك الشرعي، وذلك بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، "أضاحي" أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتتيح هذه الخدمة للمضحين والحجاج إمكانية التوكيل بأداء النسك بسهولة وأمان، مع ضمان التنفيذ خلال الأوقات الشرعية، والتوزيع على مستحقيها.
وأوضحت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات يسيرة، تتمثل في تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار قائمة برامجنا، بعد ذلك اختيار برنامج الأضاحي، ثم اختيار نوع النسك المراد إخراجه، وتحديد عدده ثم توكيل المنصة، كما يمكن للمضحين متابعة حالة الطلب عبر المنصة أولًا بأول، مبينة أن البرنامج يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات المتبرعين، تشمل: الأضحية والهدي خلال موسم الحج، والفدية، والعقيقة، والصدقة على مدار العام.
ويأتي برنامج الأضاحي تسهيلًا لأداء النسك رقميًا للمضحين والحجاج عبر تقديم طلبات الأضاحي والصدقات، وتوكيل المنصة بإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.
يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلفت بإنشاء منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة، تسهم في تعزيز التحول الرقمي بالعمل الخيري بالمملكة، وتمكنت من إيصال أثر العطاء إلى ملايين المستفيدين، من خلال خدمات تبرع رقمية ميسّرة، وشراكات تنفيذية فاعلة، ما أسهم في تأكيد موثوقية التبرع، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.

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