ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بما يتجاوز التوقعات - جريدة البورصة

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بما يتجاوز التوقعات - جريدة البورصة
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 14 ألف طلب مقارنة بمستوى الأسبوع السابق، الذي تم تعديله بالخفض بمقدار ألف طلب، ليصل إلى 240 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، في حين كان متوقعًا أن ترتفع الطلبات بمقدار 3 آلاف طلب.موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا انكماش الاقتصاد الأمريكى بسبب حروب ترامب التجارية المصدر:
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