المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ثلاث اتفاقيات تجارية على وشك الاكتمال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض“كيفن هاسيت” أن هناك ثلاث اتفاقيات تجارية شارفت على الاكتمال، متوقعًا إبرام المزيد من الصفقات قريبًا.

وقال“هاسيت” في مقابلة مع“فوكس بيزنس” الخميس:“هناك العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وثلاثة منها تقريبًا جاهزة للتنفيذ”.

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وأعرب المستشار الاقتصادي عن ثقته في نجاح الإدارة في الاستئناف ضد قرار محكمة التجارة الأمريكية الصادر في وقت مبكر اليوم، والذي قضى بتجاوز الرئيس“دونالد ترامب” صلاحياته عند فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.

وأكد“هاسيت” أن إدارة“ترامب” تتوقع انفتاح عدد من الدول على المنتجات الأمريكية خلال الشهرين المقبلين، معتبرًا أن العقبات القانونية لن تؤثر على مسار المفاوضات التجارية.

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