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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بما يتجاوز التوقعات - جريدة البورصة

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بما يتجاوز التوقعات - جريدة البورصة

2025-05-29 02:16:06
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بما يتجاوز التوقعات، ضمن تداعيات زيادة حالات التسريح بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث ينتهج الرئيس“دونالد ترامب” سياسة تجارية صارمة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 14 ألف طلب مقارنة بمستوى الأسبوع السابق، الذي تم تعديله بالخفض بمقدار ألف طلب، ليصل إلى 240 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، في حين كان متوقعًا أن ترتفع الطلبات بمقدار 3 آلاف طلب.

موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا انكماش الاقتصاد الأمريكى بسبب حروب ترامب التجارية المصدر:

MENAFN29052025000202011048ID1109612654

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