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من أيام السبا إلى مغامرات لا تُنسى: عروض الصيف في “منتجع وسبا شاطئ الراحة”
(MENAFN- Tactics PR) بعد تحوّله الأخير إلى واحةٍ فاخرةٍ للعافية والرفاهية، يكشف “منتجع وسبا شاطئ الراحة” عن مجموعة من عروض الصيف المنتقاة بعناية، لتأسر قلوب العائلات، وتلهم الأزواج، وتُلبي تطلعات عشّاق الاستجمام الباحثين عن ملاذٍ ساحليّ ينبض بالفخامة في أبوظبي.
على ضفاف الخليج العربي الهادئة، يتربّع “منتجع وسبا شاطئ الراحة” كعالم متكامل من الرفاهية، حيث تمتزج مرافق العافية الفاخرة بتجارب عائلية ممتعة، مع وصول سلس إلى أبرز معالم أبوظبي. واليوم، يمنحكم المنتجع قيمة إضافية عبر عروض صيفية محدودة لا تُفوّت.
عروض الصيف الحصرية:
● بوابة الصيف: استمتعوا بخصم يصل إلى 45% على إقامتكم، لتجربة فاخرة بسعر معقول. سواء كنتم تبحثون عن لحظات رومانسية أو إجازة مريحة برفقة العائلة، فإن هذه الباقة توفر لكم كل ما تحتاجون إليه.
● عطلة المغامرات في جزيرة ياس: أطلقوا العنان لحس المغامرة مع باقة تشمل إفطارًا فاخرًا يوميًا، وتذاكر دخول إلى أشهر الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس مثل عالم فيراري، ياس ووتروورلد، أو عالم وارنر براذرز — إلى جانب خدمة نقل مجانية توفر الراحة التامة بين المنتجع وعالم المرح.
● تجربة ليلة القتال – UFC: ارتقِ بإقامتك إلى مستوى الإثارة! عِش أجواء الحماس المباشر في ليلة القتال من UFC بصالة الاتحاد أرينا يوم السبت 26 يوليو، مع باقة مميزة تشمل تذاكر الحدث إلى جانب إقامة راقية داخل المنتجع.
سواء كنتم تحلمون برحلة عافية تُنعش الروح، أو بعطلة عائلية تفيض بالبهجة، فإن “منتجع وسبا شاطئ الراحة” يقدم تجربة متكاملة تُلبي شغف كل مسافر، من لحظة الوصول حتى آخر لحظة من الإقامة. ينعم البالغون بواحة من السكون في مركز ويل بيينغز للعافية والسبا، الذي يحتضن تجارب مميزة تُدلّل الحواس، بدءًا من مسبح الأكواميديك العلاجي، إلى أحواض الأونسن اليابانية، وصولًا إلى جلسات العلاج بالألوان التي تعيد التوازن للجسم والذهن. أما الصغار، فتنتظرهم عوالم من المرح والاكتشاف داخل نادي الأطفال "غزال"، الممتد على مساحة 300 متر مربع، حيث المنزلقات، وساحات اللعب المظللة، والمناطق الداخلية المصممة خصيصًا ليحظوا بوقتهم الخاص في أمانٍ ومرحٍ لا يُنسى.
يبعد “منتجع وسبا شاطئ الراحة” مسافة عشر دقائق فقط عن مطار أبوظبي الدولي، وأربعين دقيقة عن دبي، ما يجعله وجهة مثالية يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء الدولة. كما يوفر المنتجع خدمات نقل مجانية إلى ياس مول، وحدائق جزيرة ياس الترفيهية، وجامع الشيخ زايد الكبير، ليكون نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف أروع معالم العاصمة.
لبدء رحلتكم نحو الاسترخاء وتجديد الحيوية في “منتجع وسبا شاطئ الراحة”،
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للحجز أو التواصل مع قسم الحجوزات عبر البريد الإلكتروني ... أو الاتصال على الرقم +971 50 899 5873.
على ضفاف الخليج العربي الهادئة، يتربّع “منتجع وسبا شاطئ الراحة” كعالم متكامل من الرفاهية، حيث تمتزج مرافق العافية الفاخرة بتجارب عائلية ممتعة، مع وصول سلس إلى أبرز معالم أبوظبي. واليوم، يمنحكم المنتجع قيمة إضافية عبر عروض صيفية محدودة لا تُفوّت.
عروض الصيف الحصرية:
● بوابة الصيف: استمتعوا بخصم يصل إلى 45% على إقامتكم، لتجربة فاخرة بسعر معقول. سواء كنتم تبحثون عن لحظات رومانسية أو إجازة مريحة برفقة العائلة، فإن هذه الباقة توفر لكم كل ما تحتاجون إليه.
● عطلة المغامرات في جزيرة ياس: أطلقوا العنان لحس المغامرة مع باقة تشمل إفطارًا فاخرًا يوميًا، وتذاكر دخول إلى أشهر الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس مثل عالم فيراري، ياس ووتروورلد، أو عالم وارنر براذرز — إلى جانب خدمة نقل مجانية توفر الراحة التامة بين المنتجع وعالم المرح.
● تجربة ليلة القتال – UFC: ارتقِ بإقامتك إلى مستوى الإثارة! عِش أجواء الحماس المباشر في ليلة القتال من UFC بصالة الاتحاد أرينا يوم السبت 26 يوليو، مع باقة مميزة تشمل تذاكر الحدث إلى جانب إقامة راقية داخل المنتجع.
سواء كنتم تحلمون برحلة عافية تُنعش الروح، أو بعطلة عائلية تفيض بالبهجة، فإن “منتجع وسبا شاطئ الراحة” يقدم تجربة متكاملة تُلبي شغف كل مسافر، من لحظة الوصول حتى آخر لحظة من الإقامة. ينعم البالغون بواحة من السكون في مركز ويل بيينغز للعافية والسبا، الذي يحتضن تجارب مميزة تُدلّل الحواس، بدءًا من مسبح الأكواميديك العلاجي، إلى أحواض الأونسن اليابانية، وصولًا إلى جلسات العلاج بالألوان التي تعيد التوازن للجسم والذهن. أما الصغار، فتنتظرهم عوالم من المرح والاكتشاف داخل نادي الأطفال "غزال"، الممتد على مساحة 300 متر مربع، حيث المنزلقات، وساحات اللعب المظللة، والمناطق الداخلية المصممة خصيصًا ليحظوا بوقتهم الخاص في أمانٍ ومرحٍ لا يُنسى.
يبعد “منتجع وسبا شاطئ الراحة” مسافة عشر دقائق فقط عن مطار أبوظبي الدولي، وأربعين دقيقة عن دبي، ما يجعله وجهة مثالية يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء الدولة. كما يوفر المنتجع خدمات نقل مجانية إلى ياس مول، وحدائق جزيرة ياس الترفيهية، وجامع الشيخ زايد الكبير، ليكون نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف أروع معالم العاصمة.
لبدء رحلتكم نحو الاسترخاء وتجديد الحيوية في “منتجع وسبا شاطئ الراحة”،
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للحجز أو التواصل مع قسم الحجوزات عبر البريد الإلكتروني ... أو الاتصال على الرقم +971 50 899 5873.
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