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صعود الأسهم وتراجع الذهب وسط مؤشرات فنية إيجابية
(MENAFN- Matrix PR) فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال
الأسواق العالمية:
الأسواق الأمريكية: سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعاً بنسبة 0.56% يوم الأربعاء، كما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.45% عند الإغلاق. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، فقد أظهرت المؤشرات قوة خلال جلسة التداول الآسيوية ليوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 1.20%، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.23%.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بقرار من المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، التي اعتبرت أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، ما أوقف تنفيذها عالمياً. وقد أدّى هذا القرار إلى تحسّن واضح في معنويات المستثمرين وتهدئة المخاوف الاقتصادية الكلية، ما ساعد على انتعاش الأصول الأمريكية.
كما ساهمت النتائج الفصلية القوية التي أعلنتها شركة "إنفيديا" بعد إغلاق الأسواق في تعزيز هذا الزخم الإيجابي، حيث ارتفع سهم الشركة بنحو 5% في جلسات التداول الممتدة، مما منح دفعة قوية لأسهم التكنولوجيا وللسوق ككل.
من الناحية الفنية، اخترق مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى مقاومة مهماً بالقرب من 5977 نقطة (وهو أعلى مستوى سجّله في 20 مايو)، وذلك على الرسم البياني لإطار الأربع ساعات. وأظهرت آخر شمعة ليوم أمس نمط "دوجي اليعسوب" (Dragonfly Doji)، وهو نمط فني يشير عادةً إلى انعكاس محتمل من الهبوط إلى الصعود، أما شمعة اليوم الأولى فكانت من نوع "ماروبوزو صاعدة" (Bullish Marubozu)، وهي شمعة ذات جسم كامل تشير إلى سيطرة المشترين. ويعزّز هذا النمط الصعودي أيضاً الارتفاع في مؤشر القوة النسبية (RSI)، ما يوحي بزخم شرائي متزايد خلال اليوم.
وفي حال فشل المؤشر في الحفاظ على هذا الاختراق الصاعد، فمن المتوقع أن يجد دعماً محتملاً عند مستوى 5882 نقطة (وهو أدنى مستوى ليوم أمس)، بالإضافة إلى خط اتجاه صاعد يمكن تتبعه من النقاط التالية على الرسم البياني اليومي: 4815 نقطة (بتاريخ 7 أبريل)، 4865 نقطة (9 أبريل)، و5750 نقطة (23 مايو).
مؤشر الدولار الأمريكي: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% اليوم، ويتم تداوله حالياً قرب مستوى 100.1 نقطة.
من الناحية الأساسية، جاء هذا الارتفاع في أعقاب قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بمنع تطبيق الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في خطاب "يوم التحرير" للرئيس ترامب، ما دفع المستثمرين إلى شراء الأصول المقومة بالدولار.
أما من الناحية الفنية، فقد اخترق المؤشر قناة هابطة على الرسم البياني لإطار الأربع ساعات، كان سقفها يربط بين القمم المسجلة في 12 مايو (100.98 نقطة) و16 مايو (100.26 نقطة)، بينما كان قاعها يرتكز على مستويات الدعم في 14 مايو (100.27 نقطة)، و21 مايو (99.3 نقطة)، و27 مايو (98.7 نقطة).
كما تجاوز المؤشر مستوى مقاومة رئيسي عند نطاق 100 - 100.12 نقطة، وهو مستوى تقني كان يُستخدم سابقاً كدعم في 9 مايو، ثم تحوّل إلى مقاومة لاحقاً. وتُظهر حركة السعر الحالية عملية إعادة اختبار لهذا الاختراق، وهو ما يُعد إشارة إيجابية على استمرار الزخم الصعودي.
وتؤكد المتوسطات المتحركة ذلك، حيث يظهر تقاطع صاعد بين متوسط 9 أيام و21 يوم على الإطار الزمني ذاته، ما يعزز التوقعات بمزيد من الصعود خلال اليوم.
وبالنسبة إلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، فقد ارتد من مستوى الدعم عند 1.22 على الرسم البياني لأربع ساعات، مما أطلق موجة صعودية جديدة قد تستهدف مستوى 1.134.
النفط الخام
يتعرض سوق النفط الخام لضغوط بيع منذ منتصف يناير، وذلك في ظل مؤشرات أساسية تُشير إلى وجود فائض في المعروض العالمي. ويستمر إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك عند مستويات مرتفعة، في حين من المقرر أن تقرر مجموعة "أوبك+" يوم السبت ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بمقدار 441 ألف برميل يومياً خلال يوليو، وهو نفس حجم الزيادة التي طُبقت في شهري مايو ويونيو.
وفي المقابل، تظل مخاوف تباطؤ الطلب العالمي قائمة حتى التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل. إلا أن بعض هذه الضغوط هدأت مؤخراً، بعد أن أبطلت المحكمة الأمريكية للتجارة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1.3%، حيث اقترب خام برنت من 66 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى نحو 63 دولار.
وعلى الرغم من أن إدارة ترامب قد تطعن في هذا القرار، فقد ساعد هذا التطور في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة، وبالتالي دعم أسعار النفط. كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضاً في مخزونات الخام بمقدار 4.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في انتظار تأكيد رسمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في وقت لاحق اليوم.
ويُتداول خام غرب تكساس حالياً عند 62.97 دولار، مرتفعاً بنسبة 1.74%، وقريباً من الحد العلوي لنطاق تداوله بين 60 و64.50 دولار، وهو نطاق ظل يتحرك ضمنه منذ 9 مايو.
تشير أداة فيبوناتشي إلى مستوى دعم مهم عند 61.28 دولار، وهو ما يتوافق أيضاً مع المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم على الرسم البياني لأربع ساعات. وإذا نجح السعر في اختراق مستوى 64.50 دولار، فقد يستهدف المستوى التالي عند 65.33 دولار، وهو ما يمثّل مستوى تصحيح 61.8% من حركة فيبوناتشي، ويدعمه قاع فني تكون في مطلع مارس.
الذهب
تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، متأثراً بتراجع الإقبال على الأصول الآمنة عقب قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما عزّز ثقة المستثمرين وأضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، الصادرة يوم الأربعاء، أن جميع الأعضاء يفضلون نهج الانتظار والمراقبة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، حتى تتضح آثار التغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة. وقد ساهم ذلك أيضاً في تعزيز قوة الدولار، حيث تجاوز مؤشره مستوى 100 نقطة، مما زاد من الضغوط على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.
فنياً، يتداول الذهب حالياً دون المتوسط المتحرك لـ9 أيام على الرسم البياني اليومي. وعلى إطار الأربع ساعات، ارتد السعر من مستوى 3,245 دولار، والذي يُمثل مستوى 50% من تصحيح فيبوناتشي، كما كسر مستوى المقاومة السابق عند 3,280 دولار.
في حال استقرت الأسعار فوق هذا المستوى، فقد يكون مستوى المقاومة التالي عند 3,312 دولار، وهو يمثل الحد الأعلى لخط الاتجاه الهابط. واختراق هذا المستوى سيدفع المتداولين إلى تعزيز مراكز الشراء.
أما مستويات الدعم، فتبدأ عند 3,252 دولار، ثم عند النطاق بين 3,245 و3,240 دولار. وفي حال كُسر هذا النطاق، فقد تزداد الرهانات الهبوطية، مع احتمال استهداف مستوى 61.8% من فيبوناتشي عند 3,217 دولار
الأسواق العالمية:
الأسواق الأمريكية: سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعاً بنسبة 0.56% يوم الأربعاء، كما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.45% عند الإغلاق. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، فقد أظهرت المؤشرات قوة خلال جلسة التداول الآسيوية ليوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 1.20%، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.23%.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بقرار من المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، التي اعتبرت أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، ما أوقف تنفيذها عالمياً. وقد أدّى هذا القرار إلى تحسّن واضح في معنويات المستثمرين وتهدئة المخاوف الاقتصادية الكلية، ما ساعد على انتعاش الأصول الأمريكية.
كما ساهمت النتائج الفصلية القوية التي أعلنتها شركة "إنفيديا" بعد إغلاق الأسواق في تعزيز هذا الزخم الإيجابي، حيث ارتفع سهم الشركة بنحو 5% في جلسات التداول الممتدة، مما منح دفعة قوية لأسهم التكنولوجيا وللسوق ككل.
من الناحية الفنية، اخترق مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى مقاومة مهماً بالقرب من 5977 نقطة (وهو أعلى مستوى سجّله في 20 مايو)، وذلك على الرسم البياني لإطار الأربع ساعات. وأظهرت آخر شمعة ليوم أمس نمط "دوجي اليعسوب" (Dragonfly Doji)، وهو نمط فني يشير عادةً إلى انعكاس محتمل من الهبوط إلى الصعود، أما شمعة اليوم الأولى فكانت من نوع "ماروبوزو صاعدة" (Bullish Marubozu)، وهي شمعة ذات جسم كامل تشير إلى سيطرة المشترين. ويعزّز هذا النمط الصعودي أيضاً الارتفاع في مؤشر القوة النسبية (RSI)، ما يوحي بزخم شرائي متزايد خلال اليوم.
وفي حال فشل المؤشر في الحفاظ على هذا الاختراق الصاعد، فمن المتوقع أن يجد دعماً محتملاً عند مستوى 5882 نقطة (وهو أدنى مستوى ليوم أمس)، بالإضافة إلى خط اتجاه صاعد يمكن تتبعه من النقاط التالية على الرسم البياني اليومي: 4815 نقطة (بتاريخ 7 أبريل)، 4865 نقطة (9 أبريل)، و5750 نقطة (23 مايو).
مؤشر الدولار الأمريكي: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% اليوم، ويتم تداوله حالياً قرب مستوى 100.1 نقطة.
من الناحية الأساسية، جاء هذا الارتفاع في أعقاب قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بمنع تطبيق الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في خطاب "يوم التحرير" للرئيس ترامب، ما دفع المستثمرين إلى شراء الأصول المقومة بالدولار.
أما من الناحية الفنية، فقد اخترق المؤشر قناة هابطة على الرسم البياني لإطار الأربع ساعات، كان سقفها يربط بين القمم المسجلة في 12 مايو (100.98 نقطة) و16 مايو (100.26 نقطة)، بينما كان قاعها يرتكز على مستويات الدعم في 14 مايو (100.27 نقطة)، و21 مايو (99.3 نقطة)، و27 مايو (98.7 نقطة).
كما تجاوز المؤشر مستوى مقاومة رئيسي عند نطاق 100 - 100.12 نقطة، وهو مستوى تقني كان يُستخدم سابقاً كدعم في 9 مايو، ثم تحوّل إلى مقاومة لاحقاً. وتُظهر حركة السعر الحالية عملية إعادة اختبار لهذا الاختراق، وهو ما يُعد إشارة إيجابية على استمرار الزخم الصعودي.
وتؤكد المتوسطات المتحركة ذلك، حيث يظهر تقاطع صاعد بين متوسط 9 أيام و21 يوم على الإطار الزمني ذاته، ما يعزز التوقعات بمزيد من الصعود خلال اليوم.
وبالنسبة إلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، فقد ارتد من مستوى الدعم عند 1.22 على الرسم البياني لأربع ساعات، مما أطلق موجة صعودية جديدة قد تستهدف مستوى 1.134.
النفط الخام
يتعرض سوق النفط الخام لضغوط بيع منذ منتصف يناير، وذلك في ظل مؤشرات أساسية تُشير إلى وجود فائض في المعروض العالمي. ويستمر إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك عند مستويات مرتفعة، في حين من المقرر أن تقرر مجموعة "أوبك+" يوم السبت ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بمقدار 441 ألف برميل يومياً خلال يوليو، وهو نفس حجم الزيادة التي طُبقت في شهري مايو ويونيو.
وفي المقابل، تظل مخاوف تباطؤ الطلب العالمي قائمة حتى التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل. إلا أن بعض هذه الضغوط هدأت مؤخراً، بعد أن أبطلت المحكمة الأمريكية للتجارة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1.3%، حيث اقترب خام برنت من 66 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى نحو 63 دولار.
وعلى الرغم من أن إدارة ترامب قد تطعن في هذا القرار، فقد ساعد هذا التطور في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة، وبالتالي دعم أسعار النفط. كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضاً في مخزونات الخام بمقدار 4.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في انتظار تأكيد رسمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في وقت لاحق اليوم.
ويُتداول خام غرب تكساس حالياً عند 62.97 دولار، مرتفعاً بنسبة 1.74%، وقريباً من الحد العلوي لنطاق تداوله بين 60 و64.50 دولار، وهو نطاق ظل يتحرك ضمنه منذ 9 مايو.
تشير أداة فيبوناتشي إلى مستوى دعم مهم عند 61.28 دولار، وهو ما يتوافق أيضاً مع المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم على الرسم البياني لأربع ساعات. وإذا نجح السعر في اختراق مستوى 64.50 دولار، فقد يستهدف المستوى التالي عند 65.33 دولار، وهو ما يمثّل مستوى تصحيح 61.8% من حركة فيبوناتشي، ويدعمه قاع فني تكون في مطلع مارس.
الذهب
تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، متأثراً بتراجع الإقبال على الأصول الآمنة عقب قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما عزّز ثقة المستثمرين وأضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، الصادرة يوم الأربعاء، أن جميع الأعضاء يفضلون نهج الانتظار والمراقبة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، حتى تتضح آثار التغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة. وقد ساهم ذلك أيضاً في تعزيز قوة الدولار، حيث تجاوز مؤشره مستوى 100 نقطة، مما زاد من الضغوط على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.
فنياً، يتداول الذهب حالياً دون المتوسط المتحرك لـ9 أيام على الرسم البياني اليومي. وعلى إطار الأربع ساعات، ارتد السعر من مستوى 3,245 دولار، والذي يُمثل مستوى 50% من تصحيح فيبوناتشي، كما كسر مستوى المقاومة السابق عند 3,280 دولار.
في حال استقرت الأسعار فوق هذا المستوى، فقد يكون مستوى المقاومة التالي عند 3,312 دولار، وهو يمثل الحد الأعلى لخط الاتجاه الهابط. واختراق هذا المستوى سيدفع المتداولين إلى تعزيز مراكز الشراء.
أما مستويات الدعم، فتبدأ عند 3,252 دولار، ثم عند النطاق بين 3,245 و3,240 دولار. وفي حال كُسر هذا النطاق، فقد تزداد الرهانات الهبوطية، مع احتمال استهداف مستوى 61.8% من فيبوناتشي عند 3,217 دولار
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