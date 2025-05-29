البترول: إحالة شكاوى بشأن تجاوزات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة - جريدة البورصة

البترول: إحالة شكاوى بشأن تجاوزات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة - جريدة البورصة
جاء ذلك في بيان اليوم الخميس، ردًا على ما أثير من تساؤلات واستفسارات من الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس.موضوعات متعلقة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا للأسبوع الخامس على التوالى النفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض مع تقييم زيادة محتملة في إمدادات أوبك+ وكالة: أوبك+ قد يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو
وأكدت الوزارة على أنه في حال ثبوت أي مخالفات، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات، وذلك تأكيدًا على مبادئ الشفافية والمساءلة التي تلتزم بها الوزارة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحماية حقوقهم .
وفي إطار حرصها على سرعة التعامل مع أية شكاوى أو ملاحظات، دعت وزارة البترول المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية أو أي ملاحظات أخرى عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سرعة رصد المشكلات وتحديد أماكنها، وبالتالي سرعة الاستجابة لها ومعالجتها.
وجددت الوزارة تقديرها للتعاون البناء مع وسائل الإعلام والصحفيين، مؤكدةً حرصها على استمرار عقد اللقاءات الدورية لتوضيح كافة الأمور التي قد تثار، وتعزيزًا للتواصل الفعال والشفاف.المصدر:
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