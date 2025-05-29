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وكالة: أوبك+ قد يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو - جريدة البورصة

وكالة: أوبك+ قد يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو - جريدة البورصة

2025-05-29 02:16:06
(MENAFN- Al-Borsa News) يخطط“أوبك+” لتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثالث على التوالي اعتبارًا من يوليو المقبل، بحسب مصادر مطلعة لشبكة“سي إن بي سي”.

وقالت المصادر إن ثماني دول في تحالف“أوبك+” قد تزيد إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ومن المقرر الإعلان عن هذه الخطوة نهاية هذا الشهر.

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سبق ووافقت هذه الدول الثمان في أبريل الماضي على تسريع وتيرة التخلي التدريجي عن التخفيضات الطوعية، وأقرت زيادات أعلى من المتوقعة في إنتاج شهري مايو ويونيو.

وفي اجتماع افتراضي عُقد أمس، أبقى وزراء تحالف الدول المُصدرة للبترول“أوبك+” على سياسة الإنتاج دون تغيير، واتفقوا على تكليف الأمانة العامة لمنظمة“أوبك” بوضع آلية لتقييم الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لكل دولة من دول التحالف حتى عام 2027.

المصدر:

MENAFN29052025000202011048ID1109612652

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