وزارة المالية: إطلاق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل المتميزين

وزارة المالية: إطلاق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل المتميزين
ويستهدف البرنامج تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة، ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من أربع سنوات من حملة الدبلوم في التخصصات الفنية المطلوبة، وذلك من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة، إلى جانب تدريبهم عمليا على رأس العمل لمدة 12 شهرًا ، تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح، مما يمنحهم فرصا مثمرة ويسهم في صقل تجاربهم خلال فترة زمنية قصيرة.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج اعتبارا من 26 ذو الحجة 1446هـ الموفق 22 يونيو 2025م، موضحة أنه يشترط للانضمام إلى البرنامج أن يحمل المتقدمون الجنسية السعودية، مع اشتراط حصولهم على دبلوم لا يقل عن سنتين في أحد التخصصات الفنية المرتبطة بطباعة الأوفست، أو الطباعة الرقمية، أو الصيانة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
كما اشترطت ألا يكون قد مضى على تخرجهم أكثر من أربع سنوات، وحصولهم على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله، إضافة إلى اجتياز اختبارات التقييم، والمقابلات الشخصية والفحص الطبي، مع أهمية التفرغ التام للوظيفة.
ويأتي إطلاق البرنامج امتدادًا لجهود وزارة المالية في تأهيل الكوادر الوطنية ضمن بيئة عمل منتجة ومحفزة، وتمكين الكفاءات الفنية من المساهمة في تطوير مرافق الوزارة، ورفع كفاءة الأداء، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والتخصص، ويسهم في توفير فرص نوعية للكوادر الوطنية الشابة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين