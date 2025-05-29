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إدارة ترامب تُمهل هارفارد 30 يوماً للطعن على منعها من قبول الطلاب الأجانب - جريدة البورصة

إدارة ترامب تُمهل هارفارد 30 يوماً للطعن على منعها من قبول الطلاب الأجانب - جريدة البورصة

2025-05-29 02:16:06
(MENAFN- Al-Borsa News) منحت الإدارة الأمريكية جامعة هارفارد مهلة مدتها 30 يوماً لتقديم أدلة للطعن على محاولة منعها من قبول الطلاب الأجانب عبر إلغاء تأشيرات الدراسة.

أبلغ محامو وزارة العدل محكمة فيدرالية صباح الخميس بأن وزارة الأمن الداخلي أخطرت الجامعة بنيتها حذف هارفارد من برنامج تبادل الطلاب والزوار الدوليين.

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وذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس“دونالد ترامب” مساء الأربعاء عن منح هارفارد مهلة شهر لتقديم أدلة للطعن على الإجراءات المنتظرة لمنعها من قبول الطلاب الأجانب.

يبدو أن هذه المهلة تهدف إلى حل طعن قضائي رفعته الجامعة الأسبوع الماضي بحسب ما ذكرته شبكة“سي إن إن”، ويعد تراجعاً من جانب إدارة“ترامب” عن سياستها الصارمة ضد هارفارد.

ذكرت وزارة الأمن الداخلي في الإخطار المُرسل للجامعة عدة أسباب لحرمانها من استضافة الطلاب الأجانب، وقالت إن مُهلة الشهر الممنوحة لها هدفها إتاحة متسع للجامعة لتقديم أدلة لدحض مساعي الحكومة.

المصدر:

MENAFN29052025000202011048ID1109612646

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