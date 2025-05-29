ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد حكم قضائى بإلغاء رسوم ترامب الجمركية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الخميس، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، عقب صدور حكم قضائي يلغي الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس“دونالد ترامب” على الشركاء التجاريين.

وصعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 51 نقطة إلى 42159 نقطة.

موضوعاتانخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير فى مصر ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا

وارتفع مؤشر“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.75% أو 73 نقطة إلى 5932 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 1.25% أو 245 نقطة إلى 19346 نقطة.

وارتفع سهم“إنفيديا” بنسبة 5.5% إلى 142 دولارًا، بدعم من نتائج أعمالها الفصلية، التي أظهرت ارتفاع إيرادات الربع الأول بما يفوق التوقعات، بفضل زيادة الطلب على مراكز البيانات.

فيما تراجع سهم“بيست باي” بنسبة 6.2% إلى 67 دولارًا، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله، بعدما أدت التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تبيعها.

وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن صباح اليوم بأن“ترامب” تجاوز أي سلطة ممنوحة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية بفرضه رسوماً على الواردات، وأمرت الإدارة بوقف تحصيلها.