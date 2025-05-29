ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد حكم قضائى بإلغاء رسوم ترامب الجمركية - جريدة البورصة

ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد حكم قضائى بإلغاء رسوم ترامب الجمركية - جريدة البورصة
وصعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 51 نقطة إلى 42159 نقطة.موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير فى مصر ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا
وارتفع مؤشر“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.75% أو 73 نقطة إلى 5932 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 1.25% أو 245 نقطة إلى 19346 نقطة.
وارتفع سهم“إنفيديا” بنسبة 5.5% إلى 142 دولارًا، بدعم من نتائج أعمالها الفصلية، التي أظهرت ارتفاع إيرادات الربع الأول بما يفوق التوقعات، بفضل زيادة الطلب على مراكز البيانات.
فيما تراجع سهم“بيست باي” بنسبة 6.2% إلى 67 دولارًا، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله، بعدما أدت التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تبيعها.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن صباح اليوم بأن“ترامب” تجاوز أي سلطة ممنوحة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية بفرضه رسوماً على الواردات، وأمرت الإدارة بوقف تحصيلها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين