الصين والسعودية تتوصلان إلى توافق لتعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى - جريدة البورصة

الصين والسعودية تتوصلان إلى توافق لتعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى - جريدة البورصة
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى الذي عُقد عبر تقنية الفيديو برئاسة مشتركة بين لان ووزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، بحسب بيان أصدرته وزارة المالية الصينية اليوم الخميس وبثته صحيفة“جلوبال تايمز” الصينية.موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا انكماش الاقتصاد الأمريكى بسبب حروب ترامب التجارية
وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى اتفاقات جديدة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية والتمويل والتعاون الجمركي، وكذلك التنسيق في إطار مجموعة العشرين والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.
وأكد وزير المالية الصيني أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا وعميقا في مختلف المجالات تحت التوجيه الاستراتيجي لقادة البلدين، مشددا على أهمية عمل البلدين معا لدعم التعددية والعمل المشترك لتحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمي، وقال لان“بصفتهما من الاقتصادات الناشئة الكبرى والدول النامية، ينبغي على الصين والسعودية مواصلة التمسك بتعددية الأطراف والعمل سويا على تحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية”.
ومن جانبه، قال الجدعان إن السعودية والصين حققتا تقدما ملحوظا في التعاون المالي والاقتصادي، معربا عن استعداد السعودية لتعزيز التنسيق والتعاون في السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الصين، والمضي قدما في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصين والسعودية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة والبنية التحتية.المصدر:
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