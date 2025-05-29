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هواوي وطيران الإمارات تطلقان تطبيق الساعة الذكية (HarmonyOS 5) في خطوة تفتح آفاقاً جديدة للسفر الذكي والسلس
(MENAFN- Golin Mena) الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 مايو 2025 – أعلنت طيران الإمارات وهواوي، عن الإطلاق العالمي لتطبيق طيران الإمارات الخاص بالساعة الذكية والمدعوم بنظام التشغيل (HarmonyOS 5)، في خطوة مهمة نحو إعادة تعريف تجربة السفر الرقمية. ويُجسّد هذا الإطلاق التعاون الوثيق بين عملاق التكنولوجيا وأكبر شركة طيران دولية في العالم، مما يعزّز التزامهما المشترك والمستمر بالابتكار، وتبنّي الحلول التكنولوجية التي تضع العملاء في صميم التجربة، مع التركيز بشكل خاص على السوق الصيني.
ويأتي هذا الإطلاق بعد تجديد مذكرة التفاهم بين الطرفين خلال معرض سوق السفر العربي 2025 في دبي، لتصبح طيران الإمارات واحدة من أوائل شركات الطيران العالمية التي تدمج خدماتها مع الجيل الجديد من نظام التشغيل (HarmonyOS 5) من هواوي. ويُمثّل هذا التعاون محطة مفصلية في الشراكة بين علامتين عالميتين رائدتين، تعكسان طموحاً مشتركاً للارتقاء بتجربة السفر من خلال حلول ذكية ومترابطة.
ويهدف تطبيق الساعة الذكية الجديد إلى تسهيل تخطيط الرحلات، وتحسين الخدمات أثناء السفر، وذلك من خلال واجهة تمتاز بالسهولة وتتمتع بالذكاء. وبذلك، بات بمقدور مستخدمي ساعات هواوي الذكية الوصول الفوري إلى خدمات طيران الإمارات، بما في ذلك تحديثات الرحلات في الوقت الفعلي، وعرض مسارات السفر، وصولاً إلى بطاقة الصعود إلى الطائرة، ويتم تقديم كل ذلك بنقرة واحدة، ومن دون الحاجة إلى فتح أو تحميل أي تطبيقات خارجية.
ويستفيد التطبيق الجديد من الإمكانيات المتطورة لنظام (HarmonyOS 5)، ليقدّم تجربة مستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان السلاسة في التنقل بين الأجهزة المختلفة، والوصول الفوري للمحتوى، ما يجعل من التطبيق جزءاً متكاملاً من منظومة هواوي الذكية.
وفي هذا السياق، صرّح ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهكلين، قائلاً: "تجسّد شراكتنا مع طيران الإمارات التزامنا المشترك بإحداث تحول نوعي في المشهد الرقمي. ويمثّل إطلاق تطبيق طيران الإمارات على (HarmonyOS 5) خطوة مُهمّة نحو تقديم تجربة سفر ذكية وشخصية وغامرة. ومن خلال الجمع بين الابتكار التقني من هواوي، والخدمة الفاخرة من طيران الإمارات، يمكننا أن نقدم تعريفاً مبتكراً للعلاقة بين المستخدم والعلامات التجارية العالمية، ويتم ذلك كله مباشرة من معصمه".
من جهته، أضاف أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: "تُسهم خبرة هواوي في بناء أنظمة بيئية ذكية مترابطة في تعزيز تواصل طيران الإمارات مع المسافرين، لاسيّما في الأسواق الرئيسية مثل الصين، بطرق أكثر تأثيراً. ومع إطلاق تطبيق الساعة الذكية الجديد، فإننا نرفع مستوى التفاعل اللحظي، كما نفتح آفاقاً جديدة لتجارب سفر أذكى وأكثر تخصيصاً بما يتناسب مع توقعات المسافرين، مما يعزز حضورنا العالمي وتميّزنا في تقديم الخدمات".
ويتضمن التعاون بين الجانبين أيضاً، العمل على تحسين أداء واستقرار تطبيق طيران الإمارات على منصة متجر تطبيقات هواوي عبر مختلف أجهزة هواوي الذكية، بالإضافة إلى الترويج المشترك لحملات رئيسية، مثل إطلاق خط طيران الإمارات الجديد إلى شنجن وهانغتشو في يوليو، بهدف تعزيز الحضور داخل السوق الصيني. كما يشمل التعاون إنتاج محتوى مشترك، وتنفيذ حملات تسويقية مخصصة، تستهدف المسافرين الرقميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الصين.
وأصبح التطبيق متاحاً الآن على ساعات هواوي الذكية، حيث يُمثّل امتداداً رقمياً لخدمات طيران الإمارات، من خلال عرض تجربة مصممة لتوفير الراحة والتفاعل اللحظي للمستخدم.
ويمثل هذا الإطلاق فصلاً جديداً في الشراكة المتنامية بين طيران الإمارات وهواوي، كما يؤكد التزام الطرفين بتطوير تجارب سفر قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتكامل الأنظمة، والابتكار المدفوع بالبيانات.
-انتهى-
ويأتي هذا الإطلاق بعد تجديد مذكرة التفاهم بين الطرفين خلال معرض سوق السفر العربي 2025 في دبي، لتصبح طيران الإمارات واحدة من أوائل شركات الطيران العالمية التي تدمج خدماتها مع الجيل الجديد من نظام التشغيل (HarmonyOS 5) من هواوي. ويُمثّل هذا التعاون محطة مفصلية في الشراكة بين علامتين عالميتين رائدتين، تعكسان طموحاً مشتركاً للارتقاء بتجربة السفر من خلال حلول ذكية ومترابطة.
ويهدف تطبيق الساعة الذكية الجديد إلى تسهيل تخطيط الرحلات، وتحسين الخدمات أثناء السفر، وذلك من خلال واجهة تمتاز بالسهولة وتتمتع بالذكاء. وبذلك، بات بمقدور مستخدمي ساعات هواوي الذكية الوصول الفوري إلى خدمات طيران الإمارات، بما في ذلك تحديثات الرحلات في الوقت الفعلي، وعرض مسارات السفر، وصولاً إلى بطاقة الصعود إلى الطائرة، ويتم تقديم كل ذلك بنقرة واحدة، ومن دون الحاجة إلى فتح أو تحميل أي تطبيقات خارجية.
ويستفيد التطبيق الجديد من الإمكانيات المتطورة لنظام (HarmonyOS 5)، ليقدّم تجربة مستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان السلاسة في التنقل بين الأجهزة المختلفة، والوصول الفوري للمحتوى، ما يجعل من التطبيق جزءاً متكاملاً من منظومة هواوي الذكية.
وفي هذا السياق، صرّح ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهكلين، قائلاً: "تجسّد شراكتنا مع طيران الإمارات التزامنا المشترك بإحداث تحول نوعي في المشهد الرقمي. ويمثّل إطلاق تطبيق طيران الإمارات على (HarmonyOS 5) خطوة مُهمّة نحو تقديم تجربة سفر ذكية وشخصية وغامرة. ومن خلال الجمع بين الابتكار التقني من هواوي، والخدمة الفاخرة من طيران الإمارات، يمكننا أن نقدم تعريفاً مبتكراً للعلاقة بين المستخدم والعلامات التجارية العالمية، ويتم ذلك كله مباشرة من معصمه".
من جهته، أضاف أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: "تُسهم خبرة هواوي في بناء أنظمة بيئية ذكية مترابطة في تعزيز تواصل طيران الإمارات مع المسافرين، لاسيّما في الأسواق الرئيسية مثل الصين، بطرق أكثر تأثيراً. ومع إطلاق تطبيق الساعة الذكية الجديد، فإننا نرفع مستوى التفاعل اللحظي، كما نفتح آفاقاً جديدة لتجارب سفر أذكى وأكثر تخصيصاً بما يتناسب مع توقعات المسافرين، مما يعزز حضورنا العالمي وتميّزنا في تقديم الخدمات".
ويتضمن التعاون بين الجانبين أيضاً، العمل على تحسين أداء واستقرار تطبيق طيران الإمارات على منصة متجر تطبيقات هواوي عبر مختلف أجهزة هواوي الذكية، بالإضافة إلى الترويج المشترك لحملات رئيسية، مثل إطلاق خط طيران الإمارات الجديد إلى شنجن وهانغتشو في يوليو، بهدف تعزيز الحضور داخل السوق الصيني. كما يشمل التعاون إنتاج محتوى مشترك، وتنفيذ حملات تسويقية مخصصة، تستهدف المسافرين الرقميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الصين.
وأصبح التطبيق متاحاً الآن على ساعات هواوي الذكية، حيث يُمثّل امتداداً رقمياً لخدمات طيران الإمارات، من خلال عرض تجربة مصممة لتوفير الراحة والتفاعل اللحظي للمستخدم.
ويمثل هذا الإطلاق فصلاً جديداً في الشراكة المتنامية بين طيران الإمارات وهواوي، كما يؤكد التزام الطرفين بتطوير تجارب سفر قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتكامل الأنظمة، والابتكار المدفوع بالبيانات.
-انتهى-
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