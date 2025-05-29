سعر الدولار بختام تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 29 مايو 2025

وكان البنك المركزي المصري قد بدأ دورة تيسير نقدي، شملت خفضًا إجماليًا لأسعار الفائدة بنسبة 3.25% بالنصف الأول من العام.

وفي مارس من العام الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالسماح للجنيه بالتراجع بنسبة تقارب 40% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا، كما تم اعتماد سياسة سعر صرف مرن، تعتمد على آلية العرض والطلب في السوق.

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم، 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وميد بنك.

وسجل ثانى أعلى سعر 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، في بنك إتش إس بي سي.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الأول، وبنك التنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري ، وبنك القاهرة، وبنك مصر، ونكست بنك.

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 مايو 2025.