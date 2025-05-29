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سعر الدولار بختام تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 29 مايو 2025

سعر الدولار بختام تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 29 مايو 2025

2025-05-29 02:16:06
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا جديدًا، بنهاية تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 29 مايو 2025.

وكان البنك المركزي المصري قد بدأ دورة تيسير نقدي، شملت خفضًا إجماليًا لأسعار الفائدة بنسبة 3.25% بالنصف الأول من العام.

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وفي مارس من العام الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالسماح للجنيه بالتراجع بنسبة تقارب 40% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا، كما تم اعتماد سياسة سعر صرف مرن، تعتمد على آلية العرض والطلب في السوق.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم، 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وميد بنك.

وسجل ثانى أعلى سعر 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، في بنك إتش إس بي سي.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الأول، وبنك التنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري ، وبنك القاهرة، وبنك مصر، ونكست بنك.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس في البنك المركزي المصري:

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 مايو 2025.

دولار أمريكى 49.67 49.81
يورو 56.08 56.24
جنيــه إسترليـنى 66.93 67.13
دولار كنـدى 35.93 36.03
كرون دانمركى 7.51 7.53
كرون نرويجى 4.87 4.89
كرون ســويدى 5.15 5.17
فرنك سويسرى 60.01 60.20
100 ين يابانى 34.26 34.35
ريـــال سعـــودى 13.24 13.27
دينــار كويتى 161.76 162.25
درهم اماراتى 13.52 13.56
دولار اســـترالى 31.99 32.10
دينــار البحــرين 131.76 132.13
ريـــال عمـــانى 129.03 129.39
ريـــال قطــــرى 13.61 13.68
دينـار اردنـى 69.97 70.35
يوان صينى 6.91 6.93
جدول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025

​بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية:​

10 يوليو.

28 أغسطس.

2 أكتوبر.

20 نوفمبر.

25 ديسمبر.

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