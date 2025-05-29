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اي ان بي دي "ريت" تعلن عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025
(MENAFN- Instinctif) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مارس 2025: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع. ("ENBD REIT")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025. وكشفت فيه عن وصول صافي قيمة الأصول إلى 218.6 مليون دولار أمريكي أو 0.87 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 216 مليون دولار أمريكي في الربع السابق و195 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يعكس زيادةً بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي و12.3% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي قيمة المحفظة العقارية إلى 395 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 1.4% على أساس ربع سنوي، و6.9% على أساس سنوي، وذلك بفضل فاعلية الإدارة الاستباقية للأصول واستراتيجية التأجير المرنة المعتمدة عبر مختلف العقارات. وحافظت معدلات الإشغال على مستوياتها القياسية عند 95%، مقارنة بـ 93% لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الطلب القوي على المساحات عالية الجودة وكفاءة استراتيجية التأجير. وكان لقطاع المكاتب النصيب الأكبر من الأداء القوي، حيث شهد نمواً في الإيجارات بما يتماشى مع الاتجاهات السائدة في السوق. أما على صعيد الأصول السكنية، فقد استمرت معدلات الإشغال شبه الكاملة، مدعومةً بتعديل الإيجارات بعد إبرام الاتفاقيات التي تبعت مرحلة الجائحة.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (FFO)، والتي تُعدّ مؤشراً أساسياً لقدرة الصندوق على تحقيق توزيعات مستدامة باستثناء تأثيرات التقييم غير النقدية، لتصل إلى 11.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 7.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 45%.
وسجّل إجمالي الدخل نمواً ملحوظاً ليصل إلى 37.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 34.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، في حين ارتفع صافي الدخل، بما في ذلك مكاسب التقييم غير النقدية، بنسبة 61% على أساس سنوي ليبلغ 33.7 مليون دولار أمريكي. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى الكفاءة التشغيلية، واستمرار الطلب القوي من المستأجرين، والتجديدات الناجحة لعقود الإيجار، فضلاً عن التحسينات الاستراتيجية التي طالت مختلف أصول المحفظة.
من جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 7 ملايين دولار أمريكي، نتيجةً لزيادة تكاليف المرافق والصيانة المرتبطة بارتفاع معدلات الإشغال. كما ارتفعت نفقات الصندوق بنسبة 8%، بما يتماشى مع رسوم الإدارة المرتبطة بصافي قيمة الأصول (NAV). وفي المقابل، انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 13.2 مليون دولار أمريكي، ما أسهم في تعزيز الربحية الإجمالية.
تعليقاً على النتائج قال سمير كازي، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، والرئيس التنفيذي لشركة اي ان بي دي "ريت":
"نحن فخورون بنتائجنا خلال العام، حيث يعكس النمو في كل من التدفقات النقدية من العمليات، وتوزيعات الأرباح، وصافي قيمة الأصول، مدى فاعلية المبادرات الاستراتيجية التي اتبعناها وكفاءة إدارة الأصول مدعمة بظروف السوق المواتية.
وقد أحرزنا تقدماً ملموساً وسنواصل تحقيق عوائد مستدامة ومتوازنة من حيث المخاطر لصالح المساهمين، من خلال اتباع نهج استباقي في إدارة المحفظة وضمان مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية. ومع استمرار تحسّن ظروف السوق، سنواصل البناء على هذا الزخم ودفع عجلة القيمة على المدى الطويل."
تواصل اي ان بي دي "ريت" التزامها بالحفاظ على معدلات إشغال عالية، وتعزيز أداء الأصول، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من الظروف الإيجابية للسوق لتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.
وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نهائية قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي أو 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد لفترة الـ6 أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين عن السنة المالية إلى 10.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 33.3٪ مقارنة بالعام السابق.
ورهناً بموافقة المساهمين على توزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر في 25 يونيو المقبل، تقرر أن يكون تاريخ الاستبعاد من التوزيعات في 7 يوليو 2025، مع تحديد تاريخ إغلاق السجل في 8 يوليو 2025، وتاريخ الدفع في 22 يوليو 2025.
ووصل إجمالي قيمة المحفظة العقارية إلى 395 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 1.4% على أساس ربع سنوي، و6.9% على أساس سنوي، وذلك بفضل فاعلية الإدارة الاستباقية للأصول واستراتيجية التأجير المرنة المعتمدة عبر مختلف العقارات. وحافظت معدلات الإشغال على مستوياتها القياسية عند 95%، مقارنة بـ 93% لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الطلب القوي على المساحات عالية الجودة وكفاءة استراتيجية التأجير. وكان لقطاع المكاتب النصيب الأكبر من الأداء القوي، حيث شهد نمواً في الإيجارات بما يتماشى مع الاتجاهات السائدة في السوق. أما على صعيد الأصول السكنية، فقد استمرت معدلات الإشغال شبه الكاملة، مدعومةً بتعديل الإيجارات بعد إبرام الاتفاقيات التي تبعت مرحلة الجائحة.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (FFO)، والتي تُعدّ مؤشراً أساسياً لقدرة الصندوق على تحقيق توزيعات مستدامة باستثناء تأثيرات التقييم غير النقدية، لتصل إلى 11.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 7.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 45%.
وسجّل إجمالي الدخل نمواً ملحوظاً ليصل إلى 37.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 34.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، في حين ارتفع صافي الدخل، بما في ذلك مكاسب التقييم غير النقدية، بنسبة 61% على أساس سنوي ليبلغ 33.7 مليون دولار أمريكي. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى الكفاءة التشغيلية، واستمرار الطلب القوي من المستأجرين، والتجديدات الناجحة لعقود الإيجار، فضلاً عن التحسينات الاستراتيجية التي طالت مختلف أصول المحفظة.
من جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 7 ملايين دولار أمريكي، نتيجةً لزيادة تكاليف المرافق والصيانة المرتبطة بارتفاع معدلات الإشغال. كما ارتفعت نفقات الصندوق بنسبة 8%، بما يتماشى مع رسوم الإدارة المرتبطة بصافي قيمة الأصول (NAV). وفي المقابل، انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 13.2 مليون دولار أمريكي، ما أسهم في تعزيز الربحية الإجمالية.
تعليقاً على النتائج قال سمير كازي، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، والرئيس التنفيذي لشركة اي ان بي دي "ريت":
"نحن فخورون بنتائجنا خلال العام، حيث يعكس النمو في كل من التدفقات النقدية من العمليات، وتوزيعات الأرباح، وصافي قيمة الأصول، مدى فاعلية المبادرات الاستراتيجية التي اتبعناها وكفاءة إدارة الأصول مدعمة بظروف السوق المواتية.
وقد أحرزنا تقدماً ملموساً وسنواصل تحقيق عوائد مستدامة ومتوازنة من حيث المخاطر لصالح المساهمين، من خلال اتباع نهج استباقي في إدارة المحفظة وضمان مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية. ومع استمرار تحسّن ظروف السوق، سنواصل البناء على هذا الزخم ودفع عجلة القيمة على المدى الطويل."
تواصل اي ان بي دي "ريت" التزامها بالحفاظ على معدلات إشغال عالية، وتعزيز أداء الأصول، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من الظروف الإيجابية للسوق لتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.
وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نهائية قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي أو 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد لفترة الـ6 أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين عن السنة المالية إلى 10.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 33.3٪ مقارنة بالعام السابق.
ورهناً بموافقة المساهمين على توزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر في 25 يونيو المقبل، تقرر أن يكون تاريخ الاستبعاد من التوزيعات في 7 يوليو 2025، مع تحديد تاريخ إغلاق السجل في 8 يوليو 2025، وتاريخ الدفع في 22 يوليو 2025.
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