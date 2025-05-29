ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على المنصات الرقمية الكبيرة - جريدة البورصة

ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على المنصات الرقمية الكبيرة - جريدة البورصة
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن وزارته تسعى أيضًا إلى إجراء محادثات مع مُشغّلي المنصات الإلكترونية، موجهًا اتهامات لهم بالتهرب الضريبي عبر المساهمات الطوعية.موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا انكماش الاقتصاد الأمريكى بسبب حروب ترامب التجارية
وأوضح الوزير: تُدير هذه الشركات أعمالًا بمليارات الدولارات في ألمانيا بهامش ربح مرتفع للغاية، وتستفيد بشكل كبير من الإنتاج الإعلامي والثقافي للبلاد، بالإضافة إلى بنيتها التحتية، لكنها لا تدفع ضرائب تُذكر، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز”.
كما اتهم“فايمر” المنصات الرقمية الكبرى ببناء كيانات تجارية احتكارية لا تُقيّد المنافسة فحسب، بل تشكل خطرًا على حرية التعبير في البلاد، عبر تركيز النفوذ الإعلامي في اتجاه محدد.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين