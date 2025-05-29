إدارة ترامب تُمهل هارفارد 30 يوماً للطعن على منعها من قبول الطلاب الأجانب - جريدة البورصة

إدارة ترامب تُمهل هارفارد 30 يوماً للطعن على منعها من قبول الطلاب الأجانب - جريدة البورصة
أبلغ محامو وزارة العدل محكمة فيدرالية صباح الخميس بأن وزارة الأمن الداخلي أخطرت الجامعة بنيتها حذف هارفارد من برنامج تبادل الطلاب والزوار الدوليين.موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار فى أمريكا خلال أبريل ارتفاع أسهم الرقائق العالمية بقيادة إنفيديا انكماش الاقتصاد الأمريكى بسبب حروب ترامب التجارية
وذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس“دونالد ترامب” مساء الأربعاء عن منح هارفارد مهلة شهر لتقديم أدلة للطعن على الإجراءات المنتظرة لمنعها من قبول الطلاب الأجانب.
يبدو أن هذه المهلة تهدف إلى حل طعن قضائي رفعته الجامعة الأسبوع الماضي بحسب ما ذكرته شبكة“سي إن إن”، ويعد تراجعاً من جانب إدارة“ترامب” عن سياستها الصارمة ضد هارفارد.
ذكرت وزارة الأمن الداخلي في الإخطار المُرسل للجامعة عدة أسباب لحرمانها من استضافة الطلاب الأجانب، وقالت إن مُهلة الشهر الممنوحة لها هدفها إتاحة متسع للجامعة لتقديم أدلة لدحض مساعي الحكومة.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين