النفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض مع تقييم زيادة محتملة في إمدادات أوبك+ - جريدة البورصة

النفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض مع تقييم زيادة محتملة في إمدادات أوبك+ - جريدة البورصة
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.50% أو ما يعادل 33 سنتًا إلى 64.57 دولار للبرميل، بعدما لامست 66.13 دولار في وقت سابق.موضوعات متعلقة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا للأسبوع الخامس على التوالى البترول: إحالة شكاوى بشأن تجاوزات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز للجهات المختصة وكالة: أوبك+ قد يوافق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو
فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.60% أو 38 سنتًا إلى 61.46 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت إلى 63.07 دولار خلال الجلسة.
وقالت شبكة“سي إن بي سي”، الخميس، إن ثماني دول في تحالف“أوبك+” قد تزيد إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ومن المقرر الإعلان عن هذه الخطوة نهاية الشهر الجاري.
في وقت مبكر من صباح اليوم قضت محكمة تجارية أمريكية بأن الرئيس“دونالد ترامب” تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وألغت قراره الصادر في الثاني من أبريل، لكن الإدارة تقدمت بطلب استئناف للحكم.
وتترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات الأسبوعية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو.
ويأتي تراجع النفط على الرغم من خسائر الدولار، والذي هبط المؤشر الذي يقيس قيمته مقابل سلة من السلع الرئيسية، بنسبة 0.45% إلى 99.41 نقطة.المصدر:
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