سعر الدولار بختام تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 29 مايو 2025
(MENAFN- Al-Borsa News)
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا جديدًا، بنهاية تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 29 مايو 2025.
وكان البنك المركزي المصري قد بدأ دورة تيسير نقدي، شملت خفضًا إجماليًا لأسعار الفائدة بنسبة 3.25% بالنصف الأول من العام.
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وفي مارس من العام الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالسماح للجنيه بالتراجع بنسبة تقارب 40% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا، كما تم اعتماد سياسة سعر صرف مرن، تعتمد على آلية العرض والطلب في السوق.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم، 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وميد بنك.
وسجل ثانى أعلى سعر 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، في بنك إتش إس بي سي.
فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الأول، وبنك التنمية الصناعية.
وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري ، وبنك القاهرة، وبنك مصر، ونكست بنك.
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس في البنك المركزي المصري:
تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 مايو 2025.
جدول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025
| دولار أمريكى
| 49.67
| 49.81
| يورو
| 56.08
| 56.24
| جنيــه إسترليـنى
| 66.93
| 67.13
| دولار كنـدى
| 35.93
| 36.03
| كرون دانمركى
| 7.51
| 7.53
| كرون نرويجى
| 4.87
| 4.89
| كرون ســويدى
| 5.15
| 5.17
| فرنك سويسرى
| 60.01
| 60.20
| 100 ين يابانى
| 34.26
| 34.35
| ريـــال سعـــودى
| 13.24
| 13.27
| دينــار كويتى
| 161.76
| 162.25
| درهم اماراتى
| 13.52
| 13.56
| دولار اســـترالى
| 31.99
| 32.10
| دينــار البحــرين
| 131.76
| 132.13
| ريـــال عمـــانى
| 129.03
| 129.39
| ريـــال قطــــرى
| 13.61
| 13.68
| دينـار اردنـى
| 69.97
| 70.35
| يوان صينى
| 6.91
| 6.93
بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية:
10 يوليو.
28 أغسطس.
2 أكتوبر.
20 نوفمبر.
25 ديسمبر.
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