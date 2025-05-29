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مركز دبي التجاري العالمي يكشف عن أجندة فعالياته المتنوعة في شهر يونيو
(MENAFN- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مايو 2025: يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من الفعاليات خلال شهر يونيو تشمل القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والنقل والطاقة والتنقل والسلع الاستهلاكية. ويتضمن جدول مركز دبي التجاري العالمي الكامل لشهر يونيو الفعاليات التالية:
مهرجان العلامات الكبرى: 3-8 يونيو
يجمع مهرجان العلامات الكبرى أكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مجال الأزياء والرفاهية على مدار ستة أيام، ويوفر فرصة التسوق من أرقى العلامات التجارية الرائدة في الملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وأسلوب الحياة، مع خصومات تصل إلى 75%.
تشاينا هوم لايف: 11–13 يونيو
تشاينا هوم لايف هو أكبر معرض تجاري في دبي لشركات التصنيع الصينية المعتمدة. ويشارك في المعرض بدورته الثامنة عشر أكثر من 3,000 موّرد، ويعرض على مدار ثلاثة أيام أكثر من 100,000 منتج من قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والمنسوجات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وقطع غيار السيارات، وغيرها.
معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية: 11-13 يونيو
يُعد معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في دبي منصة متخصصة في أحدث التقنيات الاستهلاكية، تتيح لقادة القطاع والمبتكرين وعشاق التكنولوجيا فرصة التواصل والتعاون واستكشاف أحدث التوجهات في هذا المجال.
معرض فعاليات الشرق الأوسط: 17-18 يونيو
يمثل معرض فعاليات الشرق الأوسط من الفعاليات الرائدة في المنطقة للمتخصصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات المباشرة. ويجمع المعرض، الذي يُقام على مدار يومين، المنظمين والموردين والمبدعين في بيئة تفاعلية تسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تقنيات تصميم وإنتاج الفعاليات. وتشمل الفعاليات حلقات نقاشية وعروض تفاعلية وندوات يقودها الخبراء المتخصصون لتعزيز فرص التواصل بين الأطراف الفاعلة، ما يتيح للمشاركين الاطلاع على أبرز التوجهات التي تساهم في تطوير هذا القطاع.
المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية: 18-20 يونيو
يُعتبر المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية في نسخته الخامسة، أكبر فعالية عالمية مخصصة لشركات السجائر الإلكترونية، ويوفر منصة للمصنعين والموزعين وتجار التجزئة والمتخصصين في السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكترونية لاستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في هذا المجال. ويقام المعرض بالتزامن مع المنتدى العالمي للسجائر الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 40 خبيراً في أكثر من 20 جلسة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، التي تشمل توجهات القطاع واللوائح التنظيمية لتطوير الإنتاج واستراتيجيات التسويق.
معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية: 24-25 يونيو
تنطلق الدورة التاسعة عشرة من معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، أكبر وأبرز فعالية مخصصة للنقل بالسكك الحديدية في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في ابتكارات السكك الحديدية والبنية التحتية والتكنولوجيا. ويوفر المعرض منصة مثالية لمشغلي النقل من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الحكومية ومزودي البنية التحتية، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات وبناء شراكات جديدة، بما يتماشى مع أجندة التنقل الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط: 24-25 يونيو
يقام معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، ويُعد أبرز منصة إقليمية لحلول النقل من الجيل القادم. ويشارك في الفعالية التي تُنظم تحت عنوان "مستقبل التنقل"، أكثر من 250 شركة عارضة، بما في ذلك أجنحة العرض المحلية والشركات الدولية الرائدة لعرض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية والتنقل المستدام وإدارة الأساطيل والخدمات اللوجستية.
سولار آند ستوريدج لايف - دبي: 24-25 يونيو
يُعد معرض سولار آند ستوريدج لايف - دبي فعالية رائدة في حلول الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على مستوى المنطقة. ويسلط المعرض الضوء على التقنيات التي يمكن الاعتماد عليها لدفع التحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة واللامركزية. ويجمع المعرض شركات المرافق العامة ومنتجي الطاقة المستقلين والهيئات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات الحكومية، لتعزيز الحوار والتعاون على امتداد سلسلة قيمة الطاقة.
معرض إي ڤي لايف الشرق الأوسط: 24-25 يونيو
يُعتبر معرض إي ڤي لايف الشرق الأوسط فعالية رائدة في قطاع البنية التحتية للسيارات الكهربائية في ظل التحول المتسارع نحو النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع المعرض، الذي يقام على مدار يومين، مقدمي الخدمات والموردين وصنّاع السياسات والمبتكرين الذين يدعمون هذا التحول.
بينوي كوميدي ميكستيب لايف دبي: 29 يونيو
يعود عرض "كوميدي ميكستيب" بنسخة جديدة تحتفي بالكوميديا الفلبينية، بعد النجاح اللافت الذي حققه في نسخته السابقة التي قدمها مجموعة من أبرز المواهب الفلبينية.
مهرجان العلامات الكبرى: 3-8 يونيو
يجمع مهرجان العلامات الكبرى أكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مجال الأزياء والرفاهية على مدار ستة أيام، ويوفر فرصة التسوق من أرقى العلامات التجارية الرائدة في الملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وأسلوب الحياة، مع خصومات تصل إلى 75%.
تشاينا هوم لايف: 11–13 يونيو
تشاينا هوم لايف هو أكبر معرض تجاري في دبي لشركات التصنيع الصينية المعتمدة. ويشارك في المعرض بدورته الثامنة عشر أكثر من 3,000 موّرد، ويعرض على مدار ثلاثة أيام أكثر من 100,000 منتج من قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والمنسوجات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وقطع غيار السيارات، وغيرها.
معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية: 11-13 يونيو
يُعد معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في دبي منصة متخصصة في أحدث التقنيات الاستهلاكية، تتيح لقادة القطاع والمبتكرين وعشاق التكنولوجيا فرصة التواصل والتعاون واستكشاف أحدث التوجهات في هذا المجال.
معرض فعاليات الشرق الأوسط: 17-18 يونيو
يمثل معرض فعاليات الشرق الأوسط من الفعاليات الرائدة في المنطقة للمتخصصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات المباشرة. ويجمع المعرض، الذي يُقام على مدار يومين، المنظمين والموردين والمبدعين في بيئة تفاعلية تسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تقنيات تصميم وإنتاج الفعاليات. وتشمل الفعاليات حلقات نقاشية وعروض تفاعلية وندوات يقودها الخبراء المتخصصون لتعزيز فرص التواصل بين الأطراف الفاعلة، ما يتيح للمشاركين الاطلاع على أبرز التوجهات التي تساهم في تطوير هذا القطاع.
المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية: 18-20 يونيو
يُعتبر المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية في نسخته الخامسة، أكبر فعالية عالمية مخصصة لشركات السجائر الإلكترونية، ويوفر منصة للمصنعين والموزعين وتجار التجزئة والمتخصصين في السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكترونية لاستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في هذا المجال. ويقام المعرض بالتزامن مع المنتدى العالمي للسجائر الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 40 خبيراً في أكثر من 20 جلسة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، التي تشمل توجهات القطاع واللوائح التنظيمية لتطوير الإنتاج واستراتيجيات التسويق.
معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية: 24-25 يونيو
تنطلق الدورة التاسعة عشرة من معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، أكبر وأبرز فعالية مخصصة للنقل بالسكك الحديدية في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في ابتكارات السكك الحديدية والبنية التحتية والتكنولوجيا. ويوفر المعرض منصة مثالية لمشغلي النقل من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الحكومية ومزودي البنية التحتية، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات وبناء شراكات جديدة، بما يتماشى مع أجندة التنقل الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط: 24-25 يونيو
يقام معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، ويُعد أبرز منصة إقليمية لحلول النقل من الجيل القادم. ويشارك في الفعالية التي تُنظم تحت عنوان "مستقبل التنقل"، أكثر من 250 شركة عارضة، بما في ذلك أجنحة العرض المحلية والشركات الدولية الرائدة لعرض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية والتنقل المستدام وإدارة الأساطيل والخدمات اللوجستية.
سولار آند ستوريدج لايف - دبي: 24-25 يونيو
يُعد معرض سولار آند ستوريدج لايف - دبي فعالية رائدة في حلول الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على مستوى المنطقة. ويسلط المعرض الضوء على التقنيات التي يمكن الاعتماد عليها لدفع التحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة واللامركزية. ويجمع المعرض شركات المرافق العامة ومنتجي الطاقة المستقلين والهيئات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات الحكومية، لتعزيز الحوار والتعاون على امتداد سلسلة قيمة الطاقة.
معرض إي ڤي لايف الشرق الأوسط: 24-25 يونيو
يُعتبر معرض إي ڤي لايف الشرق الأوسط فعالية رائدة في قطاع البنية التحتية للسيارات الكهربائية في ظل التحول المتسارع نحو النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع المعرض، الذي يقام على مدار يومين، مقدمي الخدمات والموردين وصنّاع السياسات والمبتكرين الذين يدعمون هذا التحول.
بينوي كوميدي ميكستيب لايف دبي: 29 يونيو
يعود عرض "كوميدي ميكستيب" بنسخة جديدة تحتفي بالكوميديا الفلبينية، بعد النجاح اللافت الذي حققه في نسخته السابقة التي قدمها مجموعة من أبرز المواهب الفلبينية.
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