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البترول: إحالة شكاوى بشأن تجاوزات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة - جريدة البورصة

البترول: إحالة شكاوى بشأن تجاوزات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة - جريدة البورصة

2025-05-29 02:16:06
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها أحالت الشكاوى المتعلقة بعدم التزام بعض مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية المعلنة إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق.

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس، ردًا على ما أثير من تساؤلات واستفسارات من الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس.

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وأكدت الوزارة على أنه في حال ثبوت أي مخالفات، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات، وذلك تأكيدًا على مبادئ الشفافية والمساءلة التي تلتزم بها الوزارة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحماية حقوقهم .

وفي إطار حرصها على سرعة التعامل مع أية شكاوى أو ملاحظات، دعت وزارة البترول المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية أو أي ملاحظات أخرى عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سرعة رصد المشكلات وتحديد أماكنها، وبالتالي سرعة الاستجابة لها ومعالجتها.

وجددت الوزارة تقديرها للتعاون البناء مع وسائل الإعلام والصحفيين، مؤكدةً حرصها على استمرار عقد اللقاءات الدورية لتوضيح كافة الأمور التي قد تثار، وتعزيزًا للتواصل الفعال والشفاف.

المصدر:

MENAFN29052025000202011048ID1109612651

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