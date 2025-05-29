وزارة المالية: إطلاق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل المتميزين

MENAFN - Al Watan) أعلنت وزارة المالية ممثلة في مصلحة مطابع الحكومة عن إطلاق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل المتميزين، والذي يسعى إلى تمكين حديثي التخرج من الكوادر الوطنية المميزة من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية، وإكسابهم المعرفة اللازمة للارتقاء بأدائهم الوظيفي، بما يواكب احتياجات الوزارة ويرفع من مستوى الجاهزية الوظيفية للكوادر المتخصصة.

ويستهدف البرنامج تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة، ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من أربع سنوات من حملة الدبلوم في التخصصات الفنية المطلوبة، وذلك من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة، إلى جانب تدريبهم عمليا على رأس العمل لمدة 12 شهرًا ، تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح، مما يمنحهم فرصا مثمرة ويسهم في صقل تجاربهم خلال فترة زمنية قصيرة.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج اعتبارا من 26 ذو الحجة 1446هـ الموفق 22 يونيو 2025م، موضحة أنه يشترط للانضمام إلى البرنامج أن يحمل المتقدمون الجنسية السعودية، مع اشتراط حصولهم على دبلوم لا يقل عن سنتين في أحد التخصصات الفنية المرتبطة بطباعة الأوفست، أو الطباعة الرقمية، أو الصيانة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.

كما اشترطت ألا يكون قد مضى على تخرجهم أكثر من أربع سنوات، وحصولهم على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله، إضافة إلى اجتياز اختبارات التقييم، والمقابلات الشخصية والفحص الطبي، مع أهمية التفرغ التام للوظيفة.

ويأتي إطلاق البرنامج امتدادًا لجهود وزارة المالية في تأهيل الكوادر الوطنية ضمن بيئة عمل منتجة ومحفزة، وتمكين الكفاءات الفنية من المساهمة في تطوير مرافق الوزارة، ورفع كفاءة الأداء، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والتخصص، ويسهم في توفير فرص نوعية للكوادر الوطنية الشابة.