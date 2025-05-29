الصين والسعودية تتوصلان إلى توافق لتعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير المالية الصيني لان فو آن استعداد بلاده للعمل مع المملكة العربية السعودية لتعميق التعاون في القطاع المالي، وتعزيز مواءمة مبادرة“الحزام والطريق” الصينية مع رؤية“السعودية 2030”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى الذي عُقد عبر تقنية الفيديو برئاسة مشتركة بين لان ووزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، بحسب بيان أصدرته وزارة المالية الصينية اليوم الخميس وبثته صحيفة“جلوبال تايمز” الصينية.

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وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى اتفاقات جديدة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية والتمويل والتعاون الجمركي، وكذلك التنسيق في إطار مجموعة العشرين والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

وأكد وزير المالية الصيني أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا وعميقا في مختلف المجالات تحت التوجيه الاستراتيجي لقادة البلدين، مشددا على أهمية عمل البلدين معا لدعم التعددية والعمل المشترك لتحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمي، وقال لان“بصفتهما من الاقتصادات الناشئة الكبرى والدول النامية، ينبغي على الصين والسعودية مواصلة التمسك بتعددية الأطراف والعمل سويا على تحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية”.

ومن جانبه، قال الجدعان إن السعودية والصين حققتا تقدما ملحوظا في التعاون المالي والاقتصادي، معربا عن استعداد السعودية لتعزيز التنسيق والتعاون في السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الصين، والمضي قدما في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصين والسعودية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة والبنية التحتية.

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