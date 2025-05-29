403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"الشارقة الإسلامي" يعزز مكانته الدولية بنجاحه تسعير صكوك رأسمالية دائمة بقيمة نصف مليار دولار
(MENAFN- Saharapr) في خطوة تؤكد جاذبيته في أسواق المال المحلية والإقليمية والدولية، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) بقيمة نصف مليار دولار أمريكي، بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة عدم استدعاء تمتد لست سنوات من تاريخ الإصدار. ويُعد هذا الإصدار الأقل هامشًا لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025، حيث بلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأمريكية، مُسجلًا انخفاضًا بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في عام 2019.
طلباً قوياً فاق التوقعات من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم
وقد شهد الإصدار طلباً قوياً فاق التوقعات، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة، من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث جذبت الصكوك اهتماماً لافتاً من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، ما يعكس الثقة العالية التي يحظى بها المصرف على الساحة المصرفية الدولية.
استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال كأداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي
وقال سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:" يعكس هذا الإصدار الجديد استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال كأداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي. فمنذ أول إصدار لنا في عام 2006، أثبتنا قدرتنا على بناء سجل قوي كجهة إصدار موثوقة ومستقرة، تحظى بثقة المستثمرين العالميين. ويُعد هذا الإصدار العاشر في سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف، ما يُكرّس مكانتنا الريادية في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
الثقة المتزايدة في سجل المصرف واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية
من جانبه، أكد سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار يعكس الثقة المتزايدة في سجل المصرف واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية، مُضيفاً أن نتائج التسعير شكلت شهادة قوية على مكانتنا كمؤسسة مصرفية راسخة تقدم حلولًا مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتمتع بعلاقات واسعة مع المستثمرين الدوليين.
ويمثل هذا الإصدار خطوة جديدة تعزز حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية، مدعومًا بهيكل إصدار متين وشروط تسعير تنافسية، حيث يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة ناجحة في أدوات الدين الإسلامية. وكان المصرف قد أثبت جدارته في فبراير 2025 من خلال تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعائد 5.20%، وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق آنذاك، جذب الإصدار السابق طلبًا استثنائيًا تجاوز 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح، مع مشاركة واسعة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وقد تولى إدارة الإصدار والإشراف على سجل الاكتتاب كل من: أرقام كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، كامكو إنفست، بنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من خطة استراتيجية أوسع يتبناها المصرف لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو الأعمال والتوسع الإقليمي والدولي، مع الالتزام بالحوكمة المالية والاستدامة.
طلباً قوياً فاق التوقعات من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم
وقد شهد الإصدار طلباً قوياً فاق التوقعات، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة، من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث جذبت الصكوك اهتماماً لافتاً من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، ما يعكس الثقة العالية التي يحظى بها المصرف على الساحة المصرفية الدولية.
استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال كأداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي
وقال سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:" يعكس هذا الإصدار الجديد استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال كأداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي. فمنذ أول إصدار لنا في عام 2006، أثبتنا قدرتنا على بناء سجل قوي كجهة إصدار موثوقة ومستقرة، تحظى بثقة المستثمرين العالميين. ويُعد هذا الإصدار العاشر في سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف، ما يُكرّس مكانتنا الريادية في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
الثقة المتزايدة في سجل المصرف واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية
من جانبه، أكد سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار يعكس الثقة المتزايدة في سجل المصرف واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية، مُضيفاً أن نتائج التسعير شكلت شهادة قوية على مكانتنا كمؤسسة مصرفية راسخة تقدم حلولًا مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتمتع بعلاقات واسعة مع المستثمرين الدوليين.
ويمثل هذا الإصدار خطوة جديدة تعزز حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية، مدعومًا بهيكل إصدار متين وشروط تسعير تنافسية، حيث يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة ناجحة في أدوات الدين الإسلامية. وكان المصرف قد أثبت جدارته في فبراير 2025 من خلال تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعائد 5.20%، وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق آنذاك، جذب الإصدار السابق طلبًا استثنائيًا تجاوز 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح، مع مشاركة واسعة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وقد تولى إدارة الإصدار والإشراف على سجل الاكتتاب كل من: أرقام كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، كامكو إنفست، بنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من خطة استراتيجية أوسع يتبناها المصرف لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو الأعمال والتوسع الإقليمي والدولي، مع الالتزام بالحوكمة المالية والاستدامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين