المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ثلاث اتفاقيات تجارية على وشك الاكتمال - جريدة البورصة

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ثلاث اتفاقيات تجارية على وشك الاكتمال - جريدة البورصة
وقال“هاسيت” في مقابلة مع“فوكس بيزنس” الخميس:“هناك العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وثلاثة منها تقريبًا جاهزة للتنفيذ”.موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا انكماش الاقتصاد الأمريكى بسبب حروب ترامب التجارية
وأعرب المستشار الاقتصادي عن ثقته في نجاح الإدارة في الاستئناف ضد قرار محكمة التجارة الأمريكية الصادر في وقت مبكر اليوم، والذي قضى بتجاوز الرئيس“دونالد ترامب” صلاحياته عند فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.
وأكد“هاسيت” أن إدارة“ترامب” تتوقع انفتاح عدد من الدول على المنتجات الأمريكية خلال الشهرين المقبلين، معتبرًا أن العقبات القانونية لن تؤثر على مسار المفاوضات التجارية.المصدر:
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