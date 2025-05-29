صناعة السيارات الكورية الجنوبية الأكثر تضررًا من رسوم ترامب الجمركية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع البنك المركزي الكوري الجنوبي، أن تعاني صناعة السيارات في البلاد من التأثير الأكثر حدة بين القطاعات الرئيسية من خطة التعريفة الشاملة للولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المعروف باسم بنك كوريا (BOK) اليوم الخميس، من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة في الصادرات على أساس سنوي ومن حيث حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، ستشهد الصناعة انخفاضًا بنسبة 4%.

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واستند التقرير إلى السيناريو الذي تحافظ فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التعليق الحالي في تنفيذ التعريفات المتبادلة على شركائها التجاريين، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على السلع الكورية الجنوبية، في حين لا تزال هناك تعريفة أساسية منفصلة بنسبة 10 في المائة ورسوم بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والمنتجات المتعلقة بالسيارات.

وبحسب التقرير .. يأتي التأثير المتوقع على صناعة السيارات في الوقت الذي تمثل فيه الصادرات إلى السوق الأمريكية 47% من إجمالي شحناتها اعتبارًا من عام 2024، في حين أن شركات صناعة السيارات الصينية لها وجود طفيف في الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب على كوريا الجنوبية الاستفادة من أي ميزة تنافسية.

وقال بنك كوريا، إن“تأثير الزيادات في الأسعار في أعقاب سياسة التعريفة الجديدة على الصادرات لم يتحقق بالكامل لكن من المتوقع أن يصبح أكثر وضوحا بمرور الوقت”.

وفي حالة صناعات الصلب والألومنيوم، من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.3% سنويا. ومن حيث حجم الصادرات إلى السوق الأمريكية، من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 1.4%.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تنكمش صادرات الرقائق بنسبة 0.2% سنويا، وقد تنخفض الصادرات إلى الصين بنسبة 0.5% بسبب تأثير خطة التعريفة الجمركية الأمريكية.

وبحسب التقرير،“لن يتسبب مخطط التعريفة الجمركية الأمريكي في انخفاض قصير الأجل في صادرات السيارات والصلب والسلع الأخرى فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تأثيرات طويلة الأجل حيث نقلت الشركات الإنتاج إلى الأراضي الأمريكية لتجنب التعريفات الجمركية مثل هذه التحولات سيكون لها آثار أوسع على الاقتصاد العام والتوظيف”. المصدر: