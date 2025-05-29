النفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض مع تقييم زيادة محتملة في إمدادات أوبك+ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) محت أسعار النفط مكاسبها وتحولت إلى الانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم الزيادة المحتملة في إمدادات بعض دول“أوبك+”، وبعدما ارتفعت في وقت سابق على خلفية إلغاء قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية شاملة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.50% أو ما يعادل 33 سنتًا إلى 64.57 دولار للبرميل، بعدما لامست 66.13 دولار في وقت سابق.

موضوعاتارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا للأسبوع الخامس على التوالى البترول: إحالة شكاوى بشأن تجاوزات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة وكالة: أوبك+ قد يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.60% أو 38 سنتًا إلى 61.46 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت إلى 63.07 دولار خلال الجلسة.

وقالت شبكة“سي إن بي سي”، الخميس، إن ثماني دول في تحالف“أوبك+” قد تزيد إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ومن المقرر الإعلان عن هذه الخطوة نهاية الشهر الجاري.

في وقت مبكر من صباح اليوم قضت محكمة تجارية أمريكية بأن الرئيس“دونالد ترامب” تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وألغت قراره الصادر في الثاني من أبريل، لكن الإدارة تقدمت بطلب استئناف للحكم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات الأسبوعية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو.

ويأتي تراجع النفط على الرغم من خسائر الدولار، والذي هبط المؤشر الذي يقيس قيمته مقابل سلة من السلع الرئيسية، بنسبة 0.45% إلى 99.41 نقطة.

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