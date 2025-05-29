وكالة: أوبك+ قد يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو - جريدة البورصة

وكالة: أوبك+ قد يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو - جريدة البورصة
وقالت المصادر إن ثماني دول في تحالف“أوبك+” قد تزيد إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ومن المقرر الإعلان عن هذه الخطوة نهاية هذا الشهر.موضوعات متعلقة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا للأسبوع الخامس على التوالى النفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض مع تقييم زيادة محتملة في إمدادات أوبك+ البترول: إحالة شكاوى بشأن تجاوزات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة
سبق ووافقت هذه الدول الثمان في أبريل الماضي على تسريع وتيرة التخلي التدريجي عن التخفيضات الطوعية، وأقرت زيادات أعلى من المتوقعة في إنتاج شهري مايو ويونيو.
وفي اجتماع افتراضي عُقد أمس، أبقى وزراء تحالف الدول المُصدرة للبترول“أوبك+” على سياسة الإنتاج دون تغيير، واتفقوا على تكليف الأمانة العامة لمنظمة“أوبك” بوضع آلية لتقييم الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لكل دولة من دول التحالف حتى عام 2027.المصدر:
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