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تدفّق المستثمرين العالميين إلى دبي يدفع مبيعات "كوندور جولف لينكس 18" إلى ما يقارب 70٪
(MENAFN- OZON MARKETING) دبي، 29 مايو 2025:
أعلنت شركة "كوندور للتطوير العقاري"، المطوّر المحلي المتخصص في العقارات السكنية الفاخرة، إن الطلب على مشروعها الفاخر "جولف لينكس 18" المطل على ملعب الجولف في مدينة دبي الرياضية يشهد ارتفاعًا حادًا، مدفوعًا بتدفق المستثمرين العالميين الجدد، ولا سيما من أوروبا إلى سوق دبي، حيث تم بيع نحو 70٪ من المشروع بالفعل.
وقال فيدهياداران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري: "الارتفاع الحاد في عدد المستثمرين الأوروبيين الذين دخلوا سوق العقارات في دبي خلال العام الماضي، مدفوعًا بالانتقال إلى بيئة ضريبية أكثر مرونة في الإمارات، أحدث تأثيرًا واسعًا على القطاع، وخلق دفعة قوية للاقتصاد الوطني المتنامي."
وأشار إلى أن أعمال البناء في المشروع تسير بوتيرة سريعة، حيث تم إنجاز ما يقرب من 70٪ من مشروع "جولف لينكس 18" البالغة قيمته 300 مليون درهم. وأضاف: "نتوقع الانتهاء من المشروع قبل الربع الأول من عام 2026، تماشيًا مع سمعتنا في تسليم المشاريع قبل موعدها المحدد."
يمتد مشروع "كوندور جولف لينكس 18" على مساحة 47,000 قدم مربعة، ويوفّر مجموعة واسعة من وسائل الراحة السكنية الفاخرة، ويضم أكثر من 250 وحدة سكنية فاخرة. تشمل المرافق 18 ميزة منها: منطقة استجمام علوية "سكاي ريتريت"، مسبحين لا متناهيين، منصة يوغا على السطح، سينما خارجية، صالة رياضية داخلية، مناطق للاسترخاء، جاكوزي، مناطق للنزهات، محطات شواء، وأكواخ مفتوحة وغيرها. كما يحتوي المشروع على منطقة مفتوحة على منظر طبيعي، ونادي للياقة البدنية الخارجية، وغرف ساونا وبخار.
تنوع المستثمرين:
قال سيفابراساد إن التركيبة السكانية للمستثمرين في سوق العقارات بدبي، وكذلك في مشاريع كوندور، شهدت تحوّلًا ملحوظًا مع تدفق المستثمرين الأثرياء الجدد من مختلف أنحاء أوروبا، مما أضفى مزيدًا من التنوع على السوق.
وأضاف: "إن الانتقال الجماعي من الدول الأوروبية ذات الأنظمة الضريبية الصارمة، بالإضافة إلى رؤية دبي الاستراتيجية لجذب الاستثمارات العالمية، ينعكس بوضوح في النمو السريع لقيم الأصول والعوائد الإيجارية."
وأشار إلى أن أسعار الأصول العقارية ارتفعت بنسبة 20 إلى 30٪ بالتوازي مع زيادة أسعار الأراضي، في حين تتراوح العوائد الإيجارية حاليًا حول 10٪ حسب الموقع.
ويشكّل المشترون من المملكة المتحدة النسبة الأكبر من مالكي الشقق في "جولف لينكس 18" حتى الآن، يليهم المستثمرون من روسيا وفرنسا وسلوفاكيا والإمارات.
وأوضح سيفابراساد أن سوق العقارات الإماراتي يمثل وجهة جذابة للأسر الثرية والمهنيين غير الأثرياء، بفضل بيئة الضرائب المخفّفة وسهولة الإجراءات، ما يجذب مستثمرين جدد من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.
وبحسب تقرير "هينلي آند بارتنرز" حول هجرة الثروات لعام 2024، فقد انتقل حوالي 6,700 مليونير إلى دبي العام الماضي، وهو أعلى رقم لأي دولة في العالم. ويتوقّع تقرير "نيو وورلد ويلث" ارتفاعًا بنسبة 39٪ في عدد الأثرياء في الإمارات بحلول 2026، ليتجاوز عددهم 100,000 شخص.
وأضاف سيفابراساد أن شركة كوندور، التي تمتلك محفظة مشاريع مستقبلية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العامين المقبلين في جزر دبي والمجان وقرية جميرا، مهيأة للاستفادة القصوى من موجة المستثمرين الجدد.
أعلنت شركة "كوندور للتطوير العقاري"، المطوّر المحلي المتخصص في العقارات السكنية الفاخرة، إن الطلب على مشروعها الفاخر "جولف لينكس 18" المطل على ملعب الجولف في مدينة دبي الرياضية يشهد ارتفاعًا حادًا، مدفوعًا بتدفق المستثمرين العالميين الجدد، ولا سيما من أوروبا إلى سوق دبي، حيث تم بيع نحو 70٪ من المشروع بالفعل.
وقال فيدهياداران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري: "الارتفاع الحاد في عدد المستثمرين الأوروبيين الذين دخلوا سوق العقارات في دبي خلال العام الماضي، مدفوعًا بالانتقال إلى بيئة ضريبية أكثر مرونة في الإمارات، أحدث تأثيرًا واسعًا على القطاع، وخلق دفعة قوية للاقتصاد الوطني المتنامي."
وأشار إلى أن أعمال البناء في المشروع تسير بوتيرة سريعة، حيث تم إنجاز ما يقرب من 70٪ من مشروع "جولف لينكس 18" البالغة قيمته 300 مليون درهم. وأضاف: "نتوقع الانتهاء من المشروع قبل الربع الأول من عام 2026، تماشيًا مع سمعتنا في تسليم المشاريع قبل موعدها المحدد."
يمتد مشروع "كوندور جولف لينكس 18" على مساحة 47,000 قدم مربعة، ويوفّر مجموعة واسعة من وسائل الراحة السكنية الفاخرة، ويضم أكثر من 250 وحدة سكنية فاخرة. تشمل المرافق 18 ميزة منها: منطقة استجمام علوية "سكاي ريتريت"، مسبحين لا متناهيين، منصة يوغا على السطح، سينما خارجية، صالة رياضية داخلية، مناطق للاسترخاء، جاكوزي، مناطق للنزهات، محطات شواء، وأكواخ مفتوحة وغيرها. كما يحتوي المشروع على منطقة مفتوحة على منظر طبيعي، ونادي للياقة البدنية الخارجية، وغرف ساونا وبخار.
تنوع المستثمرين:
قال سيفابراساد إن التركيبة السكانية للمستثمرين في سوق العقارات بدبي، وكذلك في مشاريع كوندور، شهدت تحوّلًا ملحوظًا مع تدفق المستثمرين الأثرياء الجدد من مختلف أنحاء أوروبا، مما أضفى مزيدًا من التنوع على السوق.
وأضاف: "إن الانتقال الجماعي من الدول الأوروبية ذات الأنظمة الضريبية الصارمة، بالإضافة إلى رؤية دبي الاستراتيجية لجذب الاستثمارات العالمية، ينعكس بوضوح في النمو السريع لقيم الأصول والعوائد الإيجارية."
وأشار إلى أن أسعار الأصول العقارية ارتفعت بنسبة 20 إلى 30٪ بالتوازي مع زيادة أسعار الأراضي، في حين تتراوح العوائد الإيجارية حاليًا حول 10٪ حسب الموقع.
ويشكّل المشترون من المملكة المتحدة النسبة الأكبر من مالكي الشقق في "جولف لينكس 18" حتى الآن، يليهم المستثمرون من روسيا وفرنسا وسلوفاكيا والإمارات.
وأوضح سيفابراساد أن سوق العقارات الإماراتي يمثل وجهة جذابة للأسر الثرية والمهنيين غير الأثرياء، بفضل بيئة الضرائب المخفّفة وسهولة الإجراءات، ما يجذب مستثمرين جدد من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.
وبحسب تقرير "هينلي آند بارتنرز" حول هجرة الثروات لعام 2024، فقد انتقل حوالي 6,700 مليونير إلى دبي العام الماضي، وهو أعلى رقم لأي دولة في العالم. ويتوقّع تقرير "نيو وورلد ويلث" ارتفاعًا بنسبة 39٪ في عدد الأثرياء في الإمارات بحلول 2026، ليتجاوز عددهم 100,000 شخص.
وأضاف سيفابراساد أن شركة كوندور، التي تمتلك محفظة مشاريع مستقبلية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العامين المقبلين في جزر دبي والمجان وقرية جميرا، مهيأة للاستفادة القصوى من موجة المستثمرين الجدد.
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