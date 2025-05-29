ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على المنصات الرقمية الكبيرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس ألمانيا فرض ضريبة بنسبة 10% على المنصات الرقمية الكبيرة مثل“جوجل” و”فيسبوك”، وفق ما صرح به وزير الثقافة الألماني“فولفرام فايمر”، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوترات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب”.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن وزارته تسعى أيضًا إلى إجراء محادثات مع مُشغّلي المنصات الإلكترونية، موجهًا اتهامات لهم بالتهرب الضريبي عبر المساهمات الطوعية.

موضوعاتانخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا انكماش الاقتصاد الأمريكى بسبب حروب ترامب التجارية

وأوضح الوزير: تُدير هذه الشركات أعمالًا بمليارات الدولارات في ألمانيا بهامش ربح مرتفع للغاية، وتستفيد بشكل كبير من الإنتاج الإعلامي والثقافي للبلاد، بالإضافة إلى بنيتها التحتية، لكنها لا تدفع ضرائب تُذكر، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز”.

كما اتهم“فايمر” المنصات الرقمية الكبرى ببناء كيانات تجارية احتكارية لا تُقيّد المنافسة فحسب، بل تشكل خطرًا على حرية التعبير في البلاد، عبر تركيز النفوذ الإعلامي في اتجاه محدد.

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